Imagine Dragons se lance dans le développement d'un jeu vidéo

Last Flag est un jeu de capture de drapeaux au style seventees. Image: summergamefest

Ce célèbre groupe de musique se lance dans le jeu vidéo

Dan Reynolds, le chanteur d’Imagine Dragons, et Mac son frère, ont fondé leur propre studio de développement et présentent leur premier jeu: Last Flag.

Un jeu de capture de drapeaux dans un univers cartoon qui sent bon les années 1970? C'est le concept de Last Flag, un jeu présenté pour la première fois début juin, lors de la Summer Game Fest, une grande messe vidéoludique où l'industrie dévoile les titres à venir. Ce jeu développé par le studio Night Street Games se distingue notamment par sa direction artistique audacieuse, mais surtout par l'identité de ses créateurs.

En effet, les fondateurs de Night Street Games ne sont autres que les frères Dan et Mac Reynolds, le premier est chanteur du groupe mondialement connu Imagine Dragons, alors que l'autre est manager du groupe.

Dan et Mac Reynolds, gamers depuis toujours, ont créé leur studio de jeux vidéo. Image: © Night Street Games

Voilà quelques années que les deux hommes s'investissent dans le monde du jeu vidéo, que ce soit pour des performances scéniques comme lors des Game Awards où en participant à la bande originale de la série Arcane, inspirée du jeu League of Legends, en signant notamment la musique du générique.

Souvenirs d'enfance

Le concept du jeu trouve ses racines dans les souvenirs d’enfance des deux frères, comme ils l'ont expliqué à BFMTV.

«Dan et moi, nous étions scouts quand on était jeunes, et on faisait beaucoup de parties de capture de drapeau dans les bois la nuit» Mac Reynolds

Ce jeu en ligne oppose deux équipes de cinq joueurs qui doivent capturer le drapeau de l’équipe adverse tout en s'affrontant. Chaque équipe dispose d’un temps limité pour dissimuler son drapeau dans un lieu stratégique du terrain. Le but est de localiser et de s’emparer du drapeau adverse, tout en veillant à protéger le sien.

Le jeu mêle ainsi conquête, cache-cache et exploration, avec la promesse d'être à la fois inattendu, ultra fun et ultra compétitif. Évidemment, il va aussi falloir choisir son personnage parmi plusieurs aux styles et caractéristiques bien différents.

L’une des caractéristiques les plus marquantes du jeu réside dans sa direction artistique aux tonalités funk, directement inspiré des années 1970.

«On aime la personnalité des années 1970, son extravagance. C’est une temporalité très peu utilisée par rapport aux années 1980, au futur ou au Moyen-Âge» Mac Reynolds

Évidemment, la bande-son du jeu sera composée par Dan Reynolds en personne, en collaboration avec le producteur JT Daly et le compositeur Dave Lowmiller. On y retrouvera des éléments de musique analogique, des guitares fuzz et des synthétiseurs aux sonorités inspirées par l’époque à laquelle le jeu fait référence.

Last Flag vise une fenêtre de sortie en 2026 sur tous les supports. En attendant, une version d'essai est ouverte pour les plus curieux sur le site du jeu, vous pourrez ainsi participer à la phase de bêta test et ainsi influencer le développement du jeu.

Ce n'est pas la première fois que de grands noms de la musique s'associent à l'industrie vidéoludique. C'était notamment le cas avec la bande-son de Sonic 3, composée par Michael Jackson en 1993, ou encore avec David Bowie en 2000 pour The Nomad Soul. Plus récemment, le Français Woodkid a signé la bande originale du jeu Death Stranding 2, dont la sortie est prévue le 25 juin prochain.