Denzel Washington remonte les bretelles d'un photographe un peu trop insistant. Image: Keystone

Il ne faut pas chercher Denzel Washington

Avant de recevoir une Palme d'or honorifique, Denzel Washington a eu une confrontation mouvementée avec un photographe qui le tripotait au Festival de Cannes.

Lundi 19 mai, Denzel Washington foulait le tapis rouge de Highest 2 Lowest, du célèbre réalisateur new-yorkais Spike Lee. Durant ce bain de foule, l’acteur de 70 ans a été surpris en train d’avoir une altercation avec l’un des nombreux photographes présents pour immortaliser cet événement.

Alors qu’il montait les marches avec son partenaire à l’écran A$AP Rocky, Denzel Washington a été approché de manière insistante par un photographe qui lui a touché le bras de manière inappropriée.

L'acteur s'est alors adressé à lui pour le réprimander avec un «Stop it!», ce qui visiblement n'a pas été compris, puisque le photographe a réitéré son geste. Cela a provoqué l'ire de l'acteur, qui a vivement réagi.

La séquence: Vidéo: twitter

Ce n’est pas la première fois que l’acteur de Malcolm X recadre des personnes trop insistantes. En octobre dernier, à New York, il avait déjà sèchement remis à l’ordre des fans trop pressants lors d’un gala en hommage à Samuel L. Jackson. «C’est une question de respect», s’était-il justifié à l'époque.

Palme d’or surprise

Président du Jury en 2021, Spike Lee est de retour à Cannes en tant que réalisateur, puisque celui-ci est venu avec son dernier film Highest 2 Lowest, présenté hors compétition.

L'acteur Denzel Washington a reçu des mains du réalisateur Spike Lee une Palme d'or d'honneur surprise lundi soir à Cannes. Image: Keystone

Lors de cette première, Denzel Washington a reçu une Palme d’honneur. Un secret bien gardé, puisque l’acteur fétiche de Spike Lee ne s’y attendait pas du tout. Ce prix lui a été décerné par le réalisateur américain ainsi que par les dirigeants du festival, Iris Knobloch et Thierry Frémaux, pour l’ensemble de sa carrière.

«C'est une énorme surprise pour moi, pardon d'être un peu ému... Nous sommes un groupe de gens privilégiés dans cette salle. Nous pouvons faire des films, porter des smokings, de beaux vêtements, nous déguiser et même être payés pour cela. J'en apprécie la mesure et du fond de mon coeur, je vous remercie tous.» Denzel Washington

Dans Highest 2 Lowest, dont la sortie est prévue cet automne, Denzel Washington y incarne un magnat de la musique qui va être soumis à une demande de rançon et confronté à un terrible dilemme moral, après qu'un kidnappeur a confondu son fils et son filleul. Le film se veut être est une relecture contemporaine du classique japonais Entre le ciel et l'enfer (1963) de Akira Kurosawa.