Ces 21 chats avec des toupets ont un air de Donald Trump

Vous ne saviez pas que vous en aviez besoin, mais voici rien que pour vous des chats avec des moumoutes qui les font ressembler à Donald Trump, l'homme qui joue dans «Maman j'ai raté l'avion 2».

Il y a des sujets d'actualité secondaires comme les jeux olympiques de Paris et puis il y a des sujets brûlants comme celui-ci qui méritent toute notre attention.

C'est effectivement important de mettre en lumière les chats coiffés d'un toupet leur donnant un air de Donald Trump.

Selon Sad and Useless, site d'informations pas si triste et inutile, les moumoutes suivantes ont été confectionnées avec les poils du chat qui les porte. Les félins sur ces photos sont fiers d'arborer ce toupet qui leur donne assurance et style.

«Make America Great Again!»

Image: sadanduseless

«Je vais construire un bon gros mur!»

Image: sadanduseless

«Et c'est le Mexique qui le paiera! Mouahaha!»

Image: sadanduseless

«Vous êtes viré!»

«Je réintroduirai l'usage du supplice de la baignoire!»

Image: sadanduseless

«J'ai créé des milliers et des milliers de jobs, des dizaines de milliers de jobs!»

Image: sadanduseless

«J'ai construit de grands immeubles, j'ai eu des succès incroyables»

Image: sadanduseless

«Mes doigts sont beaux et longs, comme le sont, il est bien connu, différentes autres parties de mon corps»

Image: sadanduseless

«Obama est le fondateur de Daech!»

«J'ai déjà dit America Great Again?»

Image: sadanduseless

«Les médias bidon ont dit que les gens avaient ri de moi, mais ils n'ont pas ri de moi, ils ont ri avec moi»

Image: sadanduseless

«Je pourrais être convaincu par n'importe quoi»

Image: sadanduseless

«Si je n'avais pas été élu, ce serait la guerre»

Image: sadanduseless

«Je n'ai jamais dit ça!»

Image: sadanduseless

