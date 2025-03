Il claque une somme stratosphérique pour un bâtard

L'an dernier, Satish Cadaboms avait déboursé 2 millions de francs pour un Chow Chow ressemblant étrangement à un panda roux. Selon son profil LinkedIn,, il possède entre autres un American Bully, chien interdit dans plusieurs pays et des chiens très rares, comme le mastiff coréen ou le mastiff tibétain, cette dernière étant officiellement la race la plus chère du monde.

Pour la comparaison avec le loup, on repassera. Une chose est sûre, le toutou en impose: à seulement 8 mois, il pèse déjà 75 kilos et mange jusqu'à 3 kilos de poulet cru par jour.

Okami n'a pas de pédigrée, car c'est un croisement entre un loup et un berger caucasien. Pour autant, il a été vendu plus cher que n'importe quel chien pure race: 500 millions de roupies, soit environ 5 millions de francs.

Will Smith va faire trembler Paléo

Alors que le programme de la 48e édition du Paléo Festival sera dévoilé mardi à 11 heures pétantes, Will Smith devance les organisateurs en annonçant sa gigantesque tournée estivale.

C’est souvent un indice dans le petit monde des scènes estivales suisses: lorsque le Gurten Festival, qui a déjà annoncé sa programmation, dégaine une star populaire et internationale, Paléo est dans le coup. Et, cette année, ça ne manque pas. Alors que le raout bernois a eu la fierté de brandir la présence de Will Smith le 19 juillet prochain, Nyon déboulera dans la foulée, le 23, sur la feuille de route du rappeur et acteur hollywoodien.