Monty, 5 ans, gagne le prestigieux Westminster Dog Show à New York. keystone

Ce chien est la version canine de Miss USA

Le Westminster Dog Show s'est déroulé ce mardi 11 février à New York. Et ce n'est pas une reine, mais un roi qui a été couronné. Le gagnant de ce prestigieux concours canin est un schnauzer géant appelé Monty.

Ce n'est pas qu'un concours de beauté. Il faut savoir marcher avec prestance, trotter avec élégance, passer des obstacles, se tenir droit. Le charisme a également son importance. Par contre, ne leur demandez pas quel est leur vœu le plus cher. Ils penseront sûrement «croquettes» et non «paix dans le monde.»

Le Westminster Dog Show est l'équivalent canin de Miss USA. Les chiens les plus beaux et les plus distinguées se réunissent chaque année au Madison Square Garden de New York, pour parader devant un front row conquis.

Et ce 11 février, à l'annonce du grand gagnant, le public était en feu. Monty, un schnauzer géant de 5 ans, a remporté le premier prix. L'objectif est de couronner le chien qui représente le mieux l'idéal de sa race.

Good boy! Image: AP

La réaction de sa maîtresse Katie Bernardin, en larmes au moment du verdict, prouve à quel point ce concours a de l'importance pour ceux qui y participent. Car pour être premier, il fallait battre quelque 3000 toutous et il n'y a même pas d'argent à gagner. Le Westminster verse chaque année des millions de dollars à des associations de sauvetage, de santé et de dressage, ainsi qu'à des organisations communautaires.

L'émotion est palpable. Image: AP

Le schnauzer géant est un excellent chien de chasse et il fait partie des chiens les plus gentils du monde. Image: EPA

Le schnauzer géant est comme son nom l'indique... géant. Image: AP

Le Westminster God Show est organisé depuis 1877 par le Westminster Kennel Club, la plus ancienne association canine d’Amérique. Parmi les épreuves, il y a l’agilité, l’obéissance et bien sûr, le défilé. En plus du «Best In Show» que Monty a gagné, il y a des concours intraraces.

Les autres miss

Le Airwrap de Dyson est passé par là. Image: AP

Ceci n'est pas une serpillère... Image: AP

... C'est un komondor. Il existe en blanc ou en noir. Image: The Washington Post

Il a le même regard que The Killer Sofa (les vrais cinéphiles savent). Image: AP

Le pékinois, un mélange entre un chien et Gizmo. Image: FR172147 AP

Dans la catégorie poids lourds. Image: EPA

Quand tu vas à La Poste entre midi et 14 heures. Image: EPA

«Tu vas à l'after après?» «Ouais et toi?» «Ouais». Image: The Washington Post

Regina George si c'était un chien. Image: AP

Toutes les races de chiens peuvent concourir, même si elles sont clivantes. Image: FR172147 AP

Bizarrement, on arrive très bien à imaginer à quoi ressemble la maison de ce chien. Image: FR172147 AP

S'il y avait une compétition du plus bel anus, ce chien gagnerait haut la main. Image: FR172147 AP

Le Westminster Dog Show 2022 1 / 19 Le Westminster Dog Show 2022 source: keystone