en partie ensoleillé12°
DE | FR
burger
Divertissement
Suisse

On avait une bonne raison d'aller voir des alpagas en Suisse

Plus de 5000 alpagas vivent dans des élevages en Suisse. Vidéo: watson

«Il a craché pour montrer qu'il était le chef»

Doux comme un nuage et parfois boudeur, l’alpaga a droit à sa journée internationale ce 26 septembre. Entre laine de luxe et petits crachats bien placés, ce cousin du lama n’a pas fini de nous surprendre.
26.09.2025, 12:0126.09.2025, 13:24
Lea Maurer

Chaque 26 septembre, les alpagas ont droit à leur journée internationale. Une occasion insolite, mais bien réelle, qui nous a donné envie d’aller à leur rencontre. Après tout, qui peut résister à ces boules de poils aux grands yeux curieux?

Sébastien, fondateur de l’élevage «Alpagaga» dans le village de Dompierre (VD), a débuté son activité d’éleveur en 2022. Depuis, ses recrues attirent petits et grands, citadins en quête de dépaysement et familles locales venues découvrir ces drôles de camélidés d'Amérique du Sud.

Les alpagas peuvent partir en balade dès l'âge de deux ans.
Les alpagas peuvent partir en balade dès l'âge de deux ans. image: watson

Tout le monde veut les voir

Les balades que Sébastien organise font fureur: on peut y croiser des enfants enthousiastes, des collègues en sortie d’entreprise, des groupes venus fêter un enterrement de vie de jeune fille… Il nous confie que le matin même, une Marseillaise s’était laissé séduire par l’expérience, tandis qu’un autre jour, des Alsaciens avaient fait le trajet aller-retour pour marcher aux côtés de ses protégés.

Cute news
Ces 23 shootings animaliers ne se sont pas passés comme prévu

Même si l’on a envie de câliner l’animal à première vue, Sébastien rappelle qu’il faut garder une certaine distance, surtout avec les petits. «Mieux vaut éviter de trop les papouiller, sinon ils finissent par nous prendre pour l’un des leurs», sourit-il.

Une fibre précieuse

Chaque année, les bêtes de toute la Suisse peuvent participer à «l’Alpaca Show», près de Thoune, où l’on découvre toute la diversité de cette fibre douce et chaude: 22 couleurs naturelles, une tonte par an, et une fibre que Sébastien valorise localement. Même si le tricot n’attire plus autant qu’avant, chaque kilo trouve preneur: bonnets, couvertures, accessoires... Le choix est vaste!

Bonnets alpagagas
Le poids des bonnets dépend de la finesse de la fibre de chaque alpaga.image: watson

L’éleveur ne cache pas que son activité reste avant tout un plaisir. L’agriculture est son métier principal, mais les alpagas lui offrent une expérience différente. Son terrain, niché autour de 700 mètres d’altitude, leur convient parfaitement: moins de chaleur et plus de bien-être pour ses animaux.

Aujourd’hui, la majorité des éleveurs se trouvent en Suisse alémanique, mais la Romandie n’est pas en reste et tente de se faire une place dans la fédération nationale des éleveurs de camélidés du Nouveau Monde (oui, ça existe), qui s'étend principalement au-delà du Rösti-Graben.

Alors, la prochaine fois que vous verrez passer la date du 26 septembre, vous saurez quoi faire: empoigner vos chaussures de marche et aller rencontrer un alpaga. Promis, ça vaut le détour, et ça rend le début de l’automne plus doux.

A la rencontre des alpagas 👇

Vidéo: watson
Plus d'articles sur des animaux mignons
Pour lui aussi, c'est la rentrée
Pour lui aussi, c'est la rentrée
Il construit un ascenseur pour aider son vieux chat 😻
1
Il construit un ascenseur pour aider son vieux chat 😻
de Margaux Habert
Pesto fait fondre le web
Pesto fait fondre le web
Blues du lundi? Ces animaux trop mignons vont booster votre humeur
Blues du lundi? Ces animaux trop mignons vont booster votre humeur
de Corina Mühle
Thèmes
Le monde merveilleux du cervelat
1 / 12
Le monde merveilleux du cervelat

Des cervelats à l'ail et à la sauge
source: fooby
partager sur Facebookpartager sur X
- La FIFA dévoile les mascottes pour le Mondial 2026
Video: twitter
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
La Suisse suspend les paiements pour les systèmes Patriot américains
2
Attention à ces changements de loi en octobre
3
Ces pièces de 2 euros valent jusqu'à 90 000 francs suisses
Drake a joué la pupute sexy en Chanel à l'Oktoberfest
Pendant que certaines célébrités suaient sang et eau au marathon de Berlin ce dimanche, d'autres ont profité de leur séjour en terres allemandes pour s'enfiler litres de bière, bratwurst et bretzels géants à l'Oktoberfest. Parmi elles: Drake, qui a fait sensation dans son costume «traditionnel» revisité.
Nous avons tous, dans notre entourage, cette personne charmante qui, même déguisée, refuse mordicus de s'enlaidir. Qu'il s'agisse de célébrer Halloween ou Carnaval, leur coquetterie l'empêchera de se travestir suffisamment pour être dans l'impossibilité de draguer une fois quelques verres avalés et la musique lancée.
L’article