Ces voitures chinoises sont enceintes

La canicule frappe fort en Chine et provoque des phénomènes pour le moins… inattendus. Cette intense chaleur semble littéralement mettre les voitures «enceintes»! Car oui, en plein milieu des rues chinoises, des voitures exhibent fièrement un capot gonflé façon «baby bump»!

Non, il ne s'agit pas d'images tirées du prochain film Pixar sur des mamans voitures, mais bien de scènes réelles. Ces étranges photos sont apparues sur Twitter/X et sont rapidement devenues virales, suscitant de nombreuses réactions.

«Ce n'est pas une blague! Les voitures fabriquées en Chine tombent enceintes lorsqu'il fait trop chaud» Un internaute qui ironise.

L'explication

Mais qu’est-ce qui cause cet effet de «mamans mécaniques»? La réponse est un peu plus technique et moins fantaisiste qu’on pourrait l’imaginer. Tout est lié à un composant courant dans de nombreux véhicules: le film protecteur en vinyle appliqué sur la peinture.

Ce film, conçu pour protéger les carrosseries des agressions extérieures (pollution, intempéries, petits chocs), semble ne pas bien réagir aux chaleurs extrêmes. Sous l’effet de la canicule, il se détend, se plie, et dans les cas les plus chauds, se met carrément à… gonfler, expliquent plusieurs médias.

Avec des températures dépassant régulièrement les 40°C en Chine, rendant notre été suisse presque insignifiant en comparaison, les véhicules ne résistent pas longtemps à la chaleur.

