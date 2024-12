Vidéo: watson

«Vomis pas!» On a testé la raclette inspirée du chocolat Dubaï

Encore une petite faim, après la bûche? Le fromage fourré à la pistache et le chocolat Dubaï fourrée au birchermüesli vous tendent les bras. Et si vous êtes encore en pleine indigestion, pas de panique: on a goûté pour vous.

Vous pensiez que la vague autour du chocolat Dubaï allait finir par s'échouer mollement? Nous aussi. Mais c'était sans compter sur la pugnacité d'audacieux créatifs qui n'hésitent pas à remettre deux balles dans le jukebox en lançant des déclinaisons beaucoup trop punk.

Nous voici donc face à un «chocolat Zurich» fourré au bircher, ce truc peu ragoûtant qui semble avoir déjà été mangé une première fois, et un étonnant fromage à raclette incrusté de ronds de pâte de pistache.



Et malgré des systèmes digestifs déjà mis à rude épreuve en cette période de fêtes, de dindes et de bûches, Marine et Margaux se sont lancées dans une dégustation de chocolat et de fromage, où l'élégance ne s'est pas invitée à table.

Si vous aussi, vous avez envie de voir si votre estomac est bulletproof, pour le chocolat au bircher, c'est dans certains points de vente Läderach que vous trouverez cette petite bombe de sucre.

Plutôt adepte de raclette, vous voulez vous mettre le Valais à dos? Rendez-vous chez Manor pour vous procurer ce fromage à la pistache.



Par ailleurs, si vous ne savez pas comment meubler vos vacances de Noël, on vous recommande cette activité hyper sympa qui consiste à foutre le bordel dans votre cuisine en confectionnant votre propre chocolat Dubaï. On l'a fait et même nous on a réussi.

Allez, courage, amusez-vous bien, bonne (in)digestion et excellent appétit!