Le chocolat sera ainsi sauvagement fourré avec cette chose étonnante que mangent nos concitoyens outre-Sarine au petit-déjeuner. Image: dr

Des Suisses tentent de concurrencer le chocolat Dubaï avec du bircher

Surfant sur l'incompréhensible hype autour du chocolat Dubaï, aromatisé à la pistache et au diabète de type 2, Läderach lance une version «bien d'chez nous». Enfin, bien de chez nos concitoyens outre-Sarine, ces gens qui mangent des trucs étranges pour le souper, dès 17 heures.

Plus de «Divertissement»

Vous aimez les goûts bizarres? Encore plus punk que le chocolat Dubaï, fourré à la crème de pistache, au gravier et au diabète, Läderach lance une version très helvétique, au birchermüesli. Comme une tendre caresse pour l'œsophage.

Oui, vous avez bien lu: le chocolat, qui n'a rien demandé, sera ainsi sauvagement fourré avec cette chose parfaitement immonde étonnante que mangent nos concitoyens au-delà de la barrière de rösti au petit-déjeuner, composée de yogourt, de flocons de céréales et de fruits, et accessoirement qui a le même aspect quand on le mange que quand on le rend si on ne supporte pas bien les virages dans les routes de montagne.

Le bircher, ça ressemble à un truc qui a déjà été mangé une première fois. Fact. Image: dr

Même si, en l’occurrence, le fabricant utilise une définition un peu plus flatteuse dans son communiqué de presse:

«Inspiré du birchermüesli, le FrischSchoggi Zurich séduit par sa fraîcheur et ses ingrédients de qualité supérieure, comme le yaourt, les morceaux de pomme et de fraise, complétés par des amandes Rocher, de la poudre de mûre, de l'épeautre soufflé et des éclats de gaufrette, le tout enrobé d'une riche couverture noire et au lait.» Läderach, qui sort les violons et les flocons de céréales

Le parfum «petit-déj’ de Suisse-allemand prémâché» pourra-t-il concurrencer l’indécente et incompréhensible hype autour du chocolat Dubaï, fourré à la bouillasse de pistache? Les paris sont lancés.

Läderach y croit en tout cas: la marque suisse n’a sélectionné qu’une poignée de points de vente à travers le monde pour vendre son très exclusif BircherShoggiPrémâché. (Ou alors c'est parce qu'ils savent que ça va pas se vendre, chais pas.)

Ainsi, les personnes curieuses de goûter cette folle création ne la trouveront que dans 23 des quelque 200 boutiques à travers la planète. Pêle-mêle, si vous nous lisez depuis Toronto, Shanghai, Miami, Vienne, Kuala Lumpur ou encore Lugano ou même Genève, pour les moins exotiques d’entre vous, vous pouvez pousser un ouf de soulagement. En revanche, si vous avez l’outrecuidance d’être basé à Lausanne, il vous faudra vous rendre dans l’une des villes susmentionnées, entre autres.

A balancer bientôt sous vos sapins de Noël

Cette version «bien d’chez nous» sera-t-elle moins bourrative et diabétisante que sa cousine à la crème de pistache et aux cheveux d’ange? Espérons-le. L'audacieux FrischSchoggi Zurich sera commercialisé à partir du 21 décembre prochain.

Dubaï VS Zurich, qui gagne? Lol. Image: Läderach

Notons au passage que Läderach joue la carte de l'innovation avec son chocolat-birchermüesli, mais tente aussi de se faire une place plus safe dans le domaine des goûts bizarres. La marque basée à Glaris s'engouffre à son tour dans la brèche du chocolat malmené par une ganache pistache-gravier, pour revisiter à son tour le chocolat Dubaï. Cette «réinterprétation exceptionnelle» (qui n'a été imitée que 295073409 fois dans le monde depuis le début de la hype) sera disponible le 14 décembre, là encore, dans 23 boutiques triées sur le volet.