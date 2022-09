House of the Dragon raconte l'histoire de Rhaenyra Targaryen, l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère de Daenerys (Game of Thrones). Image: house of the dragon

Un énième spin-off? Voici pourquoi ce n'est pas prêt de s'arrêter

On n'a pas vu assez de Fast & Furious? Pourquoi est-ce que Disney adapte une nouvelle fois Pinocchio? Remakes et suites en tout genre: voici pourquoi ils sont si populaires en ce moment.

C'est, semble-t-il, l'année des spin-offs. House of the Dragon, Les Anneaux du pouvoir, Better Call Saul, Wednesay, Obi-Wan Kenobi ou encore la série d'adaptations Disney comme Le Roi Lion, la Petite Sirène et Peter Pan.

Les fans de films et de séries pourraient commencer à soupçonner les studios de cinéma d'être devenus paresseux et de ne plus avoir d'idées originales. Ou y a-t-il une réelle stratégie derrière?

La stratégie derrière les remakes

Gerd Hallenberger, spécialiste des médias, explique:

«Produire le remake d'un spectacle à succès entraîne moins de risques. En effet, derrière chaque succès, il y a une multitude de flops»

Les studios de cinéma doivent investir beaucoup d'argent dans de nouveaux projets, et les chances de succès sont à chaque fois difficilement calculables. Des stratégies permettent toutefois d'éviter ces échecs.

Notamment les spin-off et les remakes. Le Docteur Matthew Jones, maître de conférences en études cinématographiques, explique dans une interview accordée au magazine Cosmopolitan:

«Ils ont déjà un public établi qui est sûr d'aller voir le film. Ce n'est pas de la paresse de la part des studios de production. C'est simplement une bonne et solide logique financière»

En effet, avec ce type de contenu, il n'y a pas besoin de payer une équipe entière de scénaristes, qui doivent partir de zéro avec de nouvelles idées: le concept existe déjà. Cela permet également d'avoir une longueur d'avance sur les autres films.

Plus de 7 millions de dollars gagnés par Disney

Disney, en particulier, recycle régulièrement des classiques: un nouveau film Pinocchio avec Tom Hanks est sorti récemment. Autres exemples: Cruella, une adaptation des 101 Dalmatiens de 1996, et le remake en 2017 de La Belle et la Bête, avec Emma Watson.

Emma Stone joue Cruella De Vil en 2021. image: disney

Pour Disney, ce modèle de remake est évident. Comme il s'agit de projets propres qui sont ressuscités, les coûts d'achat des droits du film disparaissent (les studios comme Netflix ou Apple TV+, qui n'existent pas depuis longtemps, n'ont pas cette possibilité). Ainsi, Disney peut se baser sur une histoire existante et la commercialiser de manière attrayante auprès d'un public moderne. Comment? Avec de l'animation, une actrice célèbre dans le rôle principal et une bande-son exceptionnelle.

CNBC a rapporté qu'entre 2010 et 2019, Disney a gagné environ sept milliards de dollars rien qu'avec les remakes de classiques. Les nouvelles adaptations de la dernière décennie ont largement dépassé le succès de leurs prédécesseurs au box-office. La Belle et la Bête a rapporté 424,9 millions de dollars dans le monde en 1991, et 28 ans plus tard, le remake a rapporté 1,2 milliard de dollars.

Une partie de ce succès est due à l'attachement du public au film original. Un autre facteur est que les films sont aujourd'hui distribués beaucoup plus largement.

Les cinéastes peuvent prendre plus de risques

Alors que cette tendance peut être frustrante pour certains spectateurs, d'autres estiment en revanche qu'elle permet aux cinéastes d'être plus créatifs dans d'autres projets. En effet, les remakes sont si bien financés qu'ils compensent les flops de projets plus risqués. Les studios peuvent ainsi s'attaquer à des films et des séries qu'ils n'auraient pas réalisés autrement. Par exemple? La série Netflix Squid Game. Le créateur a en effet été rejeté par les studios pendant une dizaine d'années.

Même durant des périodes de grands bouleversements économiques, Hollywood mise sur les remakes. Par exemple, après la pandémie de Covid-19. Dans ces moments, le public a souvent moins d'argent. Les ventes de billets de cinéma vont donc baisser. En conséquence, la propension au risque de la part des studios diminue, et ils se tournent vers des investissements plus sûrs.

Voici les coulisses du tournage des Avengers:

