Bonn nouvelle, Bad Boys 4 est en préparation. Martin Lawrence et Will Smith l'ont confirmé eux-mêmes avec une vidéo sur Twitter.

Will Smith de retour dans un film mythique

Après des années d'attente, les deux stars l'ont annoncé: le film Bad Boys 4 est aujourd'hui en préparation. Le premier volet est sorti en 1995.

Après l'histoire de la gifle lors des Oscars que Will Smith a donnée à Chris Rock, certains de ses projets de films avaient été suspendus, y compris la suite de Bad Boys.

Bonne nouvelle pour les fans de la série: Bad Boys 4 a maintenant reçu le feu vert. Martin Lawrence et Will Smith l'ont confirmé eux-mêmes dans une vidéo sur Twitter:

Ce sont les deux réalisateurs, Adil El Arbi et Bilall Fallah, qui ont tourné le troisième volet, Bad Boys For Life, qui réaliseront également le nouveau film de la série. Chris Bremmer, qui a, lui aussi, travaillé sur le troisième volet, participe à nouveau à l'écriture du scénario.

Le premier film est sorti en 1995 et les fans avaient dû attendre huit ans pour voir le deuxième film. Dans le troisième volet, sorti en 2020 et qui a été l'un des films les plus populaires de l'année, Mike Lowrey (Will Smith) et Marcus Burnett (Martin Lawrence) se rendaient à Cuba pour terminer ce qu'ils avaient commencé. L'intrigue de Bad Boys 4 n'est pas encore connue

La date de sortie n'a pas non plus été fixée. Le projet en est encore à un stade très précoce et il ne faut sans doute pas s'attendre à une sortie en salle avant 2024.

