en partie ensoleillé-1°
DE | FR
burger
Divertissement
commerce

Starbucks: la tasse «Bearista» débarque enfin en Suisse

Starbucks: La tasse «Bearista» débarque enfin en Suisse
Voici à quoi ressemble la tasse «Bearista» de Starbucks.Image: starbucks

Elle débarque enfin en Suisse

Après avoir semé le chaos aux Etats-Unis, la tasse «Bearista» arrive enfin dans les Starbucks suisses dès le 20 janvier. Préparez-vous à la ruée.
16.01.2026, 12:5416.01.2026, 12:54

En novembre dernier, un article de merchandising de Starbucks a fait la une des journaux internationaux. La chaîne de cafés a lancé une tasse en forme d'ours nommée «Bearista», déclenchant une véritable hystérie aux Etats-Unis.

Lors du lancement, certaines succursales étaient en état d'urgence: files d'attente interminables, bousculades et larmes. A certains endroits, le «Bearista» était déjà épuisé quelques minutes seulement après l'ouverture — parfois dès 4h30 du matin.

On vous en avait déjà parlé 👇

Vidéo: watson

Les fans suisses du «Bearista», quant à eux, ont dû prendre leur mal en patience. L'ours tant convoité n'était initialement pas disponible en Europe ni en Suisse. Mais cela va désormais changer: comme l'a annoncé l'entreprise ce vendredi, la tasse sera disponible chez nous à partir du 20 janvier en quantité limitée.

Comme l'explique Starbucks dans un communiqué:

«Chaque client pourra acheter un exemplaire de l'iconique Bearista en verre»

Ceux qui feront servir leur boisson dans un «Bearista» ou tout autre contenant personnel bénéficieront d'un rabais de 80 centimes par boisson.

Cette gourde Starbucks sème le chaos

L'annonce de la plus grande chaîne de cafés au monde surprend: encore en novembre, Starbucks affirmait ne pas avoir l'intention d'apporter le «Bearista» en Europe. Le gobelet était alors présenté comme un produit exclusif de la collection d'hiver américaine.

Avant les Labubu, ces 10 jouets ont conquis les cours d'école

Ce changement de stratégie est probablement dû à l'engouement persistant pour cet ours — sur des plateformes en ligne comme eBay, la tasse s'est parfois vendue à des prix exorbitants. On ne sait pas encore combien l'ours coûtera en Suisse ni combien d'exemplaires seront mis en vente. Aux Etats-Unis, le prix de base était de 25 dollars (environ 20 francs).

(dab)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Harry Styles a surpris tout le monde
Harry Styles a surpris tout le monde
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
de Marc Marti
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux
Thèmes
Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps
1 / 12
Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps

Zoe Saldaña figure en tête de liste des acteurs les plus rentables. Ses films ont généré 15,46 milliards de dollars de recettes.
source: sda / chris pizzello
partager sur Facebookpartager sur X
Voici la tasse de café le plus cher du monde
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici l'accessoire le plus tendance de ce début 2026
Après les gâteaux à la noix de coco de Tom Cruise, le magazine Vogue a élu le nouveau symbole ultime de réussite à Hollywood.
Oubliez les carrés Hermès et les Birkin: inflation oblige, le luxe réside désormais dans des choses aussi simples que de la farine et de l'eau. Cela vaut même à Hollywood qui, après s'être enflammé pour les célèbres gâteaux à la noix de coco de Tom Cruise pendant la période des Fêtes, s'est trouvé un nouveau symbole de statut social: le pain au levain.
L’article