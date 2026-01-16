Voici à quoi ressemble la tasse «Bearista» de Starbucks. Image: starbucks

Elle débarque enfin en Suisse

Après avoir semé le chaos aux Etats-Unis, la tasse «Bearista» arrive enfin dans les Starbucks suisses dès le 20 janvier. Préparez-vous à la ruée.

En novembre dernier, un article de merchandising de Starbucks a fait la une des journaux internationaux. La chaîne de cafés a lancé une tasse en forme d'ours nommée «Bearista», déclenchant une véritable hystérie aux Etats-Unis.

Lors du lancement, certaines succursales étaient en état d'urgence: files d'attente interminables, bousculades et larmes. A certains endroits, le «Bearista» était déjà épuisé quelques minutes seulement après l'ouverture — parfois dès 4h30 du matin.

Les fans suisses du «Bearista», quant à eux, ont dû prendre leur mal en patience. L'ours tant convoité n'était initialement pas disponible en Europe ni en Suisse. Mais cela va désormais changer: comme l'a annoncé l'entreprise ce vendredi, la tasse sera disponible chez nous à partir du 20 janvier en quantité limitée.

Comme l'explique Starbucks dans un communiqué:

«Chaque client pourra acheter un exemplaire de l'iconique Bearista en verre»

Ceux qui feront servir leur boisson dans un «Bearista» ou tout autre contenant personnel bénéficieront d'un rabais de 80 centimes par boisson.

L'annonce de la plus grande chaîne de cafés au monde surprend: encore en novembre, Starbucks affirmait ne pas avoir l'intention d'apporter le «Bearista» en Europe. Le gobelet était alors présenté comme un produit exclusif de la collection d'hiver américaine.

Ce changement de stratégie est probablement dû à l'engouement persistant pour cet ours — sur des plateformes en ligne comme eBay, la tasse s'est parfois vendue à des prix exorbitants. On ne sait pas encore combien l'ours coûtera en Suisse ni combien d'exemplaires seront mis en vente. Aux Etats-Unis, le prix de base était de 25 dollars (environ 20 francs).

