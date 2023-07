image: Keystone

Clap de fin pour Xavier Dolan

Xavier Dolan est las de l'industrie cinématographique. A seulement 34 ans, il a décidé de se tirer sa révérence.

Xavier Dolan a annoncé qu'il renonçait «au cinéma et à la réalisation», apprend-on dans Le Monde ce vendredi. Le cinéaste de 34 ans a fait cette annonce au cours d'une interview accordée au média El País, mercredi. Il y explique notamment avoir été déçu de l'échec commercial de sa série La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé, sortie en novembre 2022. Le public s'était en effet montré très tiède envers cette dernière, au contraire de la critique, qui l'avait encensée.

«Je n'ai plus l'envie ni la force de m'investir deux ans dans un projet pour qu'ensuite presque personne ne le voie. J'y mets trop de passion pour subir ces déceptions. Ça m'amène à me demander si mon cinéma est mauvais alors que je sais que ce n'est pas le cas.» source: le monde

Selon Le Monde, le cinéaste a également été déçu du peu d'intérêt suscité par ses productions à l'échelle internationale, en-dehors de la France, du Canada, du Japon et de l'Espagne.

Ayant débuté sa carrière à 19 ans, l'artisan du septième art a également décrété: «Je n'ai rien gagné avec la série. J'ai investi mon salaire dans la production et mon père a dû me prêter de l'argent. C'est un procédé très ingrat, je suis fatigué et découragé».

Le trentenaire s'est également dit soucieux quant à l'avenir de l'humanité:

«Je ne vois pas l’intérêt de raconter des histoires quand tout s’effondre autour de nous. L’art ne sert à rien et se consacrer au cinéma est une perte de temps.» le monde

Pourra-t-il assumer cette retraite, s'interroge Télérama? «Steven Soderbergh, Clint Eastwood, Ken Loach: tous ont un jour annoncé se retirer sans vraiment s’y tenir». L'avenir nous le dira...

