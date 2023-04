C'est très doray ce nouveau Hunger Games. instagram

«Hunger Games» revient

Le préquel de Hunger Games sortira à la fin de l'année au cinéma. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce film qui revient sur la jeunesse du président Snow.

C'est l'un des films les plus attendus de l'année et son titre tient à peine sur un post-it: Hunger Games, La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur. Il s'agit d'un préquel qui se déroule 64 ans avant les événements racontés dans la trilogie cinématographique. Il sera centré sur la jeunesse du président Coriolanus Snow lorsqu'il avait 18 ans. Cette adaptation du roman de Suzanne Collins a été commandée avant même la parution du livre sorti en mai 2020 et arrivera sur les écrans le 17 novembre 2023.

Voici le teaser:

Vidéo: watson

Pour le moment, il n'y a pas de bande-annonce. L'affiche a été partagée sur les réseaux sociaux et seul un teaser énigmatique a été publié sur YouTube. Il faudra patienter encore un peu pour avoir un premier teaser. Néanmoins, l'histoire se déroule durant les dixièmes Hunger Games: le jeune Snow, à son grand dam, est choisi comme mentor de Lucy Gray Baird, une tributaire du district 12. Mais après que Lucy ait attiré l’attention de Panem en chantant pendant la cérémonie de la moisson, Snow pense qu’il pourrait être en mesure de faire pencher la balance en leur faveur.

Le réalisateur, qui s'appelle Francis Lawrence et qui n'a aucun lien de parenté avec Jennifer Lawrence, n'en est pas à son premier Hunger Games. Il a réalisé les chapitres 2 et 3 (en deux parties), mais aussi des films comme I am a Legend avec Will Smith et Constantine avec Keanu Reeves.

Qui pour interpréter Coriolanus Snow?

Au casting, on retrouvera Rachel Zegler (Shazam 2, West Side Story) dans le rôle de Lucy Gray Baird. Pour interpréter le jeune Snow: Tom Blyth (Billy the Kid). Il y aura également Hunter Schafer (Euphoria) et Jason Schwartzman (Fargo). Autre grand nom qui figure au casting: Peter Dinklage (Tyrion Lannister dans Game of Thrones) qui jouera Casca Highbottom, le doyen de l’Académie et fondateur des Hunger Games.

Coriolanus Snow est donc un ado beau gosse. Ça va être dur de le détester. instagram

Il n'y a certes pas de bande-annonce, mais on peut compter sur Rachel Zegler pour nous montrer les coulisses du tournage. Elle a posté une vidéo sur TikTok qui donne un aperçu de ce qui attend les fans de l'oiseau moqueur👇.

Vidéo: watson

