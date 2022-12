A quoi pensaient les stylistes? 17 perruques atroces au cinéma

Les énormes budgets dont disposent les studios de cinéma devraient normalement leur permettre de collaborer avec des stylistes de haut niveau et des perruques de qualité.

On pourrait penser que oui.

Ces 17 perruques prouvent le contraire.

Halle Berry dans X-Men

Voici à quoi ressemble Halle Berry dans la vraie vie:

image: Evan Agostini/Invision/AP/Invision

Pour les films X-Men, elle a porté différentes perruques blond platine.

Ces franges ont sûrement été l’œuvre du stagiaire:

X-Men (2000) image: 20th century fox

Des racines peu naturelles et un volume digne des années 80.

X-Men 2 (2003) image: 20th century fox

Mais bon, passons outre...

X-Men: L'Affrontement final (2006) image: 20th century fox

Rita Ora dans Cinquante Nuances de Grey

La chanteuse et actrice Rita Ora, telle que nous la connaissons - ici aux Oscars 2022:

image: Evan Agostini/Invision/AP

Dans Cinquante Nuances de Grey, elle a été affublée d'un carré peu flatteur dans le style des années 20 pour son rôle de sœur cadette de Christian Grey.

image: Universal Pictures

Charlie Weber dans How to Get Away with Murder

Charlie Weber joue Frank Delfino dans la série thriller How to Get Away with Murder. Voilà à quoi il ressemble en temps normal:

image: Getty Images North America

Pour une scène de la série, il portait cette perruque avec une raie sur le côté, censée le rajeunir. On a sans doute oublié de maquiller ses rides.

image: abc

¯\_(ツ)_/¯

Anne Hathaway dans Le Secret de Brokeback Mountain

On connaît Anne Hathaway avec de beaux cheveux bruns brillants.

image: keystone

Dans Le Secret de Brokeback Mountain, elle porte ce brushing blond qui est loin de sublimer son visage.

image: Tobis StudioCanal

(Qui t'a fait ça, Anne?)

Chad Michael Murray dans Les Frères Scott

Chad Michael Murray en 2003, lorsque la série pour adolescents Les Frères Scott a été diffusée pour la première fois.

image: imago

Dans la quatrième saison, il est apparu à la caméra avec cette coiffure-là:

image: the cw

Jennifer Lawrence dans X-Men

Jennifer Lawrence avec une coiffure naturelle.

image: keystone

Dans X-Men: Days of Future Past, elle avait les cheveux roux-orangés tirés en arrière dans le rôle de Mystique. La racine des cheveux devrait aussi être retravaillée.

image: 20th century fox

(Ouh ouh, les colleurs de perruque!)

Samuel L. Jackson dans La couleur de l'arnaque

Comme on connaît Samuel L. Jackson: chauve.

image: keystone

En 1996, il joue dans La couleur de l'arnaque le promoteur de boxe Fred Sultan avec des cheveux blancs qui ne laissent pratiquement pas d'espace à son front.

image: 20th century fox

Alyson Hannigan dans How I Met Your Mother

Lors des Emmys 2018, Alyson Hannigan est apparue avec des beach waves.

image: imago stock&people

Dans les épisodes de How I met your Mother, elle était étudiante et n'avait visiblement pas d'argent pour aller chez le coiffeur - ce qui était peut-être intentionnel. Peut-être. Espérons-le.

image: fox

Michael C. Hall dans Dexter

Dans Dexter, Michael C. Hall joue le rôle d'un expert en médecine légale passionné par le meurtre. Dans la vraie vie - comme dans la série - il a les cheveux coupés court.

image: imago

Pour certains épisodes de la série, les stylistes lui ont donné un style plus «jeune».

image: showtime

Taylor Lautner dans Twilight

Taylor Lautner a généralement les cheveux courts.

image: imago

Dans les deux premiers Twilight, il portait une perruque longue, puis il est apparu avec les cheveux courts. Dieu merci!

image: Summit Entertainment

Shah Rukh Khan dans Koyla

Shah Rukh Khan lors d'une cérémonie de remise de prix à Londres - avec une coiffure bien stylée.

image: Joel Ryan/Invision/AP/Invision

Dans le film de Bollywood Koyla de 1997, on le voit avec un mulet.

image: eros now

Peter Dinklage dans The Boss

Il est devenu célèbre en tant que Tyrion Lannister dans Game of Thrones. Ici, à New York, en juin 2022.

image: imago

Dans The Boss, il devait traverser une phase emo.

image: Universal Pictures

Jessica Alba dans Les 4 Fantastiques et le Surfer d'Argent

Jessica Alba a joué dans Les 4 Fantastiques et le Surfer d'Argent Sue Storm aka l'Invisible.

image: imago

Qu'est-ce qui est le plus déroutant: la perruque blonde décolorée, la raie au milieu en biais ou les lentilles de contact bleues?

image: Constantin Film

Constance Wu dans Queens

Telle que nous la connaissons: l'actrice Constance Wu en janvier 2018.

image: WireImage

Ici, avec une frange coupée très droite dans le film Queens, sorti un an plus tard:

image: STXfilms

Julia Roberts dans Joyeuse fête des mères

Julia Roberts avec une chevelure naturelle lors d'un gala de bienfaisance:

image: keystone

Dans quelle grenier les stylistes ont-ils déniché cette perruque pour Joyeuse fête des mères?

image: NFP neue film produktion

Kat Graham dans Vampire Diaries

Pendant neuf ans, Kat Graham a porté dans Vampire Diaries un grand nombre de perruques qui, avec le temps, ont endommagé ses cheveux naturels. Mais ceci est une autre histoire...

Parmi les innombrables perruques, il y en avait aussi quelques-unes qui n'étaient pas très avantageuses. Par exemple, celle-ci. Elle est passée d'une frange trop longue à une frange à une seule mèche:

image: the cw

Riverdale

Les trois personnages féminins principaux de Riverdale sont interprétés par Madelaine Petsch, Camila Mendes et Lili Reinhart.

De g. à d.: Madelaine Petsch, Camila Mendes et Lili Reinhart image: getty images

Toutes trois portaient une perruque peu avantageuse dans Riverdale.

image: the cw

Je veux dire...

image: the cw

(cmu)