25 ans de Titanic: 14 anecdotes que vous ne connaissiez (peut-être) pas

Il y a 25 ans, en décembre 1997, Titanic sortait sur les écrans. Un succès qui a battu des records et qui est l'un des films les plus rentables. Aujourd'hui encore, cette histoire d'amour tragique continue de toucher les cinéphiles du monde entier.

Voici 14 faits sur Titanic avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet que vous ne connaissiez probablement pas encore.

Leo a improvisé la citation la plus célèbre

«I am the King of the World» (en français: «Je suis le roi du monde») est sans doute la citation la plus célèbre du film. Celle-ci n'était pourtant pas écrite dans le scénario, DiCaprio l'a improvisée. Selon l'American Film Institute, cette phrase fait partie des 100 meilleures citations de films de tous les temps.

Le record du plus grand nombre de nominations aux Oscars

Le réalisateur James Cameron (à droite) et le producteur John Landau lors des Oscars 1998. image: Shutterstock

Titanic a été nommé pour un total de quatorze Oscars, dont onze victoires. Entre autres pour le meilleur réalisateur, les meilleurs décors, la meilleure conception de costumes et la meilleure chanson de film. Kate Winslet est repartie bredouille dans la catégorie meilleure actrice. Gloria Stuart, qui joue la vieille Rose, était nommée comme meilleure actrice dans un second rôle. C'était la première fois que deux actrices différentes jouant le même rôle étaient nominées pour un Oscar.

L'esquisse de Rose a été dessinée par le réalisateur

image: 20th century fox

Ce n'est pas Jack, ni Leonardo DiCaprio, qui a réalisé l'esquisse de Rose. Dans les gros plans, on voit la main du réalisateur James Cameron. Comme Cameron est gaucher, l'image a été inversée.

Le ciel étoilé a été adapté après coup

C'est une petite différence, mais elle est de taille: lorsque Rose flotte dans l'eau sur la porte, elle regarde le ciel étoilé. L'astrophysicien Neil deGrasse Tyson a remarqué que la constellation d'étoiles ne ressemblait pas à ça. En 1912, Rose aurait vu un autre ciel.

Le ciel étoilé de 1912 dans Titanic. image: 20th century fox

Tyson a insisté pour que Cameron modifie ce détail, et ce dernier a accepté. Ainsi, dans la nouvelle version du film de 2012, le ciel étoilé correct de 1912 est visible au bon endroit et au bon moment.

Kate Winslet n'était que le deuxième choix pour Rose

image: 20th Century Fox

«Au début, je ne voyais pas du tout Kate [Winslet] dans le rôle de Rose», a déclaré le réalisateur James Cameron au magazine GQ. Il a d'abord pensé à Gwyneth Paltrow. «Puis j'ai rencontré Kate et elle était fantastique», a ajouté Cameron.

Leonardo DiCaprio a lui aussi failli ne pas être retenu. Il pensait qu'il obtiendrait le rôle directement, sans devoir passer une audition, et Cameron était prêt à chercher un autre acteur pour cette raison. DiCaprio a cédé et pendant le screen test, Cameron a réalisé qu'il était parfait pour Jack.

James Cameron à propos de Titanic:

Le film dure le même temps que le naufrage

image: 20th century fox

Deux heures et quarante minutes de ce film de trois heures racontent les événements survenus sur le Titanic. De la collision avec l'iceberg à l'enfoncement de la coque du navire dans les vagues, le naufrage du Titanic, le 2 avril 1912, a duré exactement 2h40.

Les images du Titanic sous l'eau sont réelles et filmées par Cameron

image: 20th century fox

James Cameron était fasciné par les épaves et lorsqu'il a rencontré Robert Ballard, chef de l'équipage qui a découvert le Titanic, Cameron a eu l'idée d'en faire un film. La production, ainsi que les dizaines de plongées de Cameron pour voir le vrai bateau, ont commencé en 1995.

En 2003, le documentaire Les fantômes du Titanic est sorti, dans lequel Cameron explore l'épave à 4000 mètres de profondeur.

James Cameron (à gauche) et Bill Paxton en mission de reconnaissance du Titanic. image: buena vista

Une telle Renault était vraiment à bord du Titanic

image: 20th century fox

La voiture dans laquelle Rose et Jack font l'amour est une Renault Type CB Coupe de Ville. Selon le manifeste de fret, c'est exactement le même véhicule qui était chargé à bord du Titanic. Elle appartenait au passager de première classe William Carter, qui avait acheté la Renault lors de son voyage en Europe et voulait la ramener en Amérique. Les pièces de la voiture n'ont jamais été retrouvées. Carter a survécu au naufrage.

Les tapis ont été fabriqués par la même entreprise

image: 20th century fox

James Cameron a reproduit de nombreux détails à bord, comme les ornements ou les horloges du Titanic original. C'est le cas de ce tapis. Celui-ci n'est pas seulement une imitation de l'original, Cameron a retrouvé l'entreprise qui avait fabriqué les tapis du Titanic en 1912. Elle avait encore le modèle original et a produit les mêmes tapis pour le film.

Le vieux couple qui sombre ensemble est basé sur des personnes réelles

image: 20th century fox

Isidor et Ida Strauss était le nom du couple dont s'inspire le couple qui attend ensemble dans son lit le naufrage du Titanic. Comme les femmes et les enfants ont été évacués en premier, Ida a failli monter dans un canot de sauvetage, mais elle est retournée auprès de son mari. Elle aurait dit: «Là où tu iras, j'irai aussi». Pendant le naufrage, ils se sont assis ensemble sur des chaises longues.

Kate Winslet a été victime d'hypothermie sur le tournage

image: 20th century fox

Dans The Late Night Show with Stephen Colbert, Kate Winslet a raconté qu'elle avait été victime d'hypothermie sur le tournage. Les scènes dans l'eau ont été filmées dans d'immenses piscines et Winslet pense que les quantités d'eau étaient trop importantes pour pouvoir les réchauffer. Elle était l'une des rares à ne pas porter de combinaison en néoprène pendant les scènes dans l'eau.

150 figurants ont dû suivre un cours de comportement

image: 20th century fox

Afin d'éviter d'avoir à recruter et à former de nouveaux figurants tout au long de la production, un groupe de 150 figurants de base a été engagé et a dû suivre un cours sur les comportements et les manières correctes de 1912. Tous les personnages ont reçu un nom et une histoire de fond, même si la plupart d'entre eux n'ont jamais parlé et n'apparaissent que brièvement dans le film.

Il n'y avait qu'une seule chance de filmer l'inondation

image: 20th century fox

Le grand escalier du Titanic a été reproduit à l'identique de l'original en pensant qu'il serait détruit. En effet, lorsque le navire a commencé à sombrer, la pièce où se trouvait le grand escalier a été inondée et James Cameron savait qu'il n'aurait qu'une seule chance de filmer l'ensemble. Près de 340 000 litres d'eau ont été déversés sur le plateau monté afin de représenter la destruction de la manière la plus dramatique possible.

Jack aurait eu de la place sur la porte

image: 20th century fox

Venons-en au point le plus controversé du film, ou du moins à la scène qui suscite le plus de discussions: Jack aurait-il eu de la place sur la porte et aurait-il en fait pu survivre?

Oui, affirment les Mythbusters dans une vidéo. Ils ont reproduit la scène et sont arrivés à la conclusion que si Rose avait attaché son gilet de sauvetage sous la lourde porte, celle-ci aurait flotté de manière stable sur l'eau. Les deux amoureux auraient facilement pu y tenir et auraient donc survécu.

