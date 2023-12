Vidéo: watson

Les films les plus attendus en 2024

Alors que l'année 2023 touche à sa fin, les passionnés de cinéma du monde entier tournent déjà leur regard vers 2024 avec une anticipation palpable. On vous montre pourquoi avec les sorties déjà prévues en début d’année prochaine.

Madame Web

Sortie le 14 février 2024.

La «franchise de films Spider-Man sans Spider-Man» de Sony a connu des hauts («Venom») et des bas («Morbius») mais celle de «Madame Web» mérite peut-être que l’on s’y attarde. Le film nous transporte au cœur des origines mystérieuses de l'une des héroïnes les plus énigmatiques de Marvel.

Sous la direction de la réalisatrice S. J. Clarkson, le film met en scène Dakota Johnson dans le rôle principal de Cassandra Webb, une ambulancière dotée de capacités de clairvoyance hors du commun. Forcée de faire face à des révélations sur son passé, elle noue une relation avec trois jeunes femmes destinées à un avenir hors du commun... si toutefois elles parviennent à survivre à un présent mortel.

Dune, Deuxième Partie

Sortie le 28 février 2024.

L'épopée se poursuit alors que Paul Atreides, interprété par l’omniprésent Timothée Chalamet, s'unit à Chani (Zendaya) et aux Fremen pour mener une révolte contre ceux responsables de l'anéantissement de sa famille. Réalisé par Denis Villeneuve, le film continue d’explorer les recoins les plus sombres (et désertiques) de l'univers de «Dune», écrit et imaginé par Frank Herbert, confrontant ainsi Paul au plus grand des dilemmes: choisir entre l'amour de sa vie et le destin de l'univers lui-même.

Cette suite tant attendue voit l'introduction de nouveaux visages tels que Florence Pugh, Léa Seydoux, Austin Butler et Christopher Walken, ajoutant encore du prestige à cette saga. Malgré les doutes initiaux lors de la sortie simultanée du premier volet sur HBO Max, le succès critique et public a, heureusement pour nous, assuré la réalisation de cette deuxième partie.

SOS Fantômes: La Menace de glace

Sortie le 3 avril 2024.

La légendaire famille Spengler fait son grand retour à la caserne de pompiers emblématique de New York, là où tout a commencé. Sous la direction du réalisateur Gil Kenan (scénariste du film précédent), qui a pris la relève de Jason Reitman, ce cinquième volet de la franchise «S.O.S Fantômes» promet une aventure surnaturelle épique et glacée. Le casting est composé de Carrie Coon («The Leftovers»), McKenna Grace («Annabelle»), Finn Wolfhard («Stranger Things») et Paul Rudd («Ant-Man»). Ils sont rejoints par des talents tels que Kumail Nanjiani («Les Éternels») et Patton Oswalt («Ratatouille»).

La découverte d'un ancien artefact libère une force maléfique, menaçant de plonger le monde dans une seconde ère glaciaire. Pour sauver l'humanité, les membres originaux de «S.O.S. Fantômes» unissent leurs forces avec la nouvelle génération, promettant une collaboration spectaculaire pour protéger leurs maisons (mais surtout le monde) et déjouer les plans diaboliques. Le film est dans la continuation de l'héritage du précédent, emportant les fans dans une nouvelle aventure d'humour surnaturel et de frissons glacés.

Godzilla x Kong: The New Empire

Sortie le 10 avril 2024.

C’est le réalisateur Adam Wingard qui réalise le retour épique des deux monstres emblématiques, Godzilla et Kong. Le film fait suite à l'affrontement titanesque de 2021 dans «Godzilla vs Kong» mais avec un tournant inattendu cette fois. Alors que les deux géants étaient autrefois ennemis, ils se voient maintenant forcés de s'allier face à un nouveau danger menaçant l'équilibre naturel du monde des titans.

Challengers

Sortie le 24 avril 2024.

Dans le dernier film du réalisateur acclamé Luca Guadagnino («Call Me By Your Name»), c’est Zendaya (à nouveau elle) qui incarne dans le rôle principal d'une prodige du tennis devenue entraîneuse nommée Tashi Duncan. Le film se dévoile dans la bande-annonce comme un drame explorant les relations complexes entre Tashi, son mari, un champion en difficulté interprété par Mike Faist («West Side Story»), et son ancien meilleur ami, joué par Josh O'Connor, qui se trouve également être son ex-petit ami.

