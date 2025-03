Jason Isaacs a suscité la controverse avec...son pénis, et ses récentes déclarations. Image: hbo

Le pénis de la star de «The White Lotus» fait débat

Une scène de nu dans le dernier épisode de «The White Lotus» a provoqué une petite polémique sur les réseaux.

Jennifer Ullrich / watson.de

Quatre épisodes de la saison actuelle de The White Lotus ont été diffusés jusqu’à présent, et il faut admettre qu'à chaque fois, il y a eu des débats majeurs sur la Toile. Cette fois, c'est Jason Isaacs qui est au coeur des discussions. La cause? Une scène de nu, dans laquelle son intimité est dévoilée.

Dans une récente interview, il a dénoncé les deux poids deux mesures lorsqu'il s'agit de scènes de nu d'hommes et de femmes. Mais son intervention l'a rendu impopulaire sur les réseaux sociaux.

La scène en question

On vous remet le contexte. Timothy Ratliff (Jason Isaacs), un riche homme d'affaires en vacances avec sa famille dans un luxueux complexe hôtelier thaïlandais, vit un moment embarrassant: sous l'influence de drogues, il perd le contrôle de son peignoir et s'expose accidentellement devant sa famille.

La question de savoir si Isaacs a utilisé une prothèse dans la scène a particulièrement inquiété les fans. Cependant, l'homme de 61 ans a préféré ne rien révéler à ce sujet.

Lors d'une apparition sur CBS Mornings, Isaacs se voit demander s'il avait bénéficié d'une «assistance» artificielle dans la scène. Sa réaction a été claire:

«C'est intéressant que nous parlions de cela, alors qu'aux Oscars, personne n'a parlé de la vulve de Mikey Madison, même si elle était constamment présente sur la photo»

Isaacs faisait référence au film Anora, qui a remporté un grand prix aux Oscars, et à son actrice principale, Mikey Madison, qui joue une strip-teaseuse.

«Quand les femmes sont nues, comme Margaret Qualley dans The Substance, personne ne pose de questions sur leurs organes génitaux ou leurs tétons», a ajouté l'acteur lors d'une émission télévisée matinale.

Une opinion mal perçue

Avec cet argument, Isaacs voulait apparemment souligner que la nudité devant la caméra est discutée de façon différente pour les hommes et pour les femmes. Mais ses déclarations n'ont pas été bien reçues sur les réseaux sociaux.

Sur X, les commentaires de la star ont été perçus comme «insensibles» et «hors de la réalité», entre autres. Un internaute précise: «Dans quel monde vit-il? Les femmes sont constamment interrogées sur leur corps, que ce soit leur poids, leur taille de vêtements ou si elles sont rasées.»

Entre-temps, la co-star d'Isaacs, Sam Nivola, a révélé l'info que tout le monde quémande: une prothèse a-t-elle, oui ou non, été utilisée sur le plateau? «Ce n'était pas son vrai pénis», a révélé Nivola, qui joue le fils d'Isaacs dans la série, à TV Insider.