Cette suite prend la forme d’un thriller journalistique avec pour personnage principal la lanceuse d’alerte Frances Haugen, incarnée par Mikey Madison (au centre). Image: Sony Pictures

Mark Zuckerberg va prendre cher

The Social Network, le film à succès qui racontait les origines de Facebook, a droit à une suite intitulée The Social Reckoning, dont voici les premières images.

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En 2010, le cinéaste David Fincher (Fight Club) réalisait l'un de ses meilleurs films en racontant la genèse du réseau social Facebook par Mark Zuckerberg à l'université Harvard. Ecrit par Aaron Sorkin (The Newsroom), le long-métrage explore les conflits juridiques et personnels qui ont découlé de cette création qui allait changer le monde.

Pour incarner Mark Zuckerberg, Jesse Eisenberg avait livré une prestation impressionnante dans le premier film. Ne souhaitant toutefois pas rester associé au personnage, l’acteur a refusé de reprendre son rôle dans The Social Reckoning. David Fincher n’est pas non plus de retour à la réalisation, puisque le scénariste Aaron Sorkin passe cette fois derrière la caméra.

La bande-annonce: Vidéo: extern / rest

Pour incarner le fondateur de Facebook, c’est désormais Jeremy Strong (Succession) qui lui prête ses traits, dans une version plus froide et impassible du personnage, bien loin de la fougue juvénile du premier volet.

Le film s'inspire d’une histoire vraie, révélant la face sombre des réseaux sociaux, notamment leur rôle dans les mécanismes de manipulation de masse. Image: @TheCineprism

The Social Reckoning, que l’on pourrait traduire par «le règlement de comptes» se présente sous la forme d'un thriller journalistique qui raconte l’histoire vraie de Frances Haugen, incarnée par l’actrice oscarisée Mikey Madison (Anora). Cette ancienne ingénieure de Facebook fait appel à Jeff Horwitz (Jeremy Allen White), journaliste au Wall Street Journal, et s’engage avec lui dans une démarche risquée qui mènera à la révélation de certains des secrets les mieux gardés du réseau social.

En travaillant au sein de Facebook, Frances Haugen constate que certaines décisions prises par l’entreprise contribuent à accentuer la polarisation, la désinformation et les discours haineux. Elle soupçonne notamment un changement d’algorithme, pensé pour accroître l’engagement des utilisateurs, d’avoir donné davantage de visibilité aux contenus les plus nocifs. Convaincue de la nécessité d’alerter le public, elle collecte alors des milliers de documents internes avant de se tourner vers un journaliste pour rendre l’affaire publique.

Dans cette suite, prévue pour le 7 octobre prochain, Aaron Sorkin signe à la fois le scénario et la réalisation, après être déjà passé derrière la caméra pour Le Grand Jeu (2017) et Les Sept de Chicago (2020).