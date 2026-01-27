Sinners est nominé pour 16 Oscars. C'est historique. Image: imago images

Tout savoir sur «Sinners», le film qui pourrait tout rafler aux Oscars

Tout le monde ne parle que de Sinners en ce moment. Pour vous aider à briller lors de votre prochaine discussion devant la machine à café, voici un condensé des points les plus importants sur ce phénomène.

Sinners, également connu sous le titre Blood & Sinners en Suisse, est entré dans l'histoire en décrochant pas moins de 16 nominations aux Oscars. Jamais un film n'avait réalisé une telle prouesse. Avec des recettes de 368 millions de dollars (environ 291 millions de francs suisses), il ne figure «que» parmi les 20 plus grands succès de 2025, mais son empreinte culturelle est déjà immense.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce long-métrage qui marque déjà l'histoire du septième art.

Qui sont les acteurs principaux de Sinners?

Le rôle principal est tenu par Michael B. Jordan, qui réalise une performance technique impressionnante en incarnant les jumeaux Smoke et Stack. Hailee Steinfeld lui donne la réplique dans le rôle de Mary, l'ex-petite amie de Stack. Le casting est complété par Jack O'Connell, Wunmi Mosaku et Delroy Lindo.

Michael B. Jordan joue des jumeaux dans Sinners. Image: warner bros.

Hailee Steinfeld tient le rôle principal féminin. Elle incarne Mary, l'ex-petite amie de Stack.

Hailee Steinfeld joue le rôle de Mary, l'ex-petite amie de Stack. Image: warner bros.

Le casting est complété par une distribution impressionnante: on y retrouve Jack O’Connell, Miles Caton, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Benson Miller, Delroy Lindo, Peter Dreimanis et Lola Kirke.

Qui réalise Sinners?

Ryan Coogler, réalisateur de films tels que Black Panther et la saga Creed, a dirigé le film. Ce cinéaste de 39 ans a déjà reçu plus de 24 récompenses, dont un Critics' Choice Award et un Golden Globe. Cette année, il pourrait remporter son premier Oscar du meilleur réalisateur.

Ryan Coogler à la première de Sinners. Image: keystone

Voici l'intrigue de Sinners

Nous sommes en octobre 1932: les frères Elijah «Smoke» et Elias «Stack» Moore, tous deux vétérans de la Première Guerre mondiale, rentrent dans leur ville natale du Mississippi. Avec de l'argent volé, ils achètent un vieux moulin et le transforment en «juke joint» — un bar pour les Afro-Américains où ils dansent, mangent et jouent.



Michael B. Jordan combat des vampires dans Sinners. Image: keystone

Le soir de la première, la musique de la chanteuse invoque par inadvertance des fantômes et des vampires qui tentent de s'introduire dans l'établissement. Les frères se retrouvent alors confrontés à un mal sans précédent.

Pour quels Oscars le film Sinners est-il nommé?

Sinners est en tête de la liste des films ayant reçu le plus de nominations. Le film pourrait remporter un total de 16 prix lors de la cérémonie.

Il concourt notamment pour l’Oscar du meilleur film, de la meilleure réalisation pour Ryan Coogler et du meilleur acteur pour Michael B. Jordan. Wunmi Mosaku et Delroy Lindo sont également nommés dans les catégories des seconds rôles.

Le film est aussi en compétition pour le scénario original, la photographie, le montage, la direction artistique, la musique, la meilleure chanson originale avec I lied to you, les costumes, le maquillage et la coiffure, les effets visuels, le son ainsi que le casting.

Comment Sinners a-t-il été tourné?

Pour rendre crédibles les interactions entre Stack et Smoke, une structure de caméra spéciale a été développée. Sur le plateau, cela se présentait ainsi:

Image: screenshot youtube

A l’aide d’une douzaine de caméras, chaque mouvement de Michael B. Jordan était enregistré, puis transféré numériquement sur une doublure cascade.

«Pour la moitié des scènes impliquant une forte interaction physique entre les jumeaux, nous avons mis au point le système dit «Halo Rig». Il s'agit d'une sangle munie d'un anneau de dix à douze caméras. Cela nous a permis de capturer non seulement son visage, mais aussi les mouvements de sa tête, et de les retransmettre à sa doublure cascade.» Michael Ralla, superviseur des effets visuels.

La vidéo complète expliquant le «twin effect» est disponible sur YouTube.

Quelles sont les critiques de Sinners?

Critiques et public sont unanimes: «Sinners» est un chef-d’œuvre. Sur Rotten Tomatoes, le film affiche une note de 97% du côté de la presse et de 96% auprès des spectateurs. Il est qualifié de «l’un des films d’horreur les plus marquants de ces dernières années», notamment parce qu’il parvient à aborder des thèmes sociaux et politiques à travers une histoire de vampires, tout en s’appuyant sur un casting remarquable et une bande-son brillante. Sur IMDb, il obtient la note de 7,5 sur 10.

Où regarder Sinners?

Le film d'horreur est disponible sur Sky Show en Suisse.

