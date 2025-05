Tom Cruise a perdu ses bonnes manières et la Toile se régale

Vidéo: watson

Il se fiche des bonnes manières

Venu parler de son nouveau film Mission: Impossible - The Final Reckoning à Londres ce mardi, Tom Cruise a fait un geste qui a fait croustiller les Internets. Spoiler: ça implique du pop-corn.

Lors d’un événement au BFI IMAX de Londres qui s’est tenu ce mardi, Tom Cruise a débarqué de façon très classe sur scène. Il était, comme à son habitude, tiré à quatre épingles: chevelure impeccable, costume foncé, chemise ouverte, pas de cravate. Jusque-là, tout était sous contrôle. Mais c’était sans compter sur sa technique pour manger du pop-corn, qui a littéralement cassé à jamais son image de star inaccessible.

En effet, à un moment donné, l’acteur américain de 62 ans a plongé ses mains dans un paquet de pop-corn en mode pelleteuse, avant d’envoyer ses précieuses pépites soufflées pêle-mêle sur son visage. Le pire, ont noté les internautes, c’est que la star n’a pas vraiment pris le temps de viser…ni de fermer la bouche. A chaque bouchée, il a ouvert les mâchoires comme un alligator affamé, des grains tombant à terre. Certains twittos ont même comparé sa façon de manger à celle d’un vrai daron un peu beauf («middle-aged dad», en anglais).

Résultat: Internet a implosé. Le #PopcornGate était né.

«On dirait qu’il a appris à manger en imitant les gestes exagérés qu’on voit dans les films, ce qui est probablement vrai, en plus» source: X

«Je n’ai jamais vu un être humain manger du pop-corn comme Tom Cruise» source: X

«C’est peut-être la façon la plus Tom Cruise de manger du pop-corn» Compte X officiel @IMAX

«Il mange ça comme n’importe quel daron d’âge moyen!» source: X

Alors, cascade publicitaire ou réelle méthode pour déguster du pop-corn? Tom Cruise a brisé le silence dans un podcast américain, où il a réagi à son #PopcornGate.

«T’es vraiment en train de manger du pop-corn ou tu fais genre?» lui a lancé l’animateur.

«Tout le monde sait que quand je vais voir un film, je mange du pop-corn. C’est comme ça» a répondu Cruise en rigolant.

Une longue histoire d'amour

Et on aurait franchement tendance à le croire. Parce que Tom Cruise et le pop-corn, c’est une véritable histoire d’amour hollywoodienne.

On l’avait déjà aperçu, bucket de pop-corn en main, parler passionnément de septième art avec des employés d’un cinéma. Pendant sa tournée de promotion, il avait également affiché un spectateur qui avait déjà fini toutes ses réserves alors que le film n’avait pas encore commencé.

Un twitto commente: «Tom Cruise a le pouvoir de repérer une caméra et un seau de pop-corn vide, peu importe où il se trouve» source: X

Si on remonte le temps, lors de la sortie de Twisters de son ami Glenn Powell, Cruise avait été aperçu en train de lui enseigner l’art de bien tenir son paquet devant les caméras.

On remarque l’amateurisme de Glenn Powell… vite corrigé par Tom.

On ne sait pas exactement jusqu'où la passion de Tom Cruise pour le pop-corn a commencé. Mais on se souvient tous de sa déclaration d’amour officielle au grain de maïs soufflé sur un canapé en cuir, avec un seau aussi grand que son buste sur les genoux lors de la tournée de promotion de Mission: Impossible - Dead Reckoning.

«J’aime mon pop-corn. Les films. Le pop-corn» Tom Cruise sur un canapé en cuir

Voilà, c’est dit.

Mission: Impossible The Final Reckoning est en salle depuis le 21 mai en Suisse romande. Et honnêtement, si vous y allez… prenez un seau de pop-corn. Tom l’aurait fait.

