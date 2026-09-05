Florence Pugh sera à l'affiche en octobre d'une nouvelle adaptation d'East of Eden. Image: netflix

7 séries incontournables à dévorer cet automne

Préparez le plaid et le popcorn, les plates-formes de streaming dégainent leurs meilleures nouveautés de la saison.

Corina Mühle Suivez-moi

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Après un été où l'on a été gâtés dans les salles de cinéma, l'automne se poursuit avec d'excellentes séries. Au programme: non seulement le retour de shows emblématiques comme 9-1-1 et Grey's Anatomy, mais aussi de toutes nouvelles productions.

Voici un aperçu des séries les plus captivantes qui sortent cet automne.

The Gentlemen, saison 2

Cela fait un an qu'Eddie et Susie ont commencé à travailler ensemble pour l'empire criminel de Bobby à l'étranger. Alors qu'ils accélèrent l'expansion de leur entreprise, Bobby prend des décisions de plus en plus douteuses – et c'est à Eddie et Susie qu'il incombe d'intervenir.

Casting

Theo James, Kaya Scodelario

Réalisation

Guy Ritchie

Service de streaming

Netflix

Date de sortie

3 septembre

Trailer

Possession, saison 1

Possession est un thriller surnaturel dans lequel Claudia, une avocate, se rend dans une plantation hantée à la Jamaïque. Elle souhaite y contester un héritage, mais de sombres secrets historiques font de son voyage un véritable cauchemar. En enquêtant sur le passé ténébreux du domaine, elle découvre un lien effrayant entre les crimes de l'époque coloniale et les injustices du présent.

Casting

Gugu Mbatha-Raw, Jonny Lee Miller, Sean Gilder, Bel Powley

Réalisation

Storm Saulter

Service de streaming

Sky Show

Date de sortie

7 septembre

Trailer

Slow Horses, saison 6

Dans cette sixième saison, basée sur les sixième et septième romans de Mick Herron, Joe Country et Slough House, la cheffe du MI5 Diana Taverner entraîne les Slow Horses dans un «jeu mortel de représailles et de vengeance».

Casting

Sir Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves

Réalisation

Saul Metzstein

Service de streaming

Apple TV+

Date de sortie

16 septembre

Trailer

Monster: The Lizzie Borden Story

Après Jeffrey Dahmer, les frères Menendez et Ed Gein, c'est au tour de l'histoire de Lizzie Borden d'être adaptée dans cette série d'anthologie de Netflix. Lizzie était la fille opprimée d'une famille aisée. Elle et la servante se retrouvent piégées dans cette cage dorée bâtie sur l'humiliation et la cruauté. Elles s'enfuient alors dans un univers mêlant sexe, pouvoir et vengeance. Les meurtres atroces et non résolus qui en découlent vont choquer le monde entier.



Casting

Ella Beatty, Sarah Paulson, Billie Lourd, Charlie Hunnam

Réalisation

Ryan Murphy, Ian Brennan

Service de streaming

Netflix

Date de sortie

17 septembre

Trailer

Brothers, saison 1

Matthew McConaughey et Woody Harrelson incarnent des versions fictives d'eux-mêmes dans cette comédie. Lorsque la rumeur selon laquelle ils seraient frères commence à circuler, le chaos s'empare de la vie des deux meilleurs amis. Alors que Woody met le ranch de sa mère sens dessus dessous à la recherche de la vérité, Matthew fait face à une tout autre crise d'identité, alors qu'une éventuelle candidature au poste de gouverneur du Texas se profile à l'horizon.

Casting

Matthew McConaughey, Woody Harrelson

Réalisation

Lee Eisenberg

Service de streaming

Apple TV+

Date de sortie

23 septembre

Trailer

East of Eden, mini-série

Portée par Florence Pugh dans le rôle principal, une adaptation du classique de John Steinbeck, East of Eden, arrive sur Netflix. Ce drame retrace l'histoire des familles Trask et Hamilton sur plusieurs générations, avec l'anti-héroïne Cathy au cœur de l'intrigue.

Casting

Florence Pugh, Christopher Abbott, Mike Faist

Réalisation

Zoe Kazan, Garth Davis

Service de streaming

Netflix

Date de sortie

1er octobre

Teaser

Below, mini-série

Dans ce thriller canadien, une petite ville se retrouve terrorisée par un monstre marin. Calvin, un pêcheur, s'associe à une biologiste marine pour trouver des réponses et percer au passage les sombres secrets de la ville.

Casting

Josh Hartnett, Mackenzie Davis, Charlie Heaton

Réalisation

Jesse McKeown

Service de streaming

Netflix

Date de sortie

8 octobre

Teaser