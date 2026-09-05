7 séries incontournables à dévorer cet automne
Après un été où l'on a été gâtés dans les salles de cinéma, l'automne se poursuit avec d'excellentes séries. Au programme: non seulement le retour de shows emblématiques comme 9-1-1 et Grey's Anatomy, mais aussi de toutes nouvelles productions.
Voici un aperçu des séries les plus captivantes qui sortent cet automne.
The Gentlemen, saison 2
Cela fait un an qu'Eddie et Susie ont commencé à travailler ensemble pour l'empire criminel de Bobby à l'étranger. Alors qu'ils accélèrent l'expansion de leur entreprise, Bobby prend des décisions de plus en plus douteuses – et c'est à Eddie et Susie qu'il incombe d'intervenir.
Casting
Theo James, Kaya Scodelario
Réalisation
Guy Ritchie
Service de streaming
Netflix
Date de sortie
3 septembre
Trailer
Possession, saison 1
Possession est un thriller surnaturel dans lequel Claudia, une avocate, se rend dans une plantation hantée à la Jamaïque. Elle souhaite y contester un héritage, mais de sombres secrets historiques font de son voyage un véritable cauchemar. En enquêtant sur le passé ténébreux du domaine, elle découvre un lien effrayant entre les crimes de l'époque coloniale et les injustices du présent.
Casting
Gugu Mbatha-Raw, Jonny Lee Miller, Sean Gilder, Bel Powley
Réalisation
Storm Saulter
Service de streaming
Sky Show
Date de sortie
7 septembre
Trailer
Slow Horses, saison 6
Dans cette sixième saison, basée sur les sixième et septième romans de Mick Herron, Joe Country et Slough House, la cheffe du MI5 Diana Taverner entraîne les Slow Horses dans un «jeu mortel de représailles et de vengeance».
Casting
Sir Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves
Réalisation
Saul Metzstein
Service de streaming
Apple TV+
Date de sortie
16 septembre
Trailer
Monster: The Lizzie Borden Story
Après Jeffrey Dahmer, les frères Menendez et Ed Gein, c'est au tour de l'histoire de Lizzie Borden d'être adaptée dans cette série d'anthologie de Netflix. Lizzie était la fille opprimée d'une famille aisée. Elle et la servante se retrouvent piégées dans cette cage dorée bâtie sur l'humiliation et la cruauté. Elles s'enfuient alors dans un univers mêlant sexe, pouvoir et vengeance. Les meurtres atroces et non résolus qui en découlent vont choquer le monde entier.
Casting
Ella Beatty, Sarah Paulson, Billie Lourd, Charlie Hunnam
Réalisation
Ryan Murphy, Ian Brennan
Service de streaming
Netflix
Date de sortie
17 septembre
Trailer
Brothers, saison 1
Matthew McConaughey et Woody Harrelson incarnent des versions fictives d'eux-mêmes dans cette comédie. Lorsque la rumeur selon laquelle ils seraient frères commence à circuler, le chaos s'empare de la vie des deux meilleurs amis. Alors que Woody met le ranch de sa mère sens dessus dessous à la recherche de la vérité, Matthew fait face à une tout autre crise d'identité, alors qu'une éventuelle candidature au poste de gouverneur du Texas se profile à l'horizon.
Casting
Matthew McConaughey, Woody Harrelson
Réalisation
Lee Eisenberg
Service de streaming
Apple TV+
Date de sortie
23 septembre
Trailer
East of Eden, mini-série
Portée par Florence Pugh dans le rôle principal, une adaptation du classique de John Steinbeck, East of Eden, arrive sur Netflix. Ce drame retrace l'histoire des familles Trask et Hamilton sur plusieurs générations, avec l'anti-héroïne Cathy au cœur de l'intrigue.
Casting
Florence Pugh, Christopher Abbott, Mike Faist
Réalisation
Zoe Kazan, Garth Davis
Service de streaming
Netflix
Date de sortie
1er octobre
Teaser
Below, mini-série
Dans ce thriller canadien, une petite ville se retrouve terrorisée par un monstre marin. Calvin, un pêcheur, s'associe à une biologiste marine pour trouver des réponses et percer au passage les sombres secrets de la ville.
Casting
Josh Hartnett, Mackenzie Davis, Charlie Heaton
Réalisation
Jesse McKeown
Service de streaming
Netflix
Date de sortie
8 octobre