La série Comme un rat commence par un vol d'identité. Puis tout part en vrille. images: netflix

Ce thriller coréen sur Netflix va vous retourner le cerveau

Comment prouver que l'on est nous-même, quand on nous a tout volé, jusqu'à notre identité? Le thriller coréen Comme un rat, nouvelle pépite arrivée sur Netflix, vous embarque dans un vertige psychologique aussi glaçant qu'haletant. A ne surtout pas manquer.

Plus de «Divertissement»

Si vous êtes fan des thrillers dans lesquels le suspense tient jusqu'au bout, calés dans des scénarios les plus improbables, et qui vous triturent les neurones, alors Comme un rat est taillé pour vous.

Sortie ce 28 août sur Netflix, cette série sud-coréenne manœuvrée par le réalisateur Kim Hong-sun, à qui l'on doit le très intrigant Cher Hongrang, met en place un véritable jeu du chat et de la souris aussi malsain qu'addictif.

Tout commence dans un appartement de luxe, dans lequel l’écrivain Je Moon-jae (joué magnifiquement par Ryu Jun-yeol, déjà vu dans The 8 Show sur Netflix) vit complètement reclus.

L'homme, sujet à de graves crises d'angoisse qui lui paralysent l'existence, n'est pas sorti de son repaire doré, à l'étage d'un haut building, depuis près de trois ans. Malgré tous les murs qu'il a érigés autour de lui, le jeune homme voit sa vie basculer en quelques heures. Une mystérieuse personne vole son identité, vide son compte en banque et lui prend son appartement. A une époque où les dérives du digital sont reines, et où la chirurgie esthétique nous permet de refaire un visage, comment prouver que nous sommes bien nous? Et qu'est-ce qui fait de nous... nous? Au cœur du récit, des questions d'ordre ontologique émergent, dans une fusion de drames, de combats acharnés et de moments carrément - et étonnamment - drôles.

Qui est vraiment Je Moon-jae? image: netflix

En effet, livré à lui-même, le jeune écrivain va devoir retrouver celui qui lui a tout pris, et qui se fait appeler... «le Rat» (également joué par Ryu Jun-yeol). L'acteur brille dans ce personnage tordu, déchiré par la paranoïa et les incertitudes, et dans sa version double, rongée par la vengeance.

Dans son périple semé de coups de poing et de désillusions, il fait équipe avec le pire des alliés: Cha Dong-chun, un cruel usurier qui ne connaît ni la pitié, ni la peur (et visiblement ni la douleur), et qui n'hésite pas à enterrer ses rivaux vivants.

«Comme un rat»: bande-annonce 👇 Vidéo: youtube

Campé par Sul Kyung-gu (Hyper Knife), le malfrat en costume nous offre un remix savoureux à mi-chemin entre le Parrain et Jang Chen dans The Outlaws, et vient compléter le duo d'une façon détonante. Les compères, l'un persécuté par ses démons intérieurs, l'autre démon persécuteur, n'ont absolument rien en commun, mais les voilà embarqués dans des situations complètement ubuesques, pour débusquer le Rat. A la clé: une identité retrouvée pour l'un, un paquet de pognon pour l'autre, et la mort en troisième option si tout ce que l'on pensait vrai s'avère être une illusion.

L'écrivain et l'usurier sanguinaire s'allient pour retrouver le Rat. image: netflix

Vous avez déjà le cerveau retourné? Alors attendez de regarder la série, qui nous retire le peu de certitudes que l'on s'était dessinées à chaque épisode. Le réalisateur Kim Hong-sun n'hésite pas à tirer les ficelles du drame par tous les bouts, et s'amuse à pousser le bouchon émotionnel aussi loin qu'il est rationnellement tenable. Et sans vous spoiler, on vous promet une fin à laquelle rien ne vous avait préparé.

On quitte Comme un rat en regrettant déjà l'étrange complicité qui lie «le jeune» et «le vieux», et qui fait émerger des séquences aussi touchantes (si, si!) que mémorables.

Inspiré d'un conte

Si la série ne repose pas sur une histoire vraie, elle se nourrit d'un conte folklorique très connu en Corée du Sud. Dans ce conte traditionnel, un rat des champs ramasse et avale des rognures d’ongles laissées à terre par un homme. La créature se métamorphose aussitôt en un double parfait de cet individu, héritant non seulement de son apparence physique mais aussi de l'intégralité de ses souvenirs.

Le rongeur usurpe ainsi sa vie et s'installe auprès de sa famille, pendant que l'homme véritable, incapable de démontrer son identité, se retrouve chassé des siens comme un affabulateur. L'histoire est transmise par les parents aux enfants afin de leur inculquer la prudence, et pour qu'ils n'abandonnent pas leur coupe d'ongles dans la nature ou à la maison.

En rehaussant le conte traditionnel du rat voleur d'identité au rang de thriller psychologique moderne, Comme un rat dépasse les simples clichés du genre. Une solide pépite à ne surtout pas manquer.

Sul Kyung-gu est l'anti-héros idéal.

Comme un rat est disponible sur Netflix depuis le 28 août.