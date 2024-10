Nicole Kidman et Harris Dickinson jouent un jeu dangereux dans Babygirl. dr

«Je ne veux plus avoir d'orgasme!» Ce tournage a épuisé Nicole Kidman

Le tournage de Babygirl a été éreintant pour Nicole Kidman. Elle explique avoir pratiquement vécu un burn-out.

Il a été présenté en avant-première mondiale à la Mostra de Venise cet été et il ne sortira pas avant le 15 janvier en Suisse romande, mais déjà, Babygirl fait parler de lui. Ce film sulfureux met en scène Nicole Kidman dans le rôle de Romy, PDG intransigeante dans le secteur de la technologie et mère de famille froide comme une porte de prison. Sa vie de business woman des beaux quartiers de New York va basculer le jour où elle rencontrera un stagiaire de 30 ans de moins qu'elle, incarné par Harris Dickinson (Sans Filtre). Avec lui, elle va entretenir une relation extra-conjugale et d'après la bande-annonce, elle n'en sortira pas indemne.

La bande-annonce:

Les premières images de Babygirl n'augurent rien de bon pour Romy, visiblement à la recherche de nouvelles sensations. Sur une musique de Noël angoissante (il sort le 25 décembre aux Etats-Unis), ce trailer nous plonge dans un thriller érotique entre une femme d'âge mûre qui a besoin d'explorer l'orgasme et un jeunot, prêt à repousser les limites qu'elle s'est fixées en jouant un jeu dangereux de domination.

Dans une interview pour le journal britannique The Sun, Nicole Kidman a expliqué que la confiance entre elle, la réalisatrice Halina Reijn et Harris Dickinson était essentielle pour réussir ce film, car il contient des scènes de sexe autant entre l'actrice oscarisée et Harris Dickinson qu'entre Nicole Kidman et son mari dans le film, interprété par Antonio Banderas.

«Il y a eu des moments pendant le tournage où je me disais: "Je ne veux plus avoir d'orgasme. Ne vous approchez pas de moi. Je déteste faire ça. Je me fiche de ne plus jamais être touchée de ma vie! C'est fini"

Un tournage éprouvant qui a poussé Nicole Kidman dans ses retranchements:

«C'était presque comme un burn-out»

La lauréate de l'Oscar a déclaré qu'elle avait été attirée par ce projet à forte connotation sexuelle parce qu'il s'agissait d'un «domaine qu'elle n'avait jamais exploré » auparavant.

«En tant qu'actrice, j'ai toujours été en quête de quelque chose. Je me demande toujours où je n'ai pas été. Et que puis-je explorer en tant qu'être humain? Et c'était un domaine que je n'avais jamais exploré»

Et elle a bien fait. A la Mostra, le film a été salué par la critique et Nicole Kidman a reçu le prix de la meilleure actrice.

