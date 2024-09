Dans ce film bizarre, une mère au foyer se transforme en chien

Le film sortira sur Hulu et probablement sur Disney+ et au cinéma aux États-Unis à partir du 6 décembre. Aucune date pour la Suisse n'est encore prévue.

Entendez: non, j'en peux plus.

Cette histoire complètement barrée est basée sur le livre éponyme de Rachel Yoder sorti en 2021. Les premières images annoncent un mélange entre une comédie satirique et un film d'horreur dans lequel Rachel Adams va petit à petit retrouver ses instincts primaires lui permettant de se lâcher complètement et de survivre à la fatigue chronique qui se lit sur tout son corps et son visage.

Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Rachel Adams. La discrète et talentueuse actrice qui aime s'aventurer dans des projets originaux (Her, Animaux Nocturnes, Fighter pour n'en citer que quelques-uns) est la star de Nightbitch dont la bande-annonce vient de sortir.

Décorer l'intérieur de son frigo, la tendance absurde du moment

On appelle ça le «fridgescaping». Cette tendance consiste à rendre le contenu du frigo esthétique. Ses adeptes se retrouvent sur TikTok et partagent leurs astuces.

Pour la plupart d'entre nous, le frigo est un placard froid dans lequel on met des aliments et des boissons et qu'on ouvre plusieurs fois par jour pour se nourrir et s'hydrater. Rien de très sexy. Mais pour d'autres, le frigo est un cadre dans lequel ils laissent exprimer leur créativité. Le «fridgescaping »(contraction des mots anglais «fridge» (frigo) et «escaping» (s'évader) est une esthétique en vogue sur les réseaux sociaux.