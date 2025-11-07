en partie ensoleillé
Le biopic sur Michael Jackson a une première bande-annonce

Jaafar Jackson est le neveu de Michael Jackson dans le biopic Michael. Le film sortg en salles le 22 avril 2026.
C'est Jaafar Jackson, son neveu, qui incarne Michael Jackson dans le biopic Michael.Image: Lionsgate

C'est bluffant

Les premières images du biopic consacré à Michael Jackson sont là, et l’on peut notamment y voir l'acteur Jaafar Jackson incarner son oncle avec un mimétisme bluffant.
07.11.2025, 15:0307.11.2025, 15:03
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Longtemps annoncé et maintes fois reporté, le biopic dédié à Michael Jackson commençait à prendre des allures d’arlésienne. Prévu initialement pour avril dernier, le film est désormais attendu en salles le 22 avril 2026. Le projet se concrétise enfin, avec la sortie d’une première bande-annonce.

Une autre légende a son film:

Ce film dévoile les secrets de la plus célèbre ménagère de Suisse

Réalisé par Antoine Fuqua (Training Day) et produit par Graham King (Bohemian Rhapsody), le long-métrage, intitulé Michael, met en scène Jaafar Jackson, le neveu du Roi de la pop, dans la peau de son illustre oncle. Le film ambitionne de retracer la carrière de l’icône, depuis ses débuts d’enfant prodige au sein des Jackson 5 jusqu’à sa disparition tragique en 2009, à l’âge de 50 ans.

La bande-annonce 👇

Vidéo: extern / rest

La bande-annonce s’ouvre sur une séance d’enregistrement en studio, où Michael Jackson enfile son casque. On entend alors la voix de son célèbre producteur Quincy Jones, interprété par Kendrick Sampson, s’adresser à lui sur le début funky du morceau Wanna Be Startin’ Somethin' (1982).

S’ensuit un medley musical de ses plus grands hits, accompagné d’images de stades en liesse, ainsi que d’extraits de ses clips les plus emblématiques et de ses mouvements de danse légendaires. Un teaser efficace, capable de faire frissonner n’importe quel fan de Bad et de Thriller.

Quant à Michael Jackson, il est incarné à l’écran par Jaafar Jackson, 29 ans, le fils de Jermaine Jackson, frère de la star et ancien membre des Jackson 5. Chanteur et danseur depuis l’âge de 12 ans, le biopic Michael marque ses premiers pas au cinéma. Si le choix de la filiation peut surprendre, force est de constater que la ressemblance avec son oncle est tout simplement troublante.

Affiche de Michael
Image: Lionsgate

Quant au reste du casting, il se compose entre autres de Colman Domingo dans le rôle de Joe Jackson, le père du chanteur, de Nia Long dans celui de Katherine Jackson, sa mère, et de Miles Teller, qui incarne John Branca, l’avocat de Michael Jackson.

Reste à savoir si le film dressera un portrait juste de cette légende de la musique, dont la réputation a été ternie par des accusations d’agressions sexuelles. En 2023, le réalisateur Antoine Fuqua avait assuré que son film montrerait «le bon, le mauvais et le laid» de la vie du chanteur.

Michael Jackson ou son neveu? La photo qui enflamme les fans

«On va raconter ce qui s'est passé, et ce sera aux spectateurs de se faire un avis sur Michael», avait-il déclaré sur le plateau de l'émission Good Morning America.

