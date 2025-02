7 films de l'an 2000 à (re)voir

La Plage et Destination Finale ont 25 ans (oui, déjà). dr

7 films géniaux de l'an 2000 à (re)voir

Ces films ont 25 ans et ils sont toujours aussi géniaux.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

L'an 2000, c'était il y a un quart de siècle et les films ci-dessous ont 25 ans cette année - de quoi prendre un bon coup de vieux, mais surtout de se rappeler de bons souvenirs.

Le bon vieux temps, c’était quand on pouvait encore voir au cinéma des films qui n'étaient PAS des suites. Et l'an 2000 a été une année prolifique pour le cinéma.

Voici une sélection de films de l'an 2000 qui méritent qu’on les regarde, ou re-regarde.

Kuzco, l'empereur mégalo

Un brillant film d'animation sur l'arrogant roi Kuzco, transformé en lama par sa conseillère Yzma. Un bon moment garanti pour petits et grands.

On vous a mis la cassette pour encore plus de souvenirs.

A voir sur: Disney+ ou en DVD (pour une expérience authentique).

Seul au monde

Seul au monde avec Tom Hanks est l'histoire captivante d'un cadre de FedEx dont l'avion s'écrase sur une île déserte des mers du Sud. Seul rescapé, il doit lutter pour survivre. Mais le film parle aussi de la perte du grand amour. Préparez vos mouchoirs!



Je crois bien que c'est un film canon.

A voir sur: AppleTV (à louer). La version originale est disponible (avec une qualité un peu médiocre) sur Youtube.

Memento

Leonard Shelby recherche le meurtrier de sa femme, mais il souffre de pertes de mémoire à court terme. Il utilise des photos Polaroïd et des tatouages pour enregistrer les preuves et les indices et contrer ses pertes de mémoire. En bref: un polar captivant de Christopher Nolan qui a reçu les meilleures critiques sur ce film.

A voir sur: Apple TV

Taxi 2

Avant les innombrables films Fast and Furious, il y avait les films Taxi: des courses-poursuites dangereuses avec beaucoup de mystère et d'humour. Courez voir le deuxième volet de la série Taxi!

Bon d’accord, c’est une suite. Mais au moins, le film n'est pas nul.

A louer sur: Apple TV, Blue TV

La plage

Envie d'un séjour sur la célèbre plage de rêve de l'île thaïlandaise de Ko Phi Phi Leh? L'aventure de Leonardo DiCaprio dans La plage n'est pas super relaxante, mais elle est totalement captivante.

Il était jeune. dr

A voir sur: Disney+

Snatch

Snatch est un film culte de Guy Ritchie, qui met en scène un braquage de diamants avec un casting de stars. Dans les rôles principaux: Brad Pitt, Jason Statham et Benicio del Toro.

A voir sur: Netflix ou avec l'abonnement UPC, à louer sur Apple TV ou sur Microsoft Store

‹Destination ›finale

Un groupe d'adolescents apprend à ses dépens qu'on ne peut pas échapper à la mort: «Destination finale» est presque un classique du cinéma. Pas le septième art de Cannes, mais en tout cas, du divertissement.

A voir sur: Netflix, Youtube et Google (payant).

Etre une sirène n'est pas un métier facile Vidéo: twitter