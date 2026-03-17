Paléo 2026: la file d’attente va décider de tout. Image: KEYSTONE

Paléo 2026: le système qui trie les festivaliers

La course aux billets du Paléo Festival de Nyon s’annonce une nouvelle fois intense. Date, fonctionnement, astuces: voici ce qu’il faut savoir pour maximiser ses chances.

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Où trouver des billets?

Les billets seront disponibles en ligne sur paleo.ch, via Ticketcorner, ainsi qu’au Paléo Shop à Nyon. Le nombre de billets est limité à 10 par commande (6 sur Ticketcorner). Les paiements se font par Twint ou carte bancaire.

Combien ça va coûter d'aller à Paléo?

Côté prix, il faudra compter 89 francs pour la plupart des soirées, et 99 francs pour les plus demandées. L’abonnement semaine coûte 465 francs. Des tarifs réduits existent, et l’entrée est gratuite pour les moins de 12 ans.

Quand est-ce que la billetterie va ouvrir?

La billetterie officielle du Paléo Festival 2026 ouvre le mercredi 25 mars à midi. Mais tout se joue quelques minutes avant, avec un système de file d’attente virtuelle. Concrètement, il faut se connecter sur paleo.ch entre 11h45 et 11h55. Pendant cette fenêtre, tout le monde a les mêmes chances: à 11h55, un ordre de passage est attribué au hasard entre les personnes présentes.

Résultat: se connecter à 11h45 ou à 11h54 ne change rien.

En revanche, arriver après 11h55 pénalise clairement, puisque vous êtes placé en fin de file.

Les ventes débutent ensuite à 12h00, et les premiers de la file peuvent acheter leurs billets.

Tout n’est pas perdu si la vente officielle échoue. Une bourse de revente officielle ouvre dès le 1er avril, permettant d’acheter des billets de manière sécurisée.

Les astuces pour maximiser ses chances d'avoir un billet

Les organisateurs recommandent de créer son compte à l’avance, vérifier son moyen de paiement et surtout n’utiliser qu’un seul appareil ou onglet, sous peine de bugs.

Certains festivaliers disposent toutefois d’un avantage: les «bons flex». Ces sésames permettent de réserver un billet avant l’ouverture officielle, entre le 18 et le 24 mars. Mais ils ne sont plus disponibles aujourd’hui.

Ces bons étaient mis en vente lors de la billetterie de Noël, en décembre 2025. Chaque bon donne accès à un billet journalier au choix, une fois la programmation dévoilée. Autrement dit: si vous n’en avez pas déjà un, il faudra passer par la vente classique du 25 mars.

Gare aux arnaques

Le festival appelle à passer uniquement par les canaux officiels. Une plateforme de revente ouvrira le 1er avril, et 1500 billets seront remis en vente chaque matin durant le festival. (jah)