beau temps13°
DE | FR
burger
Divertissement
Cinéma

George Clooney va jouer dans le film «Dix pour cent»

George Clooney va retrouver Camille Cottin après avoir jouer les détectives pour Nespresso.
George Clooney va retrouver Camille Cottin après avoir joué avec elle les détectives pour Nespresso.Image: Nespresso

George Clooney va jouer dans ce film très attendu

L’acteur américain a confirmé sa participation au long-métrage tiré de la série française aujourd'hui culte. Le tournage vient de débuter à Paris.
28.10.2025, 16:5628.10.2025, 16:56

Netflix annonçait le 8 octobre dernier le début du tournage en long métrage de l'emblématique série Dix pour cent. Par un heureux hasard, on découvre qu'un grand nom du cinéma fera partie de l'aventure en la personne de George Clooney. L'acteur, actuellement en tournée promotionnelle pour le film Jay Kelly, l'a révélé dans les colonnes du quotidien français le Parisien.

A propos de Jay Kelly:

George Clooney fait son come-back sur Netflix

Dans une interview publiée samedi 25 octobre, George Clooney sort de sa promotion pour y glisser cette anecdote:

«Puisque vous êtes français, je vais vous dire que je pars pour Paris où je serai la semaine prochaine pour participer au tournage du film "Dix pour Cent". Je n’ai pas hésité une seconde»
George Clooney

Créée par Dominique Besnehard et Fanny Herrero, Dix pour cent raconte les coulisses d’une agence d’artistes, avec de nombreux caméos de stars jouant leur propre rôle, parmi lesquelles Monica Bellucci, Jean Dujardin, Béatrice Dalle, JoeyStarr, Isabelle Huppert ou encore Isabelle Adjani. Diffusée entre le 14 octobre 2015 et le 4 novembre 2020 sur France 2, avant d’être distribuée dans le monde entier par Netflix, la série est rapidement devenue culte, tout en lançant la carrière de Camille Cottin, en France comme à l’international.

Ce ne sera pas la première fois que George Clooney partage l’écran avec Camille Cottin, puisqu’on a déjà pu les voir ensemble dans les récents spots publicitaires de Nespresso. La version cinématographique de Dix pour cent sera réalisée par Émilie Noblet (Zorro avec Jean Dujardin) et écrite par Fanny Herrero, créatrice et scénariste de la série originale.

La suite de «Kaamelott» est une cacophonie sans nom

L’histoire reprendra cinq ans après la fin de la quatrième saison et la fermeture de l’agence ASK. Le film réunira les personnages emblématiques de la série, interprétés par Camille Cottin, Laure Calamy, Thibault de Montalembert, Grégory Montel et Nicolas Maury. La plupart des comédiens, révélés grâce à Dix pour cent, ont depuis connu une belle ascension dans le paysage cinématographique et audiovisuel français.

Par Sainath Bovay

Fan de cinéma? Ces articles pourraient vous intéresser!
Ce film avec DiCaprio est une véritable bombe
Ce film avec DiCaprio est une véritable bombe
de Sainath Bovay
Ils reviennent au cinéma
Ils reviennent au cinéma
de Sainath Bovay
«Spider-Man» perd des millions à cause d'un accident inattendu
«Spider-Man» perd des millions à cause d'un accident inattendu
de Imke Gerriets
On a vu le film qui a scotché le Japon
3
On a vu le film qui a scotché le Japon
de Lea Maurer
Tim Burton et Monica Bellucci se séparent
Tim Burton et Monica Bellucci se séparent
Thèmes
Des images de lapins, à travers les siècles
1 / 16
Des images de lapins, à travers les siècles
Fragment d'une peinture funéraire polychrome représentant des hommes portant du grain, une gazelle ou une antilope, deux lapins ou lièvres, tandis que le dernier porte un joug avec du grain et un certain nombre d'objets peu clairs.Thèbes, Égypte 18e dynastie, vers 1350 av.
source: universal images group editorial / florilegius
partager sur Facebookpartager sur X
Nelly Furtado s'éloigne de la scène
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques
2
Attention à ces changements de loi en novembre en Suisse
3
«Quotidien» se moque des seniors suisses à Lausanne
Ce problème insolite angoisse les jeunes salariés
C'est l'une des conséquences de l'après-pandémie. A l'heure de retourner au bureau, et avec des codes en pleins bouleversements, choisir sa tenue pro est devenu un vrai casse-tête pour les jeunes employés.
Lundi matin, il 7h30, le café est encore brûlant, on a la tête encore vide. Et soudain, le contenu de l'armoire nous pose un problème existentiel.
L’article