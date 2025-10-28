George Clooney va retrouver Camille Cottin après avoir joué avec elle les détectives pour Nespresso. Image: Nespresso

George Clooney va jouer dans ce film très attendu

L’acteur américain a confirmé sa participation au long-métrage tiré de la série française aujourd'hui culte. Le tournage vient de débuter à Paris.

Netflix annonçait le 8 octobre dernier le début du tournage en long métrage de l'emblématique série Dix pour cent. Par un heureux hasard, on découvre qu'un grand nom du cinéma fera partie de l'aventure en la personne de George Clooney. L'acteur, actuellement en tournée promotionnelle pour le film Jay Kelly, l'a révélé dans les colonnes du quotidien français le Parisien.

Dans une interview publiée samedi 25 octobre, George Clooney sort de sa promotion pour y glisser cette anecdote:

«Puisque vous êtes français, je vais vous dire que je pars pour Paris où je serai la semaine prochaine pour participer au tournage du film "Dix pour Cent". Je n’ai pas hésité une seconde» George Clooney

Créée par Dominique Besnehard et Fanny Herrero, Dix pour cent raconte les coulisses d’une agence d’artistes, avec de nombreux caméos de stars jouant leur propre rôle, parmi lesquelles Monica Bellucci, Jean Dujardin, Béatrice Dalle, JoeyStarr, Isabelle Huppert ou encore Isabelle Adjani. Diffusée entre le 14 octobre 2015 et le 4 novembre 2020 sur France 2, avant d’être distribuée dans le monde entier par Netflix, la série est rapidement devenue culte, tout en lançant la carrière de Camille Cottin, en France comme à l’international.

Ce ne sera pas la première fois que George Clooney partage l’écran avec Camille Cottin, puisqu’on a déjà pu les voir ensemble dans les récents spots publicitaires de Nespresso. La version cinématographique de Dix pour cent sera réalisée par Émilie Noblet (Zorro avec Jean Dujardin) et écrite par Fanny Herrero, créatrice et scénariste de la série originale.

L’histoire reprendra cinq ans après la fin de la quatrième saison et la fermeture de l’agence ASK. Le film réunira les personnages emblématiques de la série, interprétés par Camille Cottin, Laure Calamy, Thibault de Montalembert, Grégory Montel et Nicolas Maury. La plupart des comédiens, révélés grâce à Dix pour cent, ont depuis connu une belle ascension dans le paysage cinématographique et audiovisuel français.

