George Clooney fait son come-back sur Netflix

George Clooney et Adam Sandler sont à l'affiche de Jay Kelly du réalisateur Noah Baumbach. Ce film, présenté à la Mostra de Venise, sortira sur Netflix en décembre.

George Clooney tient le rôle principal dans Jay Kelly, le prochain long-métrage du cinéaste Noah Baumbach (Marriage Story), à venir le 5 décembre sur Netflix. Une partition qui semble avoir été écrite pour l’acteur: il y incarne une star de cinéma mondialement connue dans la soixantaine, confrontée à une remise en question personnelle. Une introspection douloureuse que le personnage traverse lors de son voyage à un festival de cinéma italien, où il doit recevoir un prix d’honneur.



Une fiction qui côtoie la réalité, puisque ce long-métrage produit par Netflix a été présenté à la Mostra de Venise début septembre en présence de l’équipe du film. Dans cette histoire, le personnage de Jay Kelly décide d’abandonner la promotion de son dernier film pour rejoindre sa fille dans un voyage à travers l’Europe, emportant avec lui son entourage et sa crise existentielle en guise de bagage (émotionnel).

Au casting, l'acteur est accompagné d'Adam Sandler (Uncut Gems) incarnant son manager, dont la prestation a été saluée par la critique. On trouve également son assistante campée par Laura Dern, qu'on avait pu voir dans Marriage Story du même réalisateur.

Noah Baumbach est un réalisateur et scénariste américain reconnu pour ses comédies dramatiques et ses portraits de familles complexes. Il a été nommé à plusieurs reprises aux Oscars, notamment en 2019 pour Marriage Story et Les Berkman se séparent en 2006 dans la catégorie du meilleur scénario original. C’est également lui qui a co-écrit le scénario de Barbie avec sa femme, Greta Gerwig.

George critiqué

Voir George Clooney devant la caméra d’un réalisateur estimé pourrait bien redorer le blason de la star, dont les rôles marquants se font désormais plus rares que ses publicités pour Nespresso. En effet, son dernier succès au box-office remonte à 2014 avec Monuments Men. Cette décennie de disette n’a pas été aidée par le récent Wolfs avec Brad Pitt, diffusé directement sur la plateforme de streaming Apple TV+.

Cependant, lors de son passage à Venise, Jay Kelly a essuyé des critiques mitigés. Pourtant, le film est considéré comme l’un des longs-métrages phares de Netflix pour les prochaines nominations aux Oscars. Si la presse n'est pas tendre avec le film, c'est surtout le jeu de l'acteur de 64 ans qui a été critiqué, au point d'être totalement effacé par le second rôle du film campé par l'acteur Adam Sandler.

Des critiques que la star d'Ocean's Eleven assume pleinement. George Clooney l’avait expliqué dans les colonnes de Vanity Fair, lorsque la méthode de travail de Noah Baumbach a été abordée: le cinéaste est connu pour multiplier inlassablement les prises d’une même scène.

«J’ai 63 ans, mec. Je ne peux pas faire 50 prises. Je n’ai pas cette énergie. Mon registre d’acteur est assez limité» George Clooney Vanity Fair

Jay Kelly sortira dans certains cinémas américains le 14 novembre avant d’être disponible à l'international en streaming sur Netflix dès le 5 décembre 2025.