ciel couvert14°
DE | FR
burger
Divertissement
Cinéma

Netflix: George Clooney fait son come-back dans «Jay Kelly»

Goerge Clooney se fait voler la vedette par Adam Sandler dans Jay Kelly, un film avec lequel Netflix espère remporter des Oscars.
Goerge Clooney se fait voler la vedette par Adam Sandler dans Jay Kelly, un film avec lequel Netflix espère remporter des Oscars.Image: Netflix

George Clooney fait son come-back sur Netflix

George Clooney et Adam Sandler sont à l'affiche de Jay Kelly du réalisateur Noah Baumbach. Ce film, présenté à la Mostra de Venise, sortira sur Netflix en décembre.
30.09.2025, 15:0930.09.2025, 15:09
Sainath Bovay
Sainath Bovay

George Clooney tient le rôle principal dans Jay Kelly, le prochain long-métrage du cinéaste Noah Baumbach (Marriage Story), à venir le 5 décembre sur Netflix. Une partition qui semble avoir été écrite pour l’acteur: il y incarne une star de cinéma mondialement connue dans la soixantaine, confrontée à une remise en question personnelle. Une introspection douloureuse que le personnage traverse lors de son voyage à un festival de cinéma italien, où il doit recevoir un prix d’honneur.

Une fiction qui côtoie la réalité, puisque ce long-métrage produit par Netflix a été présenté à la Mostra de Venise début septembre en présence de l’équipe du film. Dans cette histoire, le personnage de Jay Kelly décide d’abandonner la promotion de son dernier film pour rejoindre sa fille dans un voyage à travers l’Europe, emportant avec lui son entourage et sa crise existentielle en guise de bagage (émotionnel).

Vidéo: extern / rest

Au casting, l'acteur est accompagné d'Adam Sandler (Uncut Gems) incarnant son manager, dont la prestation a été saluée par la critique. On trouve également son assistante campée par Laura Dern, qu'on avait pu voir dans Marriage Story du même réalisateur.

Noah Baumbach est un réalisateur et scénariste américain reconnu pour ses comédies dramatiques et ses portraits de familles complexes. Il a été nommé à plusieurs reprises aux Oscars, notamment en 2019 pour Marriage Story et Les Berkman se séparent en 2006 dans la catégorie du meilleur scénario original. C’est également lui qui a co-écrit le scénario de Barbie avec sa femme, Greta Gerwig.

Affiche de Jay Kelly
Image: Netflix

George critiqué

Voir George Clooney devant la caméra d’un réalisateur estimé pourrait bien redorer le blason de la star, dont les rôles marquants se font désormais plus rares que ses publicités pour Nespresso. En effet, son dernier succès au box-office remonte à 2014 avec Monuments Men. Cette décennie de disette n’a pas été aidée par le récent Wolfs avec Brad Pitt, diffusé directement sur la plateforme de streaming Apple TV+.

Dans «Wolfs», George Clooney et Brad Pitt sont officiellement vieux

Cependant, lors de son passage à Venise, Jay Kelly a essuyé des critiques mitigés. Pourtant, le film est considéré comme l’un des longs-métrages phares de Netflix pour les prochaines nominations aux Oscars. Si la presse n'est pas tendre avec le film, c'est surtout le jeu de l'acteur de 64 ans qui a été critiqué, au point d'être totalement effacé par le second rôle du film campé par l'acteur Adam Sandler.

Des critiques que la star d'Ocean's Eleven assume pleinement. George Clooney l’avait expliqué dans les colonnes de Vanity Fair, lorsque la méthode de travail de Noah Baumbach a été abordée: le cinéaste est connu pour multiplier inlassablement les prises d’une même scène.

«J’ai 63 ans, mec. Je ne peux pas faire 50 prises. Je n’ai pas cette énergie. Mon registre d’acteur est assez limité»
George Clooney Vanity Fair

Jay Kelly sortira dans certains cinémas américains le 14 novembre avant d’être disponible à l'international en streaming sur Netflix dès le 5 décembre 2025.

Ce film avec DiCaprio est une véritable bombe
Netflix? Vous avez dit Netflix?
Ce docu Netflix choc s'attaque à un célèbre show de perte de poids
Ce docu Netflix choc s'attaque à un célèbre show de perte de poids
de Michelle Nuhn
Harry et Meghan prolongent avec Netflix
Harry et Meghan prolongent avec Netflix
Voici ce qui vous attend dans la suite de «Mercredi»
1
Voici ce qui vous attend dans la suite de «Mercredi»
de Sainath Bovay
Bad Bunny et des dizaines de stars se planquent dans ce navet Netflix
Bad Bunny et des dizaines de stars se planquent dans ce navet Netflix
de Marine Brunner
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
«L'été où je suis devenue jolie» n'est pas terminé
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
2
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
3
On a goûté les derniers cookies de chez Migros et voici notre avis
Manor va tenter de piéger les gens à Lausanne
Les Lausannois gourmands vont devoir se méfier: dès le 26 septembre, Manor accueillera dans ses restaurants des pâtisseries trompe-l’œil, déjà stars des réseaux sociaux. Un phénomène qui promet de s’étendre dans toute la Suisse.
Dans cette vitrine de viennoiseries à Renens, des pommes bien mûres, une mangue à la chair tendre et une framboise rougeoyante. Séduite par l’aspect juteux de la mangue, une cliente en commande deux. Pourtant, ce qui s’expose à la boulangerie Maison Gasri n'est pas toujours fidèle aux apparences. Ce sont des pâtisseries trompe-l’œil, œuvre d’Akram Gasri, artisan aussi discret que visionnaire, qui va inaugurer sa présence à Manor le 26 septembre prochain.
L’article