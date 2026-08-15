Le film d'un réalisateur roumain décroche le Léopard d'Or à Locarno

Le réalisateur roumain Florin Serban a décroché le Léopard d'Or de la 79e édition du Festival du Film de Locarno. Keystone

Le palmarès de la 79e édition du Festival du Film de Locarno a été dévoilé et c'est le film roumain «Nu e locul tau aici» («Tu n’as pas ta place ici») qui a reçu le Léopard d'Or.

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Le film «Nu e locul tau aici» («Tu n’as pas ta place ici»), du réalisateur roumain Florin Serban, a remporté samedi le Léopard d'Or de la 79e édition du Festival du Film de Locarno. Ce prix est doté de 75 000 francs. Le film raconte la relation entre un père veuf et son fils adolescent, qui, la nuit et à l’insu de son père, commet des actes de vandalisme.

Monica Bellucci aussi primée

Toujours en compétition internationale, le Léopard de la meilleure réalisation est revenu au réalisateur sud-coréen Hong Sangsoo pour «Nun Dul Dega Eomne» («Nowhere to Lay My Eyes/Nulle part où poser les yeux»), un film tourné sur l’île de Jeju.

L’actrice Kim Minhee, qui interprète le rôle principal, a reçu l’un des deux Pardos de la meilleure interprétation. L’autre est revenu à l’actrice italienne Monica Bellucci, qui interprète la mère du protagoniste dans «Ketticè», de Giovanni Tortorici. Le Prix spécial du jury, doté de 30 000 francs, a quant à lui été attribué à «A Margem do Rio» («The Riverbank»), des réalisateurs brésiliens Matheus Farias et Enock Carvalho. (btr/ats)