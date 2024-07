Personnage de seconde zone dans la galaxie Marvel, Deadpool est devenue aujourd'hui l'une des figures les plus populaires au cinéma. Image: watson

Comment Deadpool est devenu le plus cool des super-héros

Le super-héros le plus taré de la galaxie Marvel débarque ce 24 juillet sur les écrans. Mais qui est Deadpool? D'où vient-il, et quels sont ses réseaux ? On vous raconte tout.

Deadpool, vous le connaissez au cinéma depuis 2016 grâce au talent et à l'humour de l'acteur Ryan Reynolds. Ce personnage irrévérencieux avait créé l'événement en offrant au cinéma l'un des rares films Marvel à imposer des «f*ck», de l'humour (très) en dessous de la ceinture et quelques litres d'hémoglobine afin de rappeler au monde que les super-héros, ce n'est pas que pour les enfants.



Personnage de seconde zone dans un obscur comics tiré des X-Men avant de connaître la gloire, Deadpool va connaître le même destin au cinéma, jusqu'à revenir dans le blockbuster le plus attendu de l'année avec Deadpool & Wolverine qui sort ce mercredi. Si une telle association est possible avec le plus célèbre mutant de la franchise X-Men, c'est parce que Deadpool lui doit tout et on vous explique pourquoi.

À l'origine, il y avait Wolverine

Voilà 24 ans maintenant que les super-héros débarquaient à Hollywood par la grande porte avec le X-Men (2000) de Bryan Singer, lançant par la même occasion la carrière de Hugh Jackman, un jeune acteur australien qui, à l'époque, incarnait pour la première fois le mutant James Logan que l'on connait sous le nom de Wolverine.

Hugh Jackman dans le premier X-Men (2000), encore trop frileux pour porter le costume jaune des bandes dessinées. Image: 20th century fox

Ce rôle, Hugh Jackman va l'incarner neuf fois au cinéma, pour le pire et pour le meilleur, comme lors de la sublime conclusion que fut Logan (2017) de James Mangold. Pour le pire, on reviendra sur le film relatant les racines du personnage, X-Men Origins: Wolverine (2009), un navet qui met à l'honneur un autre personnage de Marvel, encore méconnu du grand public et incarné par Ryan Reynolds: Deadpool.

Présenté dans le film comme une grande gueule et réduit à un simple faire-valoir transformé par la suite en créature muette, l'adaptation de Deadpool au cinéma n'était pas seulement un affront au personnage du comics, mais également une trahison pour les fans, et un rôle cruel pour Ryan Reynolds. L'acteur n'était alors à l'époque qu'un simple beau gosse de Hollywood dont le physique avait visiblement plus de valeur aux studios que son génie comique.

Le Deadpool de Ryan Reynolds dans X-Men Origins: Wolverine (2009) n'avait absolument rien à voir avec le personnage que l'on connait aujourd'hui. Image: 20th Century Fox

Entre-temps, les deux hommes sont devenus amis et Ryan Reynolds a pris son destin en main, en remuant ciel et terre pour produire, écrire et incarner au cinéma un Deadpool digne de ce nom, quitte à renoncer à son salaire pour que le film se fasse.

Avec son budget minuscule de 58 millions de dollars et ses 783,1 millions de dollars au box-office mondial, c'est peu dire que Deadpool a été un vrai succès. Un hit qui verra naître une bien meilleure suite en 2018 et qui va engendrer le même succès financier.

Ce carton, qui arrive à une période où les films de superhéros commencent à connaître une certaine fatigue, doit son succès à une violence et un humour destinés aux adultes, ainsi qu'à des scènes d'action à couper le souffle. Et surtout à un personnage méta qui joue avec les codes du genre - tout cela porté par un Ryan Reynolds hilarant.

Depuis, Disney, propriétaire de Marvel, a racheté le studio 20 Century Fox qui détenait les droits de tous les personnages issus de la franchise X-Men. Ainsi, avec l'apparition du multivers et le retour à la maison mère des mutants, le champ des possibles s'est ouvert, permettant à Ryan Reynolds de réaliser un rêve pour tout fan de comics: un vrai cross-over au cinéma.

Les cross-overs, où «mélange de séries», ont toujours été fréquents dans le monde des comics. Image: Marvel

Hugh Jackman a donc accepté Deadpool et Wolverine sans même en parler à son agent, par amitié pour Ryan Reynolds, alors qu'il était convaincu jusque-là qu'il n'aurait plus jamais à jouer ce rôle depuis le dernier film sorti il y a sept ans, comme il l'a expliqué dans les colonnes du New York Times.

«J'étais en route, je conduisais, et littéralement, comme un éclair, j'ai su au plus profond de mes tripes que je voulais faire ce film avec Ryan. Pour que Deadpool et Wolverine reviennent ensemble. Je vous jure que quand j'ai dit que j'en avais fini, j'ai vraiment pensé que j'en avais fini. Mais au fond de moi, depuis que j'ai vu Deadpool 1, je me disais: "Ces deux personnages doivent être ensemble".» Hugh Jackman

Anatomie d'un anti-héros

Deadpool, c'est l'histoire d'un personnage qui en toute logique était destiné à se planter. Son créateur, Rob Liefeld, est un auteur des comics très controversé dans le milieu. Bien qu'il ait connu un grand succès grâce à la création de ses personnages que sont Cable et Deadpool, son style irréaliste et exagéré lui a valu de nombreuses critiques qui l'accusent tout simplement de ne pas savoir dessiner.

Une couverture de Captain America par Rob Liefeld, le créateur de Deadpool, qui effectivement ne dessine pas très juste. Image: Marvel Comics

À cela, viennent s'ajouter des soupçons de plagiat qui lui ont même valu d'être surnommé «L'homme le plus détesté dans le domaine des comics» («The Most Hated Man in Comics»).

La première apparition de Deadpool dans le numéro The New Mutants #98 en 1991. Image: Marvel Comics.

Pourtant, son coup de génie fut de créer Deadpool avec le scénariste Fabian Nicieza. En 1991, dans une série de comics dérivée des X-Men nommée X-Force, apparait le personnage de Deadpool. À la base super-vilain, il va devenir un antihéros aidé par sa popularité et son humour. Un destin assez semblable au personnage d'Harley Quinn chez DC Comics, lorsque la copine du Joker est devenue une héroïne à part entière.

Deadpool, ou Wade Wilson de son vrai nom, est un mutant défiguré ayant également un pouvoir de guérison comme Wolverine. Il a été créé originellement comme une parodie du super-vilain Deathstroke, un mercenaire appartenant à l’univers de DC Comics et dont le nom civil n'est autre que… Slade Wilson.

Le costume et l'humour sont quant à eux pompés sur Spider-Man, un choix que son dessinateur Rob Liefeld assume totalement, avouant lui-même s'être inspiré du costume de l'homme-araignée… car il était plus facile à dessiner.

Des costumes originaux et des cross-overs, les fans de super-héros ont enfin ce qu'ils ont toujours voulu voir. Image: Marvel

Avec son look de «Spider-Man avec des flingues» et son auteur qui ne sait pas tenir un crayon, rien ne prédisposait Deadpool à avoir une carrière dans le game ultra-fourni des super-héros de l'écurie Marvel. Pourtant, c'est avec l'humour que ce personnage va se faire remarquer - notamment avec sa particularité de briser le quatrième mur pour s'adresser au lecteur.

Une idée relativement originale dans l'univers ultra-recyclé des comics qui lui vaudra un succès certain. Et surtout, un concept qui s'est appliqué merveilleusement bien au cinéma, puisque Deadpool & Wolverine, à venir ce 24 juillet, est parti pour battre tous les records au box-office.



Verdict mercredi!