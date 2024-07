5 indices qui prouvent que Taylor Swift va jouer dans Deadpool

Taylor Swift pourrait bien avoir dissimulé plusieurs indices quant à la sortie très attendue de son sixième album ré-enregistré Reputation Taylor's Version. Mais ce n'est pas tout... On raconte qu'elle pourrait également avoir droit à une apparition surprise.

Plus de «Divertissement»

Qu'est-ce que Marvel et Taylor Swift ont en commun? A priori, pas grand-chose. Sauf que, depuis plusieurs jours maintenant, une rumeur pour le moins excitante pour les fans de la chanteuse prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux: la sortie de son remaster le plus attendu serait liée au film Deadpool & Wolverine, dont la sortie au cinéma est prévue le 24 juillet.

Explications.

Depuis avril 2021, Taylor Swift sort (à intervalle plus ou moins régulier) les remasters de ses albums vendus à son pire ennemi, le manager Scooter Braun. Et comme elle ne fait jamais rien à moitié, chacune de ses sorties d'albums sont minutieusement programmées et annoncées à coup d'indices malicieusement déposés ici et là. A ce jour, il ne lui reste que deux albums à sortir: son premier, sorti en 2006, et son dernier, Reputation (2017), tous deux ayant été vendu à Scooter Braun en 2019 (avant qu'il les revende à son tour).

Pour tout comprendre 👇 Taylor Swift tient sa vengeance

Depuis plusieurs semaines maintenant, la chanteuse s'amuse de ses fans donnant indices après indices. notamment sur la scène de sa tournée colossale, le Eras Tour. Désormais, c'est sur les réseaux sociaux que le feu prend davantage d'ampleur puisque, selon les Swifties, la promotion de Deadpool & Wolverine grouille d'indices sur la sortie prochaine de son sixième album, Reputation Taylor's Version.

Minute infos: A chacune des sorties de ses albums ré-enregistrés, Taylor Swift ajoute la mention «Taylor's Version». Ceci dans le but de confirmer qu'elle en est propriétaire, contrairement à ses six premiers opus, qui ne lui appartiennent pas (oui, c'est compliqué).

Mais du coup, de quels indices on parle au juste?

Les affiches promotionnelles

Le plus évident, et ce qui a mis le feu aux poudres, a été l'affiche promotionnelle du film. On y voit la main des deux personnages principaux portant... des bracelets d'amitié. Une tradition incontournable des fans de Taylor Swift.

Ici. Image: x

Les tenues du Eras Tour, la tournée de Taylor Swift

Autre fait étonnant qui a mis la puce à l'oreille des fans: la tenue des danseurs de la chanteuse. En effet, lors de la partie du show dédiée à l'album Reputation, ces derniers portent des tenues qui pourraient rappeler celle que Ryan Reynolds porte lorsqu'il se mue en Deadpool.

Taylor Swift pendant le set Reputation au Eras Tour Image: x

Keystone

Une histoire de photo

Ici aussi, on peut trouver des similitudes avec l'univers de la chanteuse. Ryan Reynolds, qui a sciemment évité de répondre à la question d'une journaliste, n'a pas confirmé si cette photo publiée sur son compte Instagram était inspirée de la pochette de l'album Evermore de Taylor Swift.

On te voit Ryan, on te voit. Image: dr

Lady Deadpool ou Dazzler?

Troisièmement, dans une bande-annonce partagée par Ryan Reynolds sur X, on découvre l'existence de Lady Deadpool: une version féminine du protagoniste. L'héroïne semble avoir une démarche similaire à celle de Taylor Swift. Du moins, selon ses fans. Outre cette théorie (un peu) tirée par les cheveux, on a longtemps entendu la rumeur selon laquelle Taylor Swift jouerait un personnage appelé Dazzler dans le troisième film, avant que cette dernière ne soit avortée.

Une présence teasée depuis bien longtemps

La majorité de ceux qui ont regardé le dernier Deadpool ne l'auront pas soulevé. Mais les fans de Taylor Swift eux, ont rapidement souligné une scène de film en particulier où Wade (Deadpool) porte un t-shirt à l'effigie des chats de la chanteuse. Sa présence dans ce troisième film est-elle finalement prévue depuis belle lurette? Taylor Swift nous a-t-elle bernés?

Réponse: probablement.

Wade (Deadpool) porte un t-shirt à l'effigie des chats de Taylor Swift, Olivia et Meredith Image: x.com

Rappelons que la chanteuse est une amie proche du couple Blake Lively et Ryan Reynolds. Le trio, accompagné de Hugh Jackman (Wolverine), a été aperçu ensemble récemment à un match de football américain. Et on connaît le penchant des studios Marvel pour les cameos surprises puisque si Taylor Swift venait à apparaître dans Deadpool & Wolverine, elle succèderait ainsi à Brad Pitt Et Céline Dion, qui ont eux aussi eu droit à leur heure de gloire aux côtés du célèbre anti-héros. Tiens, c'est pas le titre d'une chanson de Taylor Swift ça?

Si, ça l'est.