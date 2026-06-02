Kylian Mbappé fait ses débuts au cinéma dans Les Minions

Mais que fait donc Kylian Mbappé sur le terrain avec les terribles Minions? image: @Minions

On ne l'attendait pas ici

Décidément, il est partout, mais surtout nulle part où on l'attend: à quelques jours de s'envoler pour la Coupe du Monde aux côtés de l'équipe de France, Kylian Mbappé débarque au cinéma aux côtés des terribles Minions.

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Kylian Mbappé ajoute une ligne insolite à son CV. L’attaquant du Real Madrid figure dans la bande-annonce de Minions et Monstres, le prochain film d’animation produit par Illumination et Universal. Dans les images dévoilées par les studios, l’international français participe à une séquence footballistique entouré des célèbres créatures jaunes. Opposé à une équipe de monstres, il se retrouve au cœur de l’action et conclut la scène en trouvant le chemin des filets.

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Pour le studio américain, l’association avec l’un des sportifs les plus populaires de la planète a tout d’un coup marketing bien senti. Cette apparition s’inscrit dans la campagne promotionnelle du septième film de la franchise dérivée de Moi, moche et méchant, qui doit sortir en salles le 1er juillet, en pleine Coupe du monde 2026.

Pour Kylian Mbappé, il s’agit d’une première incursion dans le monde du cinéma, même si elle reste pour l’instant limitée à un caméo promotionnel. Mais elle pourrait bien ne pas être la dernière pour le petit ami présumé de l'actrice espagnole Esther Expósito.

En attendant une éventuelle reconversion, cette parenthèse cinématographique intervient après une saison particulièrement réussie pour le capitaine des Bleus. Sous les couleurs du Real Madrid, il a signé 42 buts et délivré 6 passes décisives en 44 rencontres toutes compétitions confondues. Prochaine étape pour le Français: tenter de mener son équipe nationale vers un troisième sacre mondial, lors du tournoi organisé cet été en Amérique du Nord, qui démarre le 11 juin. (mbr)

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