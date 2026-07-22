Voilà plusieurs mois que le couple, qui tient farouchement à sa vie privée, joue à cache-cache avec les médias et les paparazzis. image: getty/watson

Ce que l'on sait de la romance la plus secrète de l'année

Après des mois de rumeurs brûlantes, de paparazzades volées, de curiosité maladive et, évidemment, de scandales sportifs, l'attaquant des Bleus Kylian Mbappé et sa nouvelle compagne, l'actrice espagnole Ester Expósito, commencent à peine à vivre leur histoire au grand jour. Retour sur les débuts d'une romance aussi discrète que médiatisée, pour qui la fin de la Coupe du Monde a marqué un tournant.

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De leur première rencontre ou premier date, on ne sait pour ainsi dire pas grand-chose. Voire rien du tout. Nada. A mille lieues d'autres figures du showbiz et du sport (coucou, Taylor Swift et Travis Kelce), dont on a eu vent des commencements dans les plus menus détails, Kylian Mbappé et Ester Expósito ont conservé pour eux tout ce qu'ils pouvaient. Depuis le mois de mars, seule une poignée de photos et vidéos, au détour d'une ruelle parisienne ou d'un nightclub madrilène, ont échappé au contrôle des deux amants - qui n'ont, rappelons-le, encore jamais confirmé leur relation.

Le Français de 27 ans et l'Espagnole de 26 se sont bien trouvés dans cet attachement à leur vie privée. Tous deux se sont exprimés sur le poids que fait peser la célébrité sur leur intimité, un exercice auquel ils goûtent assez peu.

«Je n’ai jamais rêvé d’être célèbre. Je voulais être actrice et en vivre, mais la célébrité n’était pas une option» Ester Expósito, dans une interview pour El País en octobre 2023

Dans une interview accordée au Parisien en juin dernier, Ester se voulait pragmatique: «Je commence à être habituée. Depuis Elite (la série Netflix qui l'a rendue célèbre, ndr), c’est pareil à chaque fois qu’il se passe quelque chose dans ma vie privée.»



L'actrice réagissait à une couverture de Paris Match où on la voit en pleine séance de jet-ski avec son petit ami présumé. image: paris match

«Je n’aime pas ça parce que je suis quelqu’un de réservé. Je ne veux pas que ça prenne le pas sur ma carrière» Ester Expósito, au Parisien

Consciente toutefois que «cela fait partie du jeu», Ester Expósito affirmait continuer «à faire en sorte de ne pas être encore plus exposée». Fidèle à sa parole, depuis des mois, en interview, elle se contente d'une allusion évasive ou d'un clin d'oeil à un mystérieux partenaire anonyme - allant jusqu'à refuser de dire où irait sa préférence pour le Mondial.



L'actrice est toujours restée discrète sur sa vie amoureuse, même si on lui a prêté quelques idylles avec son partenaire dans la série Elite ou l'acteur mexicain Alejandro Speitzer. image: instagram

Même son de cloche du côté de l'un des sportifs les plus célèbres de la planète. Dans le cas de Kylian Mbappé, ce dernier s'est tellement appliqué à rester secret qu'on ignore même s'il a eu des petites amies, malgré quelques soupçons et noms avancés du bout des lèvres. En septembre dernier, sa mère, Fayza Lamari, confirmait ainsi dans les colonnes de L’Equipe:

«Je lui ai demandé dernièrement s’il avait une copine. Il m’a répondu: 'Tu vois une copine dans ce bourbier?' C’est compliqué d’être la copine de Kylian Mbappé. Avec tout ce que ça comporte. Il en a déjà eu et ce n’est pas simple pour les deux...» Fayza Lamari, dans L'Equipe

Les discrètes prémisses

Aujourd'hui, rares sont les détails à avoir filtré sur les prémisses de l'aventure entre les deux célébrités, dont on doit une bonne partie aux médias espagnols, très friands du sujet. Sans oublier le blogueur français Aqababe (qui d'autre?), l'un des premiers à affirmer sans ambages, le 6 mars dernier, sur ses réseaux sociaux:

«Selon mes informations exclusives, Kylian Mbappé et Ester Expósito sont actuellement en couple. Ils étaient ensemble le 25 février à Madrid, et plusieurs jeunes femmes les ont vus hier au bar du Pullman s'embrasser toute la nuit» Aqababe, sur X

Bientôt, les indices se multiplient. Le week-end des 7 et 8 mars, Kylian Mbappé se trouve à Paris pour consulter des spécialistes au sujet de sa blessure au genou. C'est aussi le cas d'Ester Expósito, qui doit participer, de son côté, à plusieurs évènements dans le cadre de la Fashion Week.

Très vite, tout s'emballe. «Nous avons pu voir l'actrice et le footballeur du Real Madrid partager un dîner animé où ils plaisantaient et discutaient en toute simplicité», écrit le magazine espagnol Semana, qui précise encore que leur rendez-vous s'est poursuivi dans un bowling parisien, pour s'achever à l'hôtel de luxe Le Royal Monceau, où ils sont arrivés séparément. Le lendemain, les amants présumés quittent de nouveau les lieux chacun leur tour.

«Mais lorsque Mbappé est monté dans la voiture qui l’attendait pour l’emmener à l’aéroport, Ester a été aperçue assise à l’intérieur», complète ¡Hola!, photo floue du couple dans le véhicule à l’appui. Quelques heures plus tard, c'est à la descente du jet privé du footballeur qu'on les retrouve, descendant les marches, l'un après l'autre.

Sur la chaîne espagnole Telecinco, la journaliste Leticia Requejo va même plus loin: selon elle, c'est auprès de ses coéquipiers que l’ancien joueur du PSG aurait pris des renseignements sur Ester Expósito.



«On m’a dit que Kylian était très intéressé par l’actrice. A tel point qu’il leur a même posé des questions à son sujet dans les vestiaires, car il la suivait sur les réseaux sociaux. Il s’est renseigné et des contacts se sont instaurés via leurs profils» Leticia Requejo, le 10 mars, sur Telecinco

Et à la journaliste d'en rajouter une couche: Kylian et Ester auraient partagé «sept ou huit rendez-vous», toujours organisés à l'initiative du footballeur.

Des informations à prendre avec des pincettes, évidemment, puisqu'aucun des protagonistes ne s'est jamais exprimé sur le sujet.

Le scandale

Si les deux intéressés maintiennent un silence obstiné, les apparitions communes, les clichés volés et les escapades se multiplient au fil des semaines, de Madrid à Paris, en passant par Los Angeles, Ibiza et la Sardaigne. C'est justement dans les eaux turquoises de la Méditerranée que le couple traverse son premier vrai scandale.

Début mai, sur fond d'ambiance de plus en plus tendue au sein du Real Madrid, Kylian indigne de nombreux supporters en passant du bon temps sur un yacht de luxe au large de l'Italie, aux côtés de sa nouvelle compagne, alors qu'il bénéficie de quelques jours de repos pour se remettre de sa blessure aux ischio-jambiers.

Les images du couple se bécotant à l'arrière du bateau ont provoqué un sacré bad buzz, en mai dernier. capture d'écran: x

Plusieurs dizaines de milliers fans du club, furieux, se précipitent alors sur une pétition réclamant le départ du Français du club, pendant que d'autres s'emparent de leur compte X pour tweeter «fuera» ou «Mbappé dehors!». Selon The Athletic à l'époque, même ses coéquipiers auraient eu le sentiment que ces vacances, à ce stade de la saison, avaient éloigné l'attaquant du vestiaire.

L'affaire est telle que l'entraîneur du Real est obligé de réagir, pressé à plusieurs reprises en conférence de presse.

«Durant leur temps libre, chaque joueur fait ce qu'il juge bon, et je ne m'en mêle pas» Álvaro Arbeloa, entraîneur du Real, lors de sa conférence de presse d'après-match

La relax

Mais il faut croire que le Mondial et les dix buts inscrits par Kylian Mbappé durant le tournoi ont rebattu les cartes. Début juillet, des dizaines de milliers de fans de foot font leur mea culpa et demandent pardon, par le biais d'une autre pétition en ligne, sur le site «Kylian, pardonne-nous», rapporte le Huffpost.

Libéré de la pression de la Coupe du Monde et des critiques sur ses performances inégales, il semblerait que le Français de 27 ans se soit décidé à lâcher du leste. Pour preuve, Ester Expósito se trouvait dans les gradins lors de la petite finale qui opposait la France à l'Angleterre, ce samedi, pour son premier match du tournoi. Une avancée majeure, même si l'expression de l'Espagnole était quelque peu figée face à la déconfiture française.

Il faut croire que l'attention de Kylian s'est vraiment relâchée puisque, ce même soir du 17 juillet, peu après sa défaite, l'attaquant des Bleus publiait une story affichant l’actrice espagnole affublée d'un maillot de la France (numéro 10, évidemment). Une publication aussi inattendue qu’éphémère: quelques minutes plus tard, l'image avait déjà disparu de son compte - mais elle a marqué tous les esprits au passage.

La photo, peut-être publiée par erreur, n'a pas manqué de susciter un buzz international. capture d'écran: Instagram

Le lendemain, dans l'intimité d'un bateau amarré au large de Miami, c'est ensemble que le couple a assisté à la finale. Sur des vidéos ayant fuité sur les réseaux, on les découvre blottis l'un contre l'autre, entourés d'amis, pour assister à l’ultime duel du tournoi qui opposait l’Espagne à l’Argentine.

Puis c'est main dans la main, sans chercher à se cacher ou à entrer séparément, qu'ils ont été aperçus en train d'entrer dans une boîte de nuit de Vice City.

La fin de l'ère du secret? Depuis ce week-end et la fin du Mondial, Kylian et Ester ne font plus vraiment mine de se cacher. capture d'écran: tiktok

Le signe, sans doute, que les amoureux semblent prêts à abandonner le secret auquel ils se sont astreints depuis des mois, pour profiter pleinement de leur relation. Et c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter.

Vidéo: watson