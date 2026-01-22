Hollywood recale ce succès suisse

Présenté dans de nombreux festivals et déjà largement primé, le film suisse En première ligne voit sa course aux Oscars s’arrêter avant la sélection finale.

Le film Heldin (En première ligne) de Petra Volpe ne concourra pas pour le prix du meilleur film étranger lors de la 98e cérémonie des Oscars à Los Angeles. Il ne figure pas sur la liste des cinq films retenus par l'Académie.

La bande-annonce 👇 Vidéo: watson

La sélection, annoncée jeudi par l'Académie des Oscars, comprends:

Un simple accident, du réalisateur iranien Jafar Panahi, présenté par la France.

The Voice of Hind Rajab (Tunisie).

The Secret Agent (Brésil).

Sentimental Value (Norvège.

Sirat (Espagne).

Au total, 86 pays avaient posé leur candidature pour la compétition 2026.

Sélectionné dans une douzaine de festivals, et déjà primé au moins une dizaine de fois, Heldin de Petra Volpe est le film suisse qui a attiré le plus de monde dans les salles helvétiques cette année, avec environ 201 500 entrées à ce jour et plus de 650 000 entrées à l'international dans les pays germanophones, selon SwissFilms. Présenté en première mondiale à la Berlinale, le film rend hommage au personnel soignant dans un hôpital suisse. (jah/ats)