assez ensoleillé15°
DE | FR
burger
Divertissement
People

Demi Moore nous a bien eus

La nouvelle coupe de cheveux de Demi Moore est en fait une perruque
On s'est tous fait avoir: Demi Moore a stupéfié le public avec son nouveau look, vendredi dernier, au défilé Gucci, à la Fashion Week de Milan.image: instagram

Elle nous a bien eus

Elle avait suscité l'émoi des fans la semaine dernière, au défilé Gucci, en affichant une coupe au carré radicale. Il s'avère que Demi Moore n'a jamais dit adieu à son iconique chevelure aussi kilométrique qu'historique, grâce à une astuce imaginée par son coiffeur de longue date.
06.03.2026, 15:0206.03.2026, 15:02

Les adeptes des loooooooooooongs cheveux de Demi Moore peuvent sécher leurs larmes: après avoir animé les discussions vendredi dernier lors du défilé automne-hiver 2026 de Gucci, en pleine Fashion Week de Milan, en affichant une toute nouvelle tête et une coupe au carré très audacieuse, l'actrice a révélé avec malice qu'il ne s'agissait que d'un subterfuge.

Le carré long de Demi Moore
La nouvelle coupe de cheveux de Demi Moore a fait les gros titres.image: instagram
MILAN, ITALY - FEBRUARY 27: Demi Moore attends the Gucci FW26 Fashion Show at Palazzo Delle Scintille on February 27, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for Gucci)
De nombreux médias et internautes ont cru à l'astuce.Getty Images Europe

L'intéressée s'est confiée sur ce look et ce moment viral ce jeudi, à l'occasion d'un évènement promotionnel pour la marque capillaire Kérastase, à Los Angeles, dont elle est l'ambassadrice. «C'était un moment incroyable», s'est réjoui Demi. «Le simple fait de pouvoir jouer et explorer une autre facette de ma personnalité.»

Ce culte dangereux continue de sévir à Hollywood

Quelques heures plus tard, elle rassurait définitivement ses fans en postant une poignée de photos sur Instagram, avec la légende: «Les cheveux longs sont là pour rester.» Le tout, accompagné d'un clin d'œil malicieux.

Demi Moore, ce jeudi, avec ses cheveux longs habituels.
Demi Moore, ce jeudi, avec ses cheveux longs habituels.image: instagram
Les cheveux de Demi Moore
Très, très longs.image: instagram

On doit ce tour de magie capillaire au coiffeur de stars Dimitris Giannetos (qui compte parmi ses clientes de nombreuses célébrités telles que Cindy Crawford, Gigi Hadid, Ciara, Tate McRae ou encore Kim Kardashian) et grâce à une perruque, baptisée «coupe au carré Demi-tris».

Le séduisant Grec semble avoir d'ailleurs pris beaucoup de plaisir à réaliser ce dupe, puisqu'il a partagé dans la foulée de nombreux gros titres de la presse féminine consacrés à la nouvelle coup de sa cliente, de Vogue à Marie-Claire, sur son compte Instagram.

La perruque presque invisible de Demi Moore.
La perruque presque invisible de Demi Moore.image: getty
Dimitris Giannetos et sa cliente.
Dimitris Giannetos et sa cliente.image: instagram

Ce n'est pas la première fois que Demi Moore joue des tours avec sa chevelure. En janvier dernier, elle confiait ainsi au magazine People: «Pouvoir changer de look grâce aux perruques et aux postiches satisfait mon besoin de changement, mais en fin de compte, j'adore les enlever et voir mes cheveux tomber en dessous de ma taille. C'est comme rentrer à la maison.»

«Les cheveux longs, c'est ce qui me ressemble le plus»
Demi Moore à People en janvier

Que les adeptes de la longueur se rassurent, donc: Demi Moore n'est pas encore prête à céder aux sirènes de la coupe au carré. (mbr)

Chaud devant! Les dernières actus people!
Megan Fox a trouvé comment faire craquer son ex
Megan Fox a trouvé comment faire craquer son ex
de Imke Gerriets
Justin Timberlake ne veut pas que vous voyiez cette vidéo
Justin Timberlake ne veut pas que vous voyiez cette vidéo
de Marine Brunner
Léna Situations agace ceux qui ont piétiné leurs rêves de gosse
1
Léna Situations agace ceux qui ont piétiné leurs rêves de gosse
de Fred Valet
Nicole Kidman a acquis une compétence glaçante pour sa prochaine série
Nicole Kidman a acquis une compétence glaçante pour sa prochaine série
Vidéo: watson

Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent

1 / 17
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent

Dans le cadre de la promo du drame historique Hurlevent, l'actrice Margot Robbie nous a régalé en multipliant les apparitions à la sauce très romantico-vampiro-victorio-dix-huitième-siècle.
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
On a rencontré la star qui fait craquer la Suisse
Artiste aux millions d'écoutes, Naïka vient de sortir son premier album Eclesia et débute sa tournée mondiale. Premier stop? Lausanne, samedi 28 février. Nous étions avec elle à quelques heures de son concert aux Docks.
Elle est arrivée en Suisse avec son équipe au petit matin, dans un immense bus qui trône à l'entrée des Docks à Lausanne, samedi 28 février. Dans quelques heures, la chanteuse franco-haïtienne Naïka se produira sur scène à guichet fermé. Un concert qui donne le coup d'envoi de sa tournée mondiale à l'occasion de la sortie, le 20 février, de son premier album Eclesia.
L’article