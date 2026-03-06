On s'est tous fait avoir: Demi Moore a stupéfié le public avec son nouveau look, vendredi dernier, au défilé Gucci, à la Fashion Week de Milan. image: instagram

Elle nous a bien eus

Elle avait suscité l'émoi des fans la semaine dernière, au défilé Gucci, en affichant une coupe au carré radicale. Il s'avère que Demi Moore n'a jamais dit adieu à son iconique chevelure aussi kilométrique qu'historique, grâce à une astuce imaginée par son coiffeur de longue date.

Les adeptes des loooooooooooongs cheveux de Demi Moore peuvent sécher leurs larmes: après avoir animé les discussions vendredi dernier lors du défilé automne-hiver 2026 de Gucci, en pleine Fashion Week de Milan, en affichant une toute nouvelle tête et une coupe au carré très audacieuse, l'actrice a révélé avec malice qu'il ne s'agissait que d'un subterfuge.



La nouvelle coupe de cheveux de Demi Moore a fait les gros titres. image: instagram

De nombreux médias et internautes ont cru à l'astuce. Getty Images Europe

L'intéressée s'est confiée sur ce look et ce moment viral ce jeudi, à l'occasion d'un évènement promotionnel pour la marque capillaire Kérastase, à Los Angeles, dont elle est l'ambassadrice. «C'était un moment incroyable», s'est réjoui Demi. «Le simple fait de pouvoir jouer et explorer une autre facette de ma personnalité.»

Quelques heures plus tard, elle rassurait définitivement ses fans en postant une poignée de photos sur Instagram, avec la légende: «Les cheveux longs sont là pour rester.» Le tout, accompagné d'un clin d'œil malicieux.

Demi Moore, ce jeudi, avec ses cheveux longs habituels. image: instagram

Très, très longs. image: instagram

On doit ce tour de magie capillaire au coiffeur de stars Dimitris Giannetos (qui compte parmi ses clientes de nombreuses célébrités telles que Cindy Crawford, Gigi Hadid, Ciara, Tate McRae ou encore Kim Kardashian) et grâce à une perruque, baptisée «coupe au carré Demi-tris».

Le séduisant Grec semble avoir d'ailleurs pris beaucoup de plaisir à réaliser ce dupe, puisqu'il a partagé dans la foulée de nombreux gros titres de la presse féminine consacrés à la nouvelle coup de sa cliente, de Vogue à Marie-Claire, sur son compte Instagram.

La perruque presque invisible de Demi Moore. image: getty

Dimitris Giannetos et sa cliente. image: instagram

Ce n'est pas la première fois que Demi Moore joue des tours avec sa chevelure. En janvier dernier, elle confiait ainsi au magazine People: «Pouvoir changer de look grâce aux perruques et aux postiches satisfait mon besoin de changement, mais en fin de compte, j'adore les enlever et voir mes cheveux tomber en dessous de ma taille. C'est comme rentrer à la maison.»

«Les cheveux longs, c'est ce qui me ressemble le plus» Demi Moore à People en janvier

Que les adeptes de la longueur se rassurent, donc: Demi Moore n'est pas encore prête à céder aux sirènes de la coupe au carré. (mbr)

