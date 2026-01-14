Scarlett Johansson perd sa place dans un prestigieux classement

Scarlett Johansson a officiellement été détrônée de son titre de star ayant généré le plus de recettes au box-office.

Six mois durant, Scarlett Johansson a porté le titre d’actrice la plus rentable de tous les temps. Un règne éclair. De nouveaux chiffres du box-office mondial, publiés après le week-end dernier, ont rebattu les cartes.

En juillet 2025, l’actrice américaine était devenue la première femme à prendre la tête du classement des stars de cinéma les plus lucratives. Grâce notamment aux films de l’univers Marvel et à la franchise Jurassic World, les longs-métrages dans lesquels elle a tenu un rôle principal ou secondaire avaient généré 15,4 milliards de dollars de recettes mondiales.

Cependant, selon le Daily Mail, Scarlett Johansson a probablement vu sa cote baisser en raison de son premier long métrage en tant que réalisatrice, Eleanor la Grande (2025), qui n'a rapporté que 3,1 millions de dollars au box-office mondial.

Mais cette position n’a pas résisté à la sortie de Avatar: Feu et Cendres. Le nouveau volet de la saga de science-fiction a propulsé Zoe Saldaña au sommet du classement. Depuis sa sortie en salles à la mi-décembre, le film a déjà engrangé plus de 1,2 milliard de dollars, après deux précédents opus ayant chacun dépassé la barre des deux milliards.

Zoe Saldaña est officiellement l'actrice féminine la rentable du monde. Image: imago images

A noter que ce classement ne prend en compte que les films dans lesquels les acteurs et actrices ont joué des rôles principaux ou secondaires. Les simples apparitions ne sont pas comptabilisées.

Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps 1 / 12 Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps Zoe Saldaña figure en tête de liste des acteurs les plus rentables. Ses films ont généré 15,46 milliards de dollars de recettes. source: sda / chris pizzello

Zoe Saldaña Scarlett Johansson Samuel L. Jackson Robert Downey Jr. Chris Pratt Tom Cruise Chris Hemsworth Vin Diesel Chris Evans Dwayne Johnson

Zoe Saldaña pourrait conserver durablement sa première place. Deux nouvelles suites d’Avatar sont en effet prévues, avec des sorties annoncées pour 2029 et 2031. Elle jouera également dans la troisième saison de la série Lioness de Paramount+, la comédie romantique Positano de Netflix et le film de science-fiction Don't Forget Me Tomorrow de Matt Ruskin. Si ces productions rencontrent un succès comparable, l’actrice devrait encore creuser son avance.

(traduit et adapté par mbr)