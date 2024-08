Jenna Ortega a eu des expériences traumatisantes sur les réseaux sociaux. photo: shutterstock

«Dégoûtant» Voilà pourquoi l'actrice de «Mercredi» a supprimé son compte X

L'actrice américaine Jenna Ortega a fait des révélations concernant sa vie digitale au micro d'un podcast tenu par le New York Times, ce samedi. Elle explique avoir reçu des photos explicites alors qu'elle était très jeune.

«Je déteste l’IA.» L'actrice de 21 ans qui incarne l'inoubliable Mercredi dans la série éponyme a fait quelques révélations qui font froid dans le dos au sujet de ses expériences passées sur les réseaux.

Intervenant ce samedi dans un podcast du New York Times intitulé The Interview, Jenna Ortega a expliqué qu'elle avait dû supprimer son compte X/Twitter après avoir reçu des images explicites d'elle-même générées par l'IA alors qu'elle était encore mineure. Une mésaventure récurrente, qui l'a poussée à prendre cette décision radicale.

«En fait, l’IA pourrait être utilisée pour des choses incroyables. Je crois avoir vu quelque chose l’autre jour où ils disaient que l’intelligence artificielle était capable de détecter le cancer du sein quatre ans avant qu’il ne progresse. C’est magnifique. Restons-en là.» Jenna Ortega dans The Interview.

Il faut dire que la série Mercredi a projeté la jeune femme de façon très soudaine dans l'ultra-célébrité. Le basculement a été intense, malgré le fait qu'elle évoluait sur les plateaux de Disney Channel depuis enfant. A l'époque, elle incarnait Harley Diaz dans Stuck in the Middle, et a campé la version jeune de Jane dans la série Jane the Virgin, diffusée sur la chaîne CW Network. Elle a même fait une apparition dans Iron Man 3, alors qu'elle n'était âgée que de 10 ans.

Jenna Ortega a joué en 2013 la fille du vice-président Rodriguez dans Iron Man 3.

Jenna est loin de s'éloigner des projecteurs, puisqu'elle est à l'affiche de l'imminent Beetlejuice, la suite du classique de Tim Burton de 1988. Elle est également la co-star de la chanteuse Sabrina Carpenter dans son dernier clip très graphique intitulé Taste.

Dans The Interview, la star née à Coachella est revenue sur les difficultés engendrées par le fait d'avoir à s'exposer sur les plateformes en tant que mineur, tout en ne pouvant pas contrôler le contenu pornographique qui lui parvenait parfois.

«Est-ce que j'ai aimé avoir 14 ans et créer un compte Twitter parce que j'étais censée le faire et voir du contenu grossier et édité de moi en tant qu'enfant? Non. C'est terrifiant. C'est corrompu. C'est mal» Jenna Ortega dans The Interview

L'interprète de Tara Carpenter (Scream) se souvient que le premier DM (message direct) qu'elle a ouvert était une photo non sollicitée des parties génitales d'un homme. Elle n'avait que 12 ans. «Et ce n'était que le début de ce qui allait suivre.»

Ortega explique qu'on l'a poussée à créer un compte Twitter (le nouveau X) car autour d'elle, l'on pensait que ça l'aiderait à construire son image. Une démarche sur laquelle l'actrice est revenue. «J'ai fini par supprimer mon compte il y a deux ou trois ans à cause de l'afflux d'images et de photos absurdes après la sortie de la série [Mercredi] – et j'étais déjà dans un état de confusion tel que je l'ai supprimé.»

L'actrice a également détaillé son ressenti:

«C'était dégoûtant et ça m'a fait me sentir mal. Ça m'a mis mal à l'aise. Quoi qu'il en soit, c'est pour ça que je l'ai supprimé, parce que je ne pouvais rien dire après avoir vu quelque chose comme ça. Alors un jour, je me suis réveillée et je me suis dit: "Oh, je n'ai plus besoin de ça." Alors je l'ai laissé tomber.»

Sur une note plus positive, l'actrice a assuré que désormais, elle «apprenait à se protéger».

Si vous ête très fan de Jenna Ortega, vous pourrez la découvrir dans la peau d'Astrid Deetz, dans le film Beetlejuice, dès le 11 septembre prochain.