L’été sera chargé en blockbusters

Alors que la température monte gentiment pour bientôt atteindre son pic, l’excitation pour les blockbusters de l’été aussi. Films d’animation, remakes, suites, on vous présente les films à ne pas louper.

Bad Boys: Ride or Die

Réalisé par Adil El Arbi. Sortie en Romandie: le 5 juin 2024.

Le producteur Jerry Bruckheimer réunit à nouveau Will Smith et Martin Lawrence dans un quatrième volet. Les deux compères reprennent leurs rôles de détectives, respectivement Mike Lowrey et Marcus Burnett. Ils vont devoir enquêter sur la corruption au sein de la police de Miami lorsque leur défunt capitaine Conrad Howard est accusé à titre posthume d'être impliqué avec les cartels de la drogue.

Mais un traquenard les fait passer pour des fugitifs, les forçant à travailler en mode hors-la-loi pour résoudre l'affaire. Un film dans la droite lignée des précédents avec un savant cocktail d’action, d'humour et de rebondissements.

Vice-Versa 2

Réalisé par Kelsey Mann. Sortie en Romandie le 19 juin 2024.

Quelle meilleure période que l’adolescence pour montrer le bouleversement émotionnel qui se passe dans nos têtes! C’est exactement la période choisie par Disney pour retrouver Riley qui entrera au lycée. Ce qui aura pour conséquence pour le cerveau de Riley (et toutes les émotions qui y vivent) de devoir accueillir de nouvelles émotions, dont l’envie, l’embarras ou encore l’ennui (avec la voix d’Adèle Exarchopoulos, dans sa version originale). Mais tout se chamboule quand l’anxiété prend le contrôle total des émotions de Riley et enferme toutes les autres. Le film promet d’explorer les défis émotionnels de cette période existentielle avec humour et sensibilité.

Au fait:

Twisters

Réalisé par Lee Isaac Chung. Sortie en Romandie le 17 juillet 2024.

Même si ce n’est pas une suite à proprement parler du film Twister de 1996, ce Twisters se veut comme une œuvre autonome mais qui se déroule dans le même univers, avec de nouveaux personnages et une nouvelle histoire.

Glen Powell, que l’on a récemment vu dans Tout sauf toi, et Daisy Edgar-Jones, vue dans La Guerre des Mondes et Normal People, incarnent des chasseurs de tornades. Le réalisateur Lee Isaac Chung connu pour son travail sensible dans Minari, nous offre cette fois-ci un film d’action. À voir s'il sera capable de capturer l'esprit du film culte.

Deadpool & Wolverine

Réalisé par Shawn Levy. Sortie en Romandie le 24 juillet 2024.

Le très attendu crossover entre Deadpool et Wolverine est le prochain film de super-héros attendu par les fans du Marvel Cinematic Universe (MCU). D’après la bande-annonce, l'Autorité de Variance Temporelle sort Deadpool de sa vie tranquille et le lance dans une mission avec Wolverine qui changera l'histoire du MCU.

Après le magnifique épilogue de Wolverine dans Logan en 2009, Hugh Jackman reprend son rôle de fameux mutant doté de capacités de guérison et de griffes rétractables.

Trap

Réalisé par M. Night Shyamalan. Sortie en Romandie le 7 août 2024.

Le réalisateur aux 1001 twists, M. Night Shyamalan (Le Sixième Sens, Le Village, Split) revient avec un nouveau film Trap dans lequel Josh Hartnett tient le rôle principal.

La bande-annonce commence avec Cooper, joué par Josh Hartnett, emmenant sa fille à un concert de son artiste préféré. Nous découvrons ensuite que l'événement n’était en fait qu’un piège de la police conçu pour attraper un tueur en série recherché. Quel est le twist? Eh bien Cooper a un otage piégé dans sa cave à cet instant précis, ce qui laisse fortement penser qu'il est l'homme que la police recherche.

Autrement, il y a ça:

Alien: Romulus

Réalisé par Fede Alvarez. Sortie en Romandie le 14 août 2024.

Personne ne vous entendra crier dans ce septième film de la saga Alien qui se situe entre les événements d'Alien, le huitième passager de 1979 et Aliens, le retour de 1986. Le film est réalisé par Fede Alvarez, connu pour ses films d'horreur Don't Breathe et le remake d'Evil Dead.

Le film suit un équipage qui fait face à la créature la plus terrifiante du cinéma alors qu'ils explorent une station spatiale abandonnée. La bande-annonce promet de revenir à l'essence même de la saga Alien, avec son lot de traque à mort, d'horreur et de désespoir. Selon le réalisateur, le film est «une lettre d'amour à tous les autres films de la saga» tout en étant accessible aux nouveaux spectateurs n'ayant pas vu les précédents films.

Borderlands

Réalisé par Eli Roth. Sortie en Romandie le 7 août 2024.

Les adaptations de jeux vidéo ont le vent en poupe dernièrement. Après The Last of Us et Fallout, c’est au tour du célèbre western intergalactique Borderlands d’être transposé dans le 7e art. Cate Blanchett sera accompagnée d'Ariana Greenblatt (vue dans Barbie), Jamie Lee Curtis, Kevin Hart et Jack Black pour donner vie aux personnages du jeu vidéo sur grand écran dans une bande-annonce que l’on sent déjà dans la veine des Gardiens de la Galaxie.

The Crow

Réalisé par Rupert Sanders. Sortie en Romandie le 21 août 2024.

Ça fait maintenant 31 ans que Brandon Lee (fils de Bruce Lee) a joué le personnage de comics et y a laissé la vie dans un accident tragique survenu sur le plateau de tournage. Aujourd’hui, The Crow va avoir droit à un remake avec Bill Skarsgård dans le rôle principal d’un musicien assassiné mais qui va ressusciter pour venger sa propre mort et celle de sa petite amie (jouée par FKA Twigs).

D’après la bande-annonce, le film rend hommage au ton sombre du comics original et explore les thèmes du deuil, de l’amour et de la vengeance dans un bel emballage de film d’action.