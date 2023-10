De 1960 à nos jours: voici notre sélection de films à voir durant Halloween. Image: watson

On vous a fait la liste ultime des 10 films d'Halloween

En ce week-end d'Halloween, quoi de mieux qu'un bon film d'horreur pour célébrer les morts? Préparez donc vos plaids et vos tasses de pumpkin spice latte. On s'occupe du reste!

Les jours se sont raccourcis, les nuits sont devenues plus sombres, les températures chutent, les arbres ont perdu de leur feuillage et l'heure est aux recueillements et au souvenir. Enfin ça, c'est la Toussaint (et la sobriété qui va avec).

watson a préféré se concentrer sur cette bonne vieille tradition anglo-saxonne qu'est Halloween et sur le festival du macabre qui l'accompagne. Mais que diable allez-vous regarder comme film qui fait peur le soir du 31 octobre en mangeant des bonbons?

Voici une sélection de 10 films qui ont, pour certains, terrorisé notre rédaction.

Halloween, la nuit des masques

1978 | 1h 42m | Flippomètre: 🎃🎃🎃

Jamie Lee Curtis interprète Laurie Strode, la première final girl de l'histoire des slashers. Image: Lionsgate Films

Le film est culte et indissociable de la fête d’Halloween. C'est à la fin des années 1970 que se démocratisent les films de genres, dont le slasher. Considéré comme un cinéma de niche au sein du genre horrifique, il obéit à des codes fondamentaux: un tueur effrayant qui poursuit ses victimes, généralement des femmes, dans un environnement d’apparente sécurité.

Dans Halloween, la nuit des masques, les spectateurs découvrent pour la première fois le tueur en série Michael Myers et une jeune comédienne, Jamie Lee Curtis, qui interprète Laurie Strode, le personnage principal.

Un soir d’Halloween en 1963, Michael, alors enfant, poignarde sa sœur, ce qui lui vaut un détour par l’asile psychiatrique. Quinze ans plus tard, il sort et profite de cette liberté retrouvée pour poignarder des adolescents.

Pour ceux qui ont du mal avec les films qui sentent la naphtaline, en 2007, le tueur increvable qui pourchassait Jamy Lee Curtis a eu le droit à une suite/remake du premier film. Une nouvelle trilogie surfant sur la mode des requels, afin de redonner ses lettres de noblesse à une saga devenue ringarde avec le temps.

L'Exorciste

1973 | 1h 51m | Flippomètre: 🎃🎃🎃🎃

Avec 2 Oscar et 4 Golden Globes, L'Exorciste est un classique. Image: Warner Bros

Ce film de William Friedkin, décédé en août 2023, a certainement donné des cauchemars à des générations entières d’adolescents.

Possédée par un démon, la jeune Regan MacNeil (interprétée par Linda Blair) subit l’exorcisme du père Karras, un prêtre bouleversé par la mort de sa mère qui va tenter tant bien que mal de sauver la jeune fille.

Le film, qui a remporté deux Oscars en 1973, a choqué l'Amérique puritaine de l'époque avant de devenir l'immense classique qu'il est aujourd'hui. De plus, le film a bénéficié d'une restauration en 4k cette année. C'est donc l'occasion de le voir dans d'excellentes conditions.

À noter qu'un nouveau volet, nommé L'Exorciste : Dévotion est sorti sur les écrans le 11 octobre avec une intrigue similaire se déroulant en 2023. L'actrice Ellen Burstyn, qui joue la mère de Reagan dans le film, incarne à nouveau son personnage 50 ans après les événements du film original.



Dernier fun fact: autour du «film le plus terrifiant de tous les temps», on ne compte pas moins de neuf morts et de nombreux incidents, si bien qu'il est considéré comme faisant partie des films maudits de l'histoire du cinéma.

Les Autres

2001 | 1h 34m | Flippomètre: 🎃🎃🎃

Nicole Kidman, avant qu'elle ne soit figée par le Botox, et son enfant creepy. Wagner/cruise pictures

En 1945, la Seconde Guerre mondiale est terminée, mais le mari de Grace (interprétée par Nicole Kidman) parti combattre n'est jamais revenu du front.

Cette femme pieuse vit isolée avec ses deux enfants dans une imposante maison victorienne sur l’île de Jersey. Touchés par une maladie liée à la photosensibilité, ils sont contraints de vivre à l'abri de la lumière du jour. Ils vivent donc reclus dans un manoir qui doit constamment rester dans l'obscurité et ils vont être témoin de phénomènes étranges.

Lors de sa sortie, ce long-métrage a réussi à passionner les spectateurs grâce à son ambiance et à son final particulièrement surprenants.

Réalisé par l'espagnol Alejandro Amenábar, le film remporte cinq Goyas, l'équivalent des Oscars espagnol, dont le Prix Goya du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario original. Ce récit qui mêle angoisse et surnaturel se veut un véritablement un film d'épouvante avec une ambiance gothique dont seule l'Angleterre à le secret.

Scream

1996 | 1h 54m | Flippomètre: 🎃🎃

Bienvenue à Woodsboro en 1996. Avec Scream, vous allez découvrir comme le punk rock a mail vieilli. Paramount Pictures

Scream est le classique du cinéma d'horreur pour toute la génération des millenials. À mi-chemin entre le pastiche et le film morbide pur et dur, le film de Wes Craven est devenu culte pour avoir réutilisé tous les codes des films d'horreur, notamment des slashers, en faisait de ces références une mise en abyme à l'intérieur du scénario.

Une métafiction devenue une véritable saga qui, en six films étalés sur les 30 dernières années, explore sa propre diégèse et l'évolution des mœurs tout en gardant sa formule de whodunit, soit le fait qu'à chaque épisode son, ou ses, tueurs sont sortis tout droit d'un chapeau.

Revoir Scream est l'occasion de se prendre un bon shoot de nostalgie 90's et de redécouvrir la puissance de sa scène d'ouverture. Avec ses codes et ses références, il peut s'envisager comme la porte d'entrée parfaite pour s'initier au film d'horreur, en plus de proposer un teen movie féministe dans monde gangrené de masculinité toxique.

Beetlejuice

1988 | 1h 35m | Flippomètre: 🎃

Bienvenue dans l'imaginaire zinzin de Tim Burton. Image: Warner Bros.

Que serait une liste des meilleurs films pour Halloween sans une œuvre de Tim Burton? L'Etrange Noël de Monsieur Jack, bien qu'approprié, se destine à Noël. C'est donc Beetlejuice qui l'emporte.

L'histoire prend place dans une maison hantée par un jeune couple décédé qui va tout mettre en œuvre pour chasser les nouveaux occupants de leur ancien domicile. Pour ce faire, ils vont demander l’aide de Beetlejuice, un esprit pour le moins fantasque et roublard pour les aider.

Portée par Michael Keaton et Winona Ryder, Beetlejuice est une comédie colorée et déjantée pour ceux qui veulent être dans l'esprit d'Halloween sans pour autant être terrifié.

À noter qu'une suite est en préparation pour 2024, toujours réalisée par Tim Burton et avec en vedette Jenna Ortega, qu'on a pu voir dans la série Mercredi ou dans les récents volets de la saga Scream.

Hérédité

2018 | 2h 07m | Flippomètre: 🎃🎃🎃🎃

Vous allez probablement être dans le même état que les gens sur la photo après le visionnage d'Hérédité. Image: a24

Hérédité un film sorti 2018 que l'on range dans la catégorie Elevated Horror, qu'on pourrait traduire par l'horreur d'art et d'essai. Un sous-genre un peu pompeux qui consiste à intellectualiser le film d'horreur, une étiquette élitiste dont ont hérité certaines œuvre sorties dans les années 2010. Une sorte de label synonyme de qualité dans le cinéma indépendant américain.

Hérédité est très bon film à regarder si l'on ne veut pas fermer l'œil de la nuit. Quelques sursauts bien placé, sans jamais trop en faire, et une ambiance morbide qui vous prend par la main pour descendre toujours un peu plus profondément vers le malaise.

Le film est réalisé par Ari Aster, un jeune prodige new-yorkais de l'horreur qui s'est imposé comme un maître du genre dès ses débuts, avec ce premier film profondément troublant sur une famille qui s'effondre sous le poids de ses propres secrets. On lui doit également Midsommar, une autre œuvre terrifiante qui se regarde mieux au printemps qu'en automne, ainsi que Beau is Afraid, le film le plus barré sorti cette année.

Evil Dead 2

1987 | 1h 25 | Flippomètre: 🎃

Des litres de sang, une tronçonneuse et des monstres: Evil Dead 2 est un festival grand-guignolesque. Image: Studio Canal

Au panthéon des franchises horrifiques, la saga Evil Dead est probablement l’une des plus emblématiques.

Née de l’esprit génial de Sam Raimi, la première trilogie (1981-1992) suivait le héros Ash Williams (incarné par Bruce Campbell) face aux créatures démoniaques réveillées par la lecture du Necronomicon, un livre maudit en peau humaine dont les textes sont écrits en sang. Une saga devenue culte, initiée par celui qui réalisera plus d'une décennie plus tard la trilogie Spider-Man.

Après des déclinaisons en série, comic books, jeux vidéo et même comédie musicale, deux autres films Evil Dead sont sortis en 2013 et en 2023.

Si cette franchise s'est toujours définie comme de la comédie horrifique par ses effets outranciers, les films récents ne bénéficient pas de la patte kitchissime des années 80 et tiennent plus d'un festival de gore parfois terrifiant. C'est pour cela que nous recommandons Evil Dead 2 comme porte d'entrée, puisqu'il s'agit d'un quasi-remake du premier film.

Un film complètement fou, avec un humour absurde digne d'un cartoon où le rire prend plus de place que la peur.

Get Out

2017 | 1h 44m | Flippomètre: 🎃🎃

Vous reprendrez bien un peu de racisme systémique? Image: Universal Pictures

Il est noir, elle est blanche. Ils sont beaux. Ils s’aiment. Elle le présente à ses parents. Un repas dominical dans une riche demeure de campagne où le malaise va rapidement s'installer avant que tout ne déraille.

Get Out est un pur cinéma de genre, traversé par un propos politique et réalisé par Jordan Peel. Ce comédien et humoriste est désormais réalisateur et initiateur d'une nouvelle mouvance au cinéma: le film d’horreur antiraciste.

Ce sous-genre nommé black horror outre-Atlantique est un courant cathartique écrit, réalisé et interprété par des Afro-Américains, qui a vu naître depuis quelques années son lot d'œuvres (films ou séries) plus ou moins réussies. Par exemple: Watchmen, The Underground Railroad, Lovecraft County, Candyman, Nope où dernièrement Ils ont cloné Tyler sur Netflix.

REC

2007| 1h 20m | Flippomètre: 🎃🎃🎃🎃

Imaginez Couleures Locales de la RTS qui vire au cauchemar. REC, c'est ça. Image: Filmax

Impossible de faire une liste de film d'horreur sans évoquer le found foutage. Ce sous-genre, popularisé en 1999 par le film Le Projet Blair Witch, se caractérise par le supposé réemploi d'un film trouvé après que des faits étranges se soient produits, permettant de reconstituer les faits. Une mise en scène entre le reportage et le documentaire, qui rend l'horreur bien plus immersive et donc terrifiante.

Si il y a bien deux ténors dans ce genre-là, ce sont les Espagnols Rec de Paco Plaza et Jaume Balagueró. Pour beaucoup, ce film est le meilleur du registre tant il sait cultiver le mystère tout en proposant une mise en scène d'une grande efficacité (comprenez par là: c'est vraiment flippant).

Le film débute comme un reportage au sein d'une caserne de pompier à Barcelone. Angéla, journaliste pour une télévision locale, est accompagnée de son caméraman. Ensemble, ils réalisent une émission qui relate le quotidien de ceux qui travaillent la nuit. La nuit est calme... Jusqu'au coup de fil d'une vieille dame qui réclame du secours. Le tandem suit alors les pompiers et découvre en arrivant sur place des voisins très inquiets, car d'horribles cris ont été entendus dans l'appartement de la vieille dame. A partir de là, c'est parti pour une heure de huis clos qui va vous laisser accroché à votre siège.

Psychose

1960 | 1h 49m | Flippomètre: 🎃

La scène sous la douche est l'une des scènes les plus célèbres du cinéma. Image: Universal Pictures

Psychose est sans doute l'un des plus grands films de l'histoire de cinéma et a été réalisé par le célèbre Alfred Hitchcock.

Le film raconte l'histoire d'un guet-apens effroyable, terriblement en avance sur son époque, au point de révolutionner le film d’horreur et le septième art. Un film presque indépendant, financé de la poche d'Hitchcock lui-même, car les studios étant frileux de financer une histoire aussi macabre. En effet, le cinéma était à l'époque sous l'égide du puritain Code Hays de 1934, interdisant la nudité, l’adultère, la perversion sexuelle et des tas de choses jugées immorales.

Adapté du roman éponyme de Robert Bloch, Psychose semblait être un projet irréalisable. Sauf quand on s'appelle Alfred Hitchcock.

Le film raconte comment Marion Crane (interprétée par Janet Leigh) devait déposer 400 000 dollars à la banque pour le compte de son patron. La tentation étant trop grande: Marion s'enfuit en voiture avec l'argent, afin de pouvoir mener sa vie comme elle l'entend. La pluie et le crépuscule l’obligent à faire halte dans un motel isolé tenu par un gérant nommé Norman Bates (interprété par Anthony Perkins). Un jeune homme bien sous tout rapport qui cache un terrible secret.

Pour conclure

Tous ces films sont disponibles à la location VOD (à moins qu'il reste un vidéoclub à côté de chez vous). Certains sont diffusés sur différentes plateformes de streaming ou peuvent se téléchargent illégalement sur Piratebay.

