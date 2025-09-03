Dwayne Johnson a fait le deuil d'une vingtaine de kilos de muscles pour son dernier rôle. Image: Watson

Mais où sont passés les muscles de Dwayne Johnson?

L'acteur Dwayne Johnson, venu présenter à la Mostra de Venise le film The Smashing Machine, y est apparu aminci. Et, c'est peu de le dire, puisque l'acteur aurait perdu près de 26 kilos.

Après deux décennies à enchaîner les blockbusters et à exhiber ses imposants muscles, l’ancien catcheur Dwayne Johnson, surnommé à l’époque The Rock en raison de sa stature de colosse, a choisi de réduire sa masse corporelle. C’est donc avec 26 kilos de moins que l’acteur est apparu à la Mostra de Venise pour présenter The Smashing Machine, réalisé par Ben Safdie.

En compagnie de sa partenaire de jeu, Emily Blunt, l’acteur est apparu sur le tapis rouge du prestigieux festival dans un costume gris à la silhouette étonnamment élancée pour celui qui était autrefois connu pour sa musculature imposante. Mais c’est surtout lors de sa présence à l’événement mondain Miu Miu Women’s Tale, en marge du festival, que les photos de l’ancien catcheur de 53 ans ont surpris ses fans. Vêtu d’une chemise dans laquelle il semblait flotter, Dwayne Johnson affichait une perte de poids très visible, passant de 126 kilos à 113 kilos.

Dwayne Johnson à Venise, le 1er septembre 2025. Image: Miu Mium

L’homme n’en reste pas moins toujours aussi charismatique et explique avoir perdu du poids de manière volontaire pour son rôle dans The Smashing Machine. Habitué aux films d’action et aux superproductions, l’acteur change ici de registre en incarnant Mark Kerr, une légende du MMA des années 1990 rongée par l'addiction aux antidouleurs et ses démons intérieurs. Pour ce rôle, il s’est investi entièrement, portant notamment des prothèses pendant le tournage et perdant près de trente kilos afin de ressembler au plus près au combattant.

Pas de médicament amaigrissant pour l’acteur: il s’agit d’un véritable travail de transformation physique, doublé d’une métamorphose impressionnante. Chaque matin, il consacrait trois à quatre heures au maquillage pour devenir Mark Kerr.

«Le temps que j'arrive sur le plateau, j'étais Mark Kerr et je le sentais, dans sa façon de marcher, de parler et de voir la vie» Dwayne Johnson

Pour voir la transformation: Vidéo: youtube

Lors d’une conférence de presse, l’acteur a évoqué sa perte de masse et son désir de se détacher de l’étiquette de star de blockbusters. Il souhaite désormais explorer, dans ses prochains rôles, davantage d’authenticité et de vulnérabilité, afin de donner une expression créative plus profonde à son jeu, comme il l'explique dans les colonnes du Hollywood Reporter.

«J’ai fait des films, je les ai aimés, ils étaient amusants. Certains étaient vraiment bons et ont bien marché, d’autres moins. La chose la plus importante, c’est que j’avais ce désir brûlant et cette petite voix qui me disait: Et si? Et si j’en étais capable?» Dwayne Johnson

Un futur Oscar pour The Rock?

Lors de la projection de The Smashing Machine à la Mostra, l’équipe du film a reçu une standing ovation d’environ quinze minutes lorsque les lumières de la salle se sont rallumées. Ce moment de reconnaissance a bouleversé Dwayne Johnson, très ému, qui n’a pu retenir quelques larmes. Pour l’instant, il s’agit de l’une des plus longues ovations de cette édition 2025.



Si Dwayne Johnson est l’un des acteurs les mieux payés d’Hollywood, il est rarement applaudi et encore moins récompensé. Mais cela pourrait changer pour la star des sagas Jumanji et Fast & Furious. En effet, les critiques après la projection de The Smashing Machine à la Mostra de Venise sont très positives, saluant majoritairement la performance de l’acteur de 53 ans.

Un rôle qui pourrait enfin lui valoir la reconnaissance de l’industrie et quelques prix prestigieux qui pourraient enfin lui décoller l'étiquette de «The Rock» qui lui colle à la peau. Quant au film, verdict cet automne, puisque le long-métrage sortira sur les écrans romands le 29 octobre 2025.