Cinéma

Netflix: Pourquoi le Frankenstein de Del Toro est unique

Le mage du Kremlin avec Jude Law
Oscar Isaac campe le Docteur Frankenstein.

Pourquoi le Frankenstein de Guillermo del Toro est unique

Guillermo del Toro a signé un grand film en s'attaquant à un monument de la littérature. Son Frankenstein vaut le détour pour plusieurs raisons.
02.09.2025, 18:5102.09.2025, 18:51
Sascha Rettig / ch media
Qu’est-ce qui fait d’un être humain un monstre – et inversement? La question s’est rapidement invitée à Venise ce week-end avec un prétendant au Lion d’or: Frankenstein, revisité par Guillermo del Toro.

Le cinéaste mexicain n’a cessé d’explorer cette thématique, cœur de son œuvre peuplée de monstres humains – du Labyrinthe de Pan à La Forme de l’eau, Lion d’or 2017. Qu’il en arrive un jour à la créature de Mary Shelley semblait inévitable, comme il le dit lui-même à la Mostra de Venise:

«C’était comme une religion pour moi»

Son film déroule l’histoire à travers deux longs flashbacks: d’abord la genèse de la créature, racontée du point de vue du savant Victor Frankenstein (Oscar Isaac), épaulé par son mécène Harlander (Christoph Waltz), tout aussi obsédé que lui.

Jacob Elordi est méconnaissable dans «Frankenstein»

Puis une deuxième partie, plus captivante, adopte la perspective du monstre solitaire et tourmenté: un être foncièrement bon, avide de proximité, mais que le rejet transforme en colère et violence.

Et Guillermo Del Toro avait sa propre vision:

«La plupart des représentations visuelles de la créature faisaient penser à des victimes d’accidents de la route. Moi, je voulais la beauté»

Jacob Elordi incarne le colosse comme un Adonis aux cicatrices, à la fois athlétique et élégant, développant une conscience de soi qu’aucun de ses prédécesseurs n’avait eue. Rien d’étonnant alors si, cette fois, le monstre finit par obtenir ce qu’il désire le plus: l’amour.

La bande-annonce 👇

Vidéo: extern / rest

Adapté de l’allemand par Tanja Maeder

