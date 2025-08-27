en partie ensoleillé27°
DE | FR
burger
Divertissement
People

Les stars à la Mostra de Venise: voici les premiers looks

Les stars à la Mostra de Venise
Les célébrités ont débarqué dans la ville italienne et à chacun son style.getty

Les stars à la Mostra de Venise: voici les premiers looks

A Venise, les célébrités ont fait leur première apparition, que ce soit à la sortie de l'aéroport, dans un vaporetto ou devant leur hôtel cinq étoiles. Et à chacune son style.
27.08.2025, 16:5127.08.2025, 16:51
Marie-Adèle Copin
Marie-Adèle Copin
Plus de «Divertissement»

La Mostra de Venise n'a pas encore véritablement commencé (elle démarre ce soir, et ce, jusqu'au 6 septembre) que déjà, le gratin hollywoodien fait son entrée dans la ville flottante. Loin du tapis rouge, les premières photos les montrent à la sortie de l'aéroport, en chemin pour leur hôtel ou en train de se pavaner dans les rues.

Et une chose est sûre: l'éventail de looks est très large. Tour d'horizon.

Julia Roberts

Pour son arrivée, elle portait un cardigan avec la tête de Luca Guadagnino, réalisateur italien connu notamment pour Call Me by Your Name et Queer. Elle joue dans le prochain film du cinéaste, After the Hunt, présenté hors compétition et en première mondiale à la Mostra.

Mostra de Venise 2025
Avec des sapins et des boules de Noël, ça ferait un joli Ugly Christmas Sweater.GC Images

Heidi Klum

L'ancien mannequin préfère quant à elle le cardigan Gucci, moins personnel, mais tout aussi chaud.

Mostra de Venise 2025
Attention de ne pas tirer un fil avec ces griffes.GC Images

Heidi Klum, c'est la Californienne qui voyage en jogging parce que c'est confortable, mais qui prend soin d'assortir son sac Chanel à sa tenue. Surtout qu'on n'est pas sur une couleur facile.

VENICE, ITALY - AUGUST 26: Heidi Klum is seen arriving ahead of the 82nd Venice International Film Festival 2025 on August 26, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Stefano Mazzola/GC Images)
Oh là là! Je suis trop jetlag! Il est où mon smoothie au collagène? GC Images
Les stars au mariage de Jeff Bezos et Lauren Sanchez en font déjà trop

Emma Stone

Elle a volé le look de Leonardo DiCaprio.

Mostra de Venise 2025
GC Images

Laura Dern

L'actrice de Jurassic Park, c'est cette maman énervante qui vient chercher ses enfants à la sortie de l'Ecole Internationale à Genève.

Mostra de Venise 2025
Les kids, maman a demandé à la nounou de vous faire votre gâteau préféré!GC Images

Amal et George Clooney

Ils pourraient être en train de se faire photographier pour une pub Brunello Cuccinelli... si seulement George ne portait pas cet horrible sac à dos à la main.

Mostra de Venise 2025
Il y a quoi de si important dans ce sac pour gâcher ce look italien?GC Images

Adam Sandler

L'acteur de Happy Gilmore n'est pas connu pour incarner le chic et la délicatesse. Pour rappel, il avait débarqué aux Oscars en mars dernier, en portant un hoodie et un short.

Mostra de Venise 2025
L'Amérique en une image.GC Images

Parfois, il fait quand même un effort, mais il finit par ressembler à un vendeur de chez Bang & Olufsen.

VENICE, ITALY - AUGUST 27: Adam Sandler is seen at Hotel Excelsior during the 82nd Venice International Film Festival on August 27, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Jacopo Raule/FilmMagic)
Image: FilmMagic

Billy Crudup

L'acteur de la série The Morning Show avec Jennifer Aniston a opté pour le look croque-mort.

VENICE, ITALY - AUGUST 27: Billy Crudup is seen at Hotel Excelsior during the 82nd Venice International Film Festival on August 27, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Victor Boyko/Getty Images)
Heureusement qu'il sourit.Getty Images Europe

Nikolai de Monpezat

Le comte et mannequin a décidé de s'assortir aux poteaux de Venise.

VENICE, ITALY - AUGUST 27: Count Nikolai of Monpezat is seen at Hotel Excelsior during the 82nd Venice International Film Festival on August 27, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Jacopo Raule/FilmMagic ...
Qui sont-ce là-bas? Des gueux?Image: FilmMagic

Cate Blanchett

Le genre de tailleur dont on achète la copie chez Zara et qui, bizarrement, ne tombe pas de la même manière.

VENICE, ITALY - AUGUST 27: Cate Blanchett is seen at the 82nd Venice International Film Festival on August 27, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Stefano Mazzola/GC Images)
C'est bizarre, quand on achète la version à 80 balles, ça fait pas le même effet.GC Images
Quiz
Leurs parents sont des stars, saurez-vous les reconnaître?

Chaud devant! Les dernières actus people!

Justin Bieber est en vadrouille en Suisse romande: «C'est si joli»
de Marine Brunner
1
Après Genève, les Bieber partent à la conquête du canton de Vaud
de Marine Brunner
2
Ce geste de Gwyneth Paltrow en cuisine sidère les internautes
de Marie-Adèle Copin
1
Yacht, shopping de luxe: les vacs des stars, en toute simplicité
de Marie-Adèle Copin

Les stars à poil au festival de Cannes

1 / 17
Les stars à poil au festival de Cannes
Les tenues les plus scandaleuses du Festival de Cannes
partager sur Facebookpartager sur X

Cette journaliste découvre que Taylor Swift s'est fiancée

Vidéo: watson
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
On a gravi en Valais le plus haut sommet d'Europe accessible à pied
2
Il y a un hic avec le contrat le plus lucratif du hockey suisse
3
Voici combien gagnent les enseignants en Suisse
Cet humoriste est faible, mais surtout très drôle
Passé par les ondes et les sketchs de Couleur3, l'humoriste Yacine Nemra se lance sur les planches romandes avec un spectacle introspectif aussi drôle que touchant.
Dans Yacine Nemra est faible, tout commence par une enfance heureuse, où le jeune Yacine se croit un génie, un élu destiné à accomplir de grandes choses. Il le sait, car on ne cesse de lui répéter qu’il est spécial. Cet enfant hors norme est capable de lire le journal à trois ans et il est doté d'un savoir encyclopédique qui lui permet notamment de classer toutes les races de chiens. Avec un tel potentiel, il se voit sur des rails qui vont le propulser vers la gloire et l’avenir radieux dans lequel il est censé marquer l’Histoire.
L’article