Les célébrités ont débarqué dans la ville italienne et à chacun son style. getty

Les stars à la Mostra de Venise: voici les premiers looks

A Venise, les célébrités ont fait leur première apparition, que ce soit à la sortie de l'aéroport, dans un vaporetto ou devant leur hôtel cinq étoiles. Et à chacune son style.

La Mostra de Venise n'a pas encore véritablement commencé (elle démarre ce soir, et ce, jusqu'au 6 septembre) que déjà, le gratin hollywoodien fait son entrée dans la ville flottante. Loin du tapis rouge, les premières photos les montrent à la sortie de l'aéroport, en chemin pour leur hôtel ou en train de se pavaner dans les rues.

Et une chose est sûre: l'éventail de looks est très large. Tour d'horizon.

Julia Roberts

Pour son arrivée, elle portait un cardigan avec la tête de Luca Guadagnino, réalisateur italien connu notamment pour Call Me by Your Name et Queer. Elle joue dans le prochain film du cinéaste, After the Hunt, présenté hors compétition et en première mondiale à la Mostra.

Avec des sapins et des boules de Noël, ça ferait un joli Ugly Christmas Sweater. GC Images

Heidi Klum

L'ancien mannequin préfère quant à elle le cardigan Gucci, moins personnel, mais tout aussi chaud.

Attention de ne pas tirer un fil avec ces griffes. GC Images

Heidi Klum, c'est la Californienne qui voyage en jogging parce que c'est confortable, mais qui prend soin d'assortir son sac Chanel à sa tenue. Surtout qu'on n'est pas sur une couleur facile.

Oh là là! Je suis trop jetlag! Il est où mon smoothie au collagène? GC Images

Emma Stone

Elle a volé le look de Leonardo DiCaprio.

GC Images

Laura Dern

L'actrice de Jurassic Park, c'est cette maman énervante qui vient chercher ses enfants à la sortie de l'Ecole Internationale à Genève.

Les kids, maman a demandé à la nounou de vous faire votre gâteau préféré! GC Images

Amal et George Clooney

Ils pourraient être en train de se faire photographier pour une pub Brunello Cuccinelli... si seulement George ne portait pas cet horrible sac à dos à la main.

Il y a quoi de si important dans ce sac pour gâcher ce look italien? GC Images

Adam Sandler

L'acteur de Happy Gilmore n'est pas connu pour incarner le chic et la délicatesse. Pour rappel, il avait débarqué aux Oscars en mars dernier, en portant un hoodie et un short.

L'Amérique en une image. GC Images

Parfois, il fait quand même un effort, mais il finit par ressembler à un vendeur de chez Bang & Olufsen.

Image: FilmMagic

Billy Crudup

L'acteur de la série The Morning Show avec Jennifer Aniston a opté pour le look croque-mort.

Heureusement qu'il sourit. Getty Images Europe

Nikolai de Monpezat

Le comte et mannequin a décidé de s'assortir aux poteaux de Venise.

Qui sont-ce là-bas? Des gueux? Image: FilmMagic

Cate Blanchett

Le genre de tailleur dont on achète la copie chez Zara et qui, bizarrement, ne tombe pas de la même manière.

C'est bizarre, quand on achète la version à 80 balles, ça fait pas le même effet. GC Images

