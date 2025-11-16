Le concours de Miss Excellence PACA a eu lieu le dimanche 9 novembre 2025 et a été remporté par Sathyne Stoky (au centre) @kilianb_photo@anniek_makeupartist@jeanlouisdavidmarseille@cabaretletoilebleue

Cette Suissesse a gagné un prestigieux concours de beauté et elle raconte

Sacrée Miss Excellence Provence-Alpes-Côte d'Azur 2025, Sathyne Stoky, nous raconte les coulisses de l'événement et les raisons qui l'ont poussée à participer à ce type de concours.



Sathyne Stoky, franco-suisse de 19 ans, a été couronnée Miss Excellence Provence-Alpes-Côte d'Azur. La lycéenne qui fréquentait encore le gymnase Auguste Picard à Lausanne il y a deux ans de cela, a postulé sur un coup de tête. Elle nous raconte son parcours, les yeux pleins d'étoiles (et de paillettes), mais les pieds sur terre.

Se faire des amies

«Ce qui nous a plus chez Sathyne, c'est sa spontanéité, son assurance sur scène et son sourire, nous avons vu qu'elle profitait pleinement de ce moment», explique Océane Jacob, présidente du Jury du concours 2025 et élue Miss Excellence PACA en 2023. Il ne fait aucun doute que la jeune vaudoise a marqué les esprits, remportant la victoire devant 12 autres candidates. Pourtant, lorsque nous l'interrogeons, la lycéenne est encore émue par son sacre régional.

«Je me suis portée candidate principalement pour faire des connaissances et gagner en assurance, je ne m'attendais pas à remporter le concours» Sathyne Stoky, nouvelle Miss Excellence PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Sathyne Stoky, Miss Excellence PACA 2025

Sathyne s'est lancé ce défi sur un coup de tête. «J'ai d'abord participé à miss Ollioules (commune de 14000 habitants à l'est de Toulon) et j'ai énormément apprécié, même si je n'ai pas remporté le titre». Forte de cette première expérience, la Suissesse décide alors de s'inscrire à Miss Excellence PACA principalement «pour se faire des amies».

En effet, elle ne cache pas qu'elle avait envie de rencontrer de nouvelles personnes, en venant s'installer dans le Sud de la France, non loin de ses grands-parents, il y a deux ans. «Je venais dans le Sud chaque année et, comme j'avais besoin de changer d'air pour continuer mes études sereinement, j'ai donc décidé de venir vivre ici».

Entre un déménagement dans le Sud et des concours de miss, il n'y a donc qu'un pas? «Pas vraiment», elle poursuit: «A la base, ma passion c'est la danse et non les défilés». Effectivement, sa maman, Chrystel Stoky, professeure de danse à Renens, a contribué à révéler ses talents de jeune danseuse.

«Ma mère fait des spectacles et, depuis toute petite, je la regarde avec admiration, c'est grâce à elle que je n'ai pas peur de la scène»

Présentation de Sathyne Stoky pour le concours Miss Excellence PACA 2025 Vidéo: watson

Ainsi, lorsque Sathyne a vu défiler la publicité pour Miss Excellence PACA sur son fil Instagram, elle s'est dit immédiatement qu'elle pouvait y participer. «J'ai lu les critères comme la taille (minimum 1m68) ou le fait de résider dans la région et je me suis dit "pourquoi pas", je remercie mon algorithme».

Mobile-home et catwalk

La Romande ne cache pas son enthousiasme lorsqu'elle parle de son expérience et on veut bien la croire. Cours de catwalk, sport, test de culture générale, weekend d'intégration dans un camping de la région.

«J'ai passé deux nuits dans un mobile-home avec sept filles, c'était comme un weekend entre copines» Sathyne Stoky en mode camping

Loin des clichés sur les concours de beauté, la lausannoise n'a ressenti aucune tension ni de concurrence avec les autres candidates. «On se retrouve avec des filles qui ont les mêmes affinités que nous, le feeling est passé très vite, on s'encourage facilement».

«Honnêtement, notre état d'esprit est super positif, être sélectionnée pour ce concours régional, c'est déjà une expérience en soi et on profite de chaque instant à fond.» Sathyne Stoky.

En ce qui concerne les préparatifs, les séances d'entraînement, comme le catwalking a particulièrement marqué la jeune fille. «En soi, c'est plus dur que l'on ne croit» explique-t-elle, il faut se tenir droit, mais pas être tendue et rigide». L'ancienne étudiante en sport étude au gymnase Auguste Picard avoue que c'est loin de l'image de simplicité que reflète le catwalk à l'écran, «cela demande du travail en coulisse et une bonne maîtrise de sa respiration». Quant à la marche en talons, cela n'a provoqué aucune difficulté à notre Romande (ni aux autres candidates ajoute-t-elle).

«J'ai fait du heels, qui est de la danse en talons, je peux vous dire que ça aide lorsque vous participez à ce genre de concours» Sathyne Stoky

Mais il n'y a donc rien de contraignant dans les préparatifs de ce type de concours? La réponse ne se fait pas attendre. «Si, bien sûr, la gestion du sommeil» assure la jeune fille, d'ailleurs, c'était l'une des questions que le jury lui a posées sur scène lors du show.

Les larmes de maman et des cadeaux

Couronne en poche, l'ancienne étudiante lausannoise «n'arrive toujours pas à y croire». Après la pluie de cadeaux offerts par les partenaires, elle doit désormais suivre un planning de représentations et se préparer au concours national de Miss Excellence en avril 2026.

«Franchement, j'ai été gâtée, mais la plus belle chose que j'ai vue, c'était les larmes de ma famille, ils étaient tellement fiers que cela m'a émue» Sathyne, miss sensible

Une semaine après sa victoire, son planning se remplit petit à petit. «Ce dimanche, elle a un défilé, ensuite, elle devra aussi représenter nos partenaires et le concours lors d'événements régionaux, nous essayons d'organiser au minimum deux événements par mois», précise Océane Jacob, présidente du Jury 2025.

Sathyne, elle, ne se préoccupe pas de son agenda pour l'instant, elle est retournée à son lycée de Coudon à La Grade dès la fin du weekend. «Je n'ai pas trop parlé du concours à mes camarades de peur de donner une image un peu hautaine de ma personne», note la jeune femme les pieds sur terre. Après son sacre, elle est retournée à son job dans un Intermarché de la région.

«Mes collègues m'ont félicitée, certains ont plaisanté et m'ont proposé de venir travailler avec l'écharpe de Miss» Sathyne, lycéenne, hôtesse de caisse et Miss Excellence PACA

Elle poursuit: «j'ai repris le boulot comme d'habitude, mais j'ai toujours dans le coin de ma tête le concours national Miss Excellence qui aura lieu l'année prochaine». D'ailleurs, elle n'hésite pas à nous rappeler que les Suisses peuvent aussi voter sur Internet lors de la finale de Miss Excellence en avril prochain. Message reçu.