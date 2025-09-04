Amour, gloire mort et beauté cruauté. Image: Youtube / Warner Bros

Margot Robbie est de retour dans un rôle sombre

La cinéaste Emerald Fennell marque son retour avec le film Hurlevent. Un métrage très attendu qui verra Margot Robbie et Jacob Elordi tomber éperdument amoureux.

La grande romancière Emily Brontë et son récit Les Hauts du Hurlevents seront une nouvelle fois adaptés. Un chef-d'œuvre, considéré comme l'un des livres majeurs du romantisme européen, qui emprunte cette veine si spéciale et si puissante que les soeurs Brontë ont écrit à la force de leur plume mélancolique.

Charlotte est peut-être la plus connue avec son (sublime) roman Jane Eyre, également adapté à maintes reprises au cinéma. La dernière en date étant l'oeuvre du réalisateur Cary Fukunaga, en 2011.

Wuthering Heights, Hurlevent pour son titre français, se verra une nouvelle fois adapté au cinéma. Andrea Arnold avait injecté de sa patte talentueuse en 2012 pour en extraire la noirceur des écrits virtuoses et précieux d'Emily Brontë.

Margot Robbie et Jacob Elordi. Image: Youtube / warner bros

Sous la direction d'Emerald Fennell, réalisatrice à la cote de popularité qui monte en flèche dans la foulée de Saltburn ou encore Promising Young Woman, l'histoire orageuse d'Emily Brontë pourrait être dépoussiérée. C'est cette sensation qui prédomine à la découverte des premières images.

Cette histoire d'amour gothique entre la jeune Catherine Earnshaw (Margot Robbie) et son frère adoptif orphelin, Heathcliff (Jacob Elordi), pulsera la cruauté et la folie à deux. En témoigne, au regard des premiers rushes, un tourbillon de sentiments qui sent bon l'obsession, charriant des marchandises secrètes pour narrer une histoire sauvage. La mort rôde également sur la pointe des pieds pour mieux gangréner de sa cruauté les personnages de l'histoire. Amour, haine et vengeance au menu du 11 février 2026, date de sortie du film sur les écrans romands.