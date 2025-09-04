pluie modérée15°
DE | FR
burger
Divertissement
Cinéma

Les premières images du film «Hurlevent» de Emerald Fennell

Margot Robbie dans le film &quot;Hurlevent&quot;.
Amour, gloire mort et beauté cruauté.Image: Youtube / Warner Bros

Margot Robbie est de retour dans un rôle sombre

La cinéaste Emerald Fennell marque son retour avec le film Hurlevent. Un métrage très attendu qui verra Margot Robbie et Jacob Elordi tomber éperdument amoureux.
04.09.2025, 14:4704.09.2025, 22:08
Sven Papaux
Sven Papaux
Plus de «Divertissement»

La grande romancière Emily Brontë et son récit Les Hauts du Hurlevents seront une nouvelle fois adaptés. Un chef-d'œuvre, considéré comme l'un des livres majeurs du romantisme européen, qui emprunte cette veine si spéciale et si puissante que les soeurs Brontë ont écrit à la force de leur plume mélancolique.

Charlotte est peut-être la plus connue avec son (sublime) roman Jane Eyre, également adapté à maintes reprises au cinéma. La dernière en date étant l'oeuvre du réalisateur Cary Fukunaga, en 2011.

Jude Law incarne Poutine: «Je n’ai pas peur des conséquences»

Wuthering Heights, Hurlevent pour son titre français, se verra une nouvelle fois adapté au cinéma. Andrea Arnold avait injecté de sa patte talentueuse en 2012 pour en extraire la noirceur des écrits virtuoses et précieux d'Emily Brontë.

Hurlevent d&#039;Emeral Fennell sortira en février 2026.
Margot Robbie et Jacob Elordi.Image: Youtube / warner bros

Sous la direction d'Emerald Fennell, réalisatrice à la cote de popularité qui monte en flèche dans la foulée de Saltburn ou encore Promising Young Woman, l'histoire orageuse d'Emily Brontë pourrait être dépoussiérée. C'est cette sensation qui prédomine à la découverte des premières images.

Cette histoire d'amour gothique entre la jeune Catherine Earnshaw (Margot Robbie) et son frère adoptif orphelin, Heathcliff (Jacob Elordi), pulsera la cruauté et la folie à deux. En témoigne, au regard des premiers rushes, un tourbillon de sentiments qui sent bon l'obsession, charriant des marchandises secrètes pour narrer une histoire sauvage. La mort rôde également sur la pointe des pieds pour mieux gangréner de sa cruauté les personnages de l'histoire. Amour, haine et vengeance au menu du 11 février 2026, date de sortie du film sur les écrans romands.

La bande-annonce:

Vidéo: watson
Fan de cinéma? Ces articles pourraient vous intéresser!
«J'adore!» Pourquoi ces réalisateurs iconiques sont fans de James Bond
«J'adore!» Pourquoi ces réalisateurs iconiques sont fans de James Bond
de Alexandre Cudré
Cette comédie loufoque va sauver notre été
Cette comédie loufoque va sauver notre été
de tobias sedlmaier
La bande-annonce de «Avatar 3» va vous couper le souffle
La bande-annonce de «Avatar 3» va vous couper le souffle
de Sainath Bovay
Brad Pitt nous régale avec le blockbuster de l'été
Brad Pitt nous régale avec le blockbuster de l'été
de Alexandre Cudré
Thèmes
14 films qui auraient été très différents dans les années 50
1 / 21
14 films qui auraient été très différents dans les années 50
Star Wars
source: facebook/abandoned films
partager sur Facebookpartager sur X
Notre avis sur le dernier album de Sabrina Carpenter
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
2
L'abolition de la valeur locative rapporterait gros à deux cantons romands
3
Philippe Jeanneret quitte la RTS
La grande inconnue du mariage de Taylor Swift
La question brûle les lèvres de toutes les Swifties et autres amateurs de mariage du monde entier. Quelle création Taylor Swift portera-t-elle le jour J pour monter l'allée et épouser Travis Kelce? Un service d'organisation de mariage américain nous livre sa théorie.
Difficile de trouver un être humain qui porte mieux les robes de princesse que Taylor Swift. Sa tournée Eras, en particulier, a été l'occasion d'un défilé enchanteur de créations toutes plus somptueuses, brillantes et imaginatives que les unes que les autres.
L’article