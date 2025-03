Cette maison, construite en 1989, a réellement été la résidence d'un oligarque russe durant les années 2000. Image: hearstapps

On vous fait visiter la maison du film «Anora»

Si le film oscarisé dimanche est un conte de fées qui tourne mal, l’un de ses décors principaux n’en est pas moins réel. Il s’agit d’un véritable manoir new-yorkais.

Plus de «Divertissement»

Dimanche soir, à Los Angeles, l'Académie des Oscars a décerné pas moins de cinq statuettes au film Anora de Sean Baker. Cette histoire, qui revisite le mythe de Cendrillon, n'est pas sans rappeler le film Pretty Woman, puisqu'elle raconte comment une travailleuse du sexe s’entiche du fils d’un riche oligarque, qui l’épouse lors d’une nuit de beuverie. Une grande partie de l’intrigue se déroule dans un gigantesque manoir à l’architecture brutaliste, en périphérie de Brooklyn.

Pour tout savoir sur le film: Pourquoi il faut voir «Anora», le film qui a triomphé aux Oscars

Cette maison, construite en 1989, fut la demeure d'un oligarque et de sa fille surnommée «la Paris Hilton russe» qui y a vécu lorsqu'elle était adolescente à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Sa valeur était de 30 millions de dollars lors de sa première mise sur le marché il y a plus d'une dizaine d'années avant d'être dévalué à moins de 10 millions lors d'une vente en 2021.



Pour visiter la maison, c'est par ici: Vidéo: instagram

S’étendant sur une superficie de 1 300 m², elle abrite des murs tapissés de cuir et des hectares de marbre au sol. On y trouve cinq chambres, quatre salles de bains, une piscine de 90 m², un cinéma, un spa, des logements pour le personnel et un garage qui, dans le film, renferme une flotte de voitures de luxe. À cela s’ajoute un pavillon pouvant accueillir 40 personnes.

Le réalisateur Sean Baker a trouvé la maison après avoir recherché sur Google «le manoir le plus cher de Brooklyn». Image: Realtor

D'une valeur de 30 millions de dollars en 2013, la maison a été vendue en 2021 à l'actuel propriétaire pour 7,2 millions. Image: Realtor

Pour un film dont l'intrigue repose sur une romance entre le fils d'un homme d'affaires russe et une travailleuse du sexe, cette demeure était évidemment une aubaine pour le réalisateur Sean Baker, puisque la réalité rejoint la fiction.

Pour l’équipe du film, c’était une véritable mine d’or. Ils ont à peine touché aux décorations, récupérant des statues et des peintures surréalistes auprès des propriétaires pour étoffer l’ambiance oligarchique, comme le relate le New York Post.

Les scènes de fête tournées dans la maison ont été réalisées avec le voisinage en guise de figurants. Image: Realtor

Une des quatre salles de bain de cette maison de 1300 m². Image: realtor

La chambre à coucher et son étrange télévision montée sur une barre de pole dance. Image: Realtor

La résidence appartient actuellement à un certain Michael Davidoff, un financier né à New York de parents immigrés russes, qui a failli refuser que le film soit tourné chez lui. Vivant dans cette maison avec sa femme et ses sept enfants, l’homme d’affaires a d’abord hésité à la louer à la production. Mais la sympathie de l’équipe et les frais de tournage, d’environ 30 000 $ par jour sur près d’un mois de production, ont finalement fait pencher la balance.

« Au début, je ne voulais pas le faire parce que c'était un film à petit budget. J'étais un peu sceptique parce que j'avais déjà tourné des films là-bas et ils n'étaient pas à petit budget. Mais ensuite je me suis dit: "Vous savez quoi, j'aime vraiment le réalisateur et son équipe". Et je me suis senti très à l'aise avec eux. » Michael Davidoff, le propriétaire