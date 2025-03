Quelle star a fait un fashion faux pas aux Oscars? On vous dit tout. Image: Penske Media

Le pire des looks sur le tapis rouge des Oscars

Les stars ont brillé sur le tapis rouge des Oscars, dans la nuit de dimanche à lundi, à Los Angeles. Certains nous ont même aveuglés avec leur look un peu trop audacieux. On juge (sévèrement) les outfits de cette 97e édition.

Dans la nuit de dimanche à lundi s'est tenue la 97e édition des Oscars à Los Angeles. Comme chaque année, les stars ont tout donné pour se démarquer sur le tapis rouge. La plupart des looks étaient très classiques et la prise de risque mode était très minime, mais certaines célébrités ont osé une petite touche d'excentricité, pas toujours réussie.

On vous a dégotté les pires combos vus sur le red carpet, et pour nous rattraper de tant de médisance, on a aussi dressé le podium des bons élèves.

Ariana et ses tentacules WireImage

La star a décidé de rester dans son rôle de Glinda, dans cette robe signée Schiaparelli. Certains ont estimé qu'Ariana faisait très Medusa, d'autres ont préféré dire qu'avec son look de lampe de chevet, la chanteuse a littéralement éteint le bon goût sur le red carpet.

Charlotte Lawrence en mode pyjama party WireImage

L'actrice et compositrice américaine Charlotte Lawrence semblait se réjouir de l'after en optant pour un look très «saut du lit», avec sa robe en organza rose et or aux manches bouffantes. Selon thefashionography.com, il s'agirait d'une pièce provenant de la nouvelle collection Pavillon des Folies de Valentino, mais ce n'est pas une raison pour s'extasier.

Storm Reid n'a pas peur du loup(é) WireImage

L'actrice Storm Reid a replongé en enfance avec une robe aux allures très «Petit chaperon rouge». Il s'agit d'une pièce signée Alexandre Vauthier, qui comprend une jupe boule et sa taille ceinturée. La cape qui mange la poussière en mode baldaquin ne compense pas le faux pas des stilettos qui laissent apparaitre les doigts de pieds (nooooon!).

Lisa ne prend pas de risque WireImage

Lisa du groupe K-pop Blackpink a fait ses débuts à Hollywood grâce à son apparition dans The White Lotus. Pour ses premiers Oscars, l'artiste de 27 ans a opté pour une robe tuxedo structurée signée Markgong mixant le féminin et le masculin. Le look, comprenant un costume noir boutonné d'un œillet rouge et un col prolongé blanc est certes réussi, mais on bâille un peu.

Amelia Dimoldenberg et son «rêve» bleu Image: Penske Media

Il y a de l'idée dans ce look romantique offert par la comédienne et présentatrice britannique. Mais les espaces ajourés de la pièce, et ces espèces de bretelles en mode salopette, ce n'est pas du plus bel effet.

Zoe Saldaña et sa robe à paliers Getty Images North America

Trop de jupons tuent le jupon. Quelqu'un devrait dire à Zoe Saldaña qu'elle a le droit de dire «non» à son styliste. L’actrice américano-dominicaine de 46 ans a opté pour une pièce d'un bordeaux éteint signée Saint Laurent par Anthony Vaccarello. Mention spéciale, tout de même, pour le bustier délicat et audacieux, clin d'œil au Hollywood vintage.

Whoopi Goldberg en mode liquide WireImage

Impossible de savoir si on aime ou pas ce look luisant arboré par Whoopi Goldberg. La présentatrice qui a animé les Oscars à quatre reprises au cours de sa carrière n'a cependant laissé personne indifférent, avec sa robe bleu marine en mode métal liquide composée d'une large jupe satinée et d'un tissu qui s'enroulait autour de la poitrine. Le look futuriste fait partie de la collection automne 2025 de Siriano.

Les bons élèves

Cynthia Erivo et ses griffes Getty Images North America

On ne peut rien dire de mal du look de Cynthia Erivo, qui décline le thème de la sorcière d'Oz à toutes les sauces avec brio. L'actrice de 38 ans nous a offert comme à son habitude un nail-game à la hauteur de l'événement.

WireImage

Demi Moore a mis des paillettes dans nos vies Getty Images North America

Une robe Giorgio Armani très structurée qui brille de mille diamants: Demi la joue classique et ça paie.

Selena Gomez WireImage

L'actrice a brillé dans une pièce étroite signée Ralph Lauren, faite d'un cuir satiné brodé à la main, le tout dans un ton rose poudré: le combo parfait.

Halle Berry en boule disco Getty Images North America

L'actrice de 58 ans scintillait de mille feux dans sa robe bustier miroirs signée Christian Siriano.

Des fleurs pour Jeff Goldblum WireImage

On finit sur une touche masculine et classe avec Jeff Goldblum qui a hâte que le printemps arrive.