De Barbie à la planète Coruscant: un saut dans l'hyperspace pour Gosling. Image: Shutterstock

Ryan Gosling pourrait intégrer la saga «Star Wars»

Ryan Gosling va-t-il devenir la tête d'affiche d'un prochain film «Star Wars»? Des tractations seraient en cours, selon des informations du Hollywood Reporter.

Ce célèbre acteur pourrait intégrer la saga la plus connue de la galaxie. Selon des informations du Hollywood Reporter, l'acteur triple nominé aux Oscars Ryan Gosling aurait été approché par le réalisateur de Deadpool et Wolverine, Shawn Levy. Ce dernier travaille sur un projet cinématographique Star Wars depuis 2022.

Si l'on a encore très peu d'informations, il semblerait que le long-métrage sera développé en indépendant par la compagnie de production de Shawn Levy, 21 Laps Entertainment. Le projet ne serait également pas articulé autour de la lignée Skywalker. On ne sait rien de la temporalité, et si le scénario abordera davantage l'ère de la République, de l'Empire, ou se focalisera sur la Rébellion. En revanche, il semblerait que le rôle proposé à Ryan Gosling serait central dans l'histoire.

Selon le Hollywood Reporter, Levy aurait eu un véritable coup de coeur pour Gosling alors qu'il travaillait initialement sur un autre projet. Le tournage, si tout se passe bien, pourrait bien débuter en automne. De quoi faire briller encore plus le CV du chéri de Eva Mendes, qui apparait dans Fall Guy des studios Universal, et qui a récemment terminé Project Hail Marry, un film spatial signé Phil Lord et Chris Miller. Quant à la franchise intergalactique, que les fans se réjouissent: The Mandalorian & Grogu a été terminé à la mi-décembre et sortira en mai 2026.