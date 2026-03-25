La tête de Dwayne Johnson dans «Vaiana» fait craquer la Toile

Dwayne Johnson avec des cheveux? Internet ne s'en remet toujours pas...

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La bande-annonce de l'adaptation en prises de vues réelles de Vaiana a été diffusée en début de semaine. Depuis, un seul sujet obsède la Toile: l'accessoire inattendu que porte Dwayne Johnson - une perruque.

«The Rock» avec des cheveux!

C'est du jamais vu!

The Rock, un vrai caméléon...

L'acteur incarne le demi-dieu Maui, un personnage auquel il prêtait déjà sa voix dans les films d'animation de 2016 et 2024.

Inutile de vous faire languir plus longtemps, voici à quoi ressemble la chevelure flambant neuve (et ultra-longue) de Dwayne Johnson:

Soyeuuuux!! Image: disney

Et voici également à quoi ressemble cette belle chevelure en mouvement:

VAIANA, Bande Annonce: Vidéo: youtube

Évidemment, internet a un avis très tranché sur la question. Mèmes, railleries et interrogations n'ont pas tardé à fuser. On vous dévoile les mèmes les plus inspirés, mais avant cela, un petit rappel historique: oui, Johnson a bel et bien déjà eu des cheveux.

Voici son look en l'an 2000:

L'an 2000, ce trou dans la matrice. Image: imago images

Cependant, les souvenirs d'un «Rock» chevelu appartiennent au passé. Aujourd'hui, l'image de son crâne rasé est devenue un mythe.

On ne peut donc pas en vouloir aux internautes d'avoir littéralement craqué:

«Qui le porte le mieux?»

«Je ne saurais pas l'expliquer, mais il a toujours l'air chauve pour moi.»

«On dirait un sketch du SNL.»

«Ce live-action était une erreur. Certaines choses sont mieux en version animée... c'est typiquement le cas ici.»

Dwayne Johnson avec une perruque... Il a toujours été chauve et le restera pour toujours. Ça lui va plutôt bien. WTF. Voter Au total, 10 personnes ont participé à ce sondage.

«Dwayne Johnson dans le nouveau live-action Vaiana.»

«Exactement. Le Maui animé, c’était peut-être essentiellement The Rock, mais il avait une identité et un caractère propres. Le Maui du film en prises de vues réelles, c’est juste The Rock avec une mauvaise perruque.»

«The Rock aurait pu donner le rôle à quelqu'un de plus massif et inconnu à Samoa. Mais c'est un idiot égoïste et cupide.»

La chevelure de Vaiana fait aussi débat

Il n'y a pas que Maui qui fait parler. Les cheveux de Vaiana sont également au centre des discussions. L'actrice Catherine Laga’aia possède naturellement la texture de cheveux parfaite pour le rôle, mais pour les besoins du film, ses cheveux ont été lissés.

«Sérieusement, pourquoi lui avoir lissé les cheveux ? Sa chevelure naturelle est identique à celle de l'héroïne, alors pourquoi...?»

Pour les curieux qui souhaitent voir Vaiana et Maui côte à côte, voici l'affiche officielle:

Image: disney

«Vaiana» sortira dans les salles romandes le 8 juillet 2026.

(cmu)